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Formula 1 Monako GP

Monako'daki pole mücadelesinde risk, lastik sıcaklıklarından daha önemli olacak

Son zamanlarda zirvedeki F1 araçları arasındaki farklar kapandığı için, pole pozisyonunun anahtarı giderek lastik performansında zirveyi bulmaya bağlı oluyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pirelli'nin ön ve arka lastiklerini mükemmel yol tutuş pencerelerine sokmak, pole pozisyonu ile ön sıradan tamamen atılmak arasındaki tüm farkı yaratabilecek ekstra yüzdelerin kilidini açmaya yardımcı olabilir.

Ancak pilotların pole pozisyonunun çok kritik olduğunu bildiği Monako'da, lastiklerden ziyade risk faktörü pole pozisyonunun anahtarı olabilir.

Kimin önde başlayacağını belirleyecek olan sıralama turlarının son anlarına gelindiğinde, cesaret edebildiğiniz kadar sınıra yaklaşmaya istekli olursanız, kazanabileceğiniz çok fazla şey olur.

Kevin Magnussen'in antrenmandan sonra söylediği gibi: "Her zaman tur zamanını bulmaya çalışıyorsunuz. Pist çok engebeli ve burada sürüş yapmak çok daha korkutucu. Doğrudan sınıra gitmiyorsunuz, sınıra doğru ilerliyorsunuz ve gerçekten her şeyi ortaya çıkarmak cesaret gerektiriyor."

"Henüz kimsenin bunu gerçekten yapabildiğini sanmıyorum. Limiti aşmak çok kolay. Ve eğer bunu yaparsanız, çok pahalıya mal olur."

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'den Carlos Sainz, en iyi tura ulaşmanın kritik önem taşıdığını, Q3'ün son turunda hazırlıklar açısından her şeyi bir araya getirmenin yeterli olmadığını söyledi.

Sainz, "Hâlâ en hızlı araç ve sürücü kombinasyonunun Q3'e gelindiğinde pole pozisyonunu alacağını düşünüyorum ve F1'de mucize yoktur."

"Ayrıca, FP3'te ya da Q1 ve Q2'de öylece takılamazsınız. Birikim yapmanız gerekir ve normalde birikim yapmak demek, aracın ve lastiğin bir tur boyunca nerede olduğunu görmek için bu seanslarda hâlâ bazı makul riskler almak anlamına gelir."

"Bence her zaman özel durumlar ve rastgele durumlar vardır, ancak ben birisinin aniden beleş bir tur atmasından ziyade, o turu nasıl adlandırmak isterseniz adlandırın, birikime daha çok inanıyorum. Ben daha çok birikime, güven oluşturmaya ve 3. çeyrekte kesinlikle %100 risk almaya inanıyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz daha sonra Monaco'daki sıralama turlarının son saniyelerinde bariyerlerin yakınlığının yarattığı tehlikeleri görmezden gelen bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair büyüleyici bir fikir sundu.

"Monako'nun güzelliği de bu - Q3'te iki tur boyunca aniden duvarların olduğunu unutuyorsunuz ve sanki duvar yerine bir kaldırım, çimen ve çakıl varmış gibi sürüyorsunuz."

"Sürücüyü araç içinde bu kadar heyecanlandıran şey de bu. Kelimenin tam anlamıyla duvarların yanında, orada olmadıklarını düşünerek sürüyorsunuz. Pistte hiç duvar olmasaydı tur süresinin aynı olacağına gerçekten inanıyorum. Düşündüğünüzde bu oldukça çılgınca."

Takımının önde mücadele edeceğini düşünen McLaren pilotu Lando Norris'e göre de Monaco'daki Cumartesi günü, pilotların lastik sıcaklıkları ve çalışma pencerelerine girip çıkmakla ilgili konuşmalarının pek olmadığı bir gün olacak.

"Bence Q3'e geldiğinizde, konu kesinlikle daha çok riske ve kimin en iyi turu atabileceğine kayıyor."

"Önceki yıllardaki pole turlarını gördüğünüzde, bunun nedeni aracın çok daha hızlı olması ya da birinin pole'de olması değil - bunun nedeni her duvara daha yakın olmaları ve bir metre daha erken güç elde etmeleridir."

"Bu, lastiklerin zirvesini kaçırdığınızı söylemekten ziyade daha çok bağlılık, araca güven ve bu tür şeylerle ilgili." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

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