Monako'da yine tek DRS bölgesi olacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP'de tek DRS bölgesi olacağı açıklandı.
FIA bugün itibariyle Monako GP ile alakalı bilgileri yayınlamaya başladı ve pistte sadece bir DRS bölgesi olacağı doğrulandı.
DRS bölgesi, önceki yıllarda olduğu gibi start finiş düzlüğünde olacak.
DRS algılama noktası olarak 16. virajın 80 metre sonrası belirlendi. Aktivasyon noktası ise son virajın 18 metre sonrası olacak.
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