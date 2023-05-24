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Monako'da yağmur bekleniyor

Monako GP hafta sonu için yapılan hava tahminleri, hafta sonunun büyük kısmının yağmur altında geçeceğini gösteriyor.

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Rain protected pit light

Emilia Romagna'nın yoğun yağış nedeniyle iptal edilmesinin ardından sezonun Avrupa ayağı Monako'da açılacak ve hava tahminleri, hafta sonunun yağmur altında geçeceğini işaret ediyor.

Hafta sonunun kuru zeminde geçecek tek günü cuma günü olacak.  Bu, güncelleme hazırlayan takımlar için nispeten iyi bir haber.

Cuma günü hava 23 derece olacak ve yağmur ihtimali sadece %10 seviyelerinde.

Cumartesi öğleden sonraya kadar herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyor fakat öğleden sonra yaklaşık %40'lık bir yağmur tahmini var, ki bu sıralama turlarının etkileneceği anlamına gelebilir. Hava sıcaklığı ise 22 derece olacak.

Pazar günü ise yağmur bekleniyor. Gece yarısı başlayacak yağmur, akşam saatlerine kadar etkisini koruyacak. Yarışın başladığı saatler için şimdilik %80'ilk bir yağmur tahmini mevcut.

Sıcaklık ise cumartesi günü olduğu gibi 22 derece olacak.

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