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Formula 1 Monako GP

Monako'da Perşembe antrenmanları neden kaldırıldı?

Eskiden Monako Grand Prix'sinde antrenmanların Cuma yerine Perşembe günü yapılması bir gelenekti, ancak son sezonlarda bu durum değişti.

Burhan Güneydaş
Yachts and boats in the harbour at Monaco

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Monako Grand Prix'si motor sporları dünyasının en ünlü etkinliklerinden biri ve Monte Carlo sokakları bu hafta sonu 2024 Formula 1 dünya şampiyonasının sekizinci yarışına ev sahipliği yapacak.

Yarış takviminde ilk kez 70 yıl önce yer almasından bu yana, pist düzeninde birçok kez değişiklikler yapıldı.

Ancak son yıllarda hafta sonu formatında yapılan en önemli değişiklik, Perşembe günü yapılan antrenmanların kaldırılması oldu.

Monaco Grand Prix'si geleneksel olarak Monegasque Yükseliş Günü tatiliyle aynı zamana denk geliyor.

Perşembe günkü resmi tatilin ardından Cuma günü Monako'da yollar yeniden trafiğe açılacak ve yerel işletmelerin yarış hafta sonu öncesinde stoklarını yenilemesine olanak tanınacak.

Yükseliş Günü, Paskalya Pazarından 40 gün sonra kutlandığı için bu yılın resmi tatili Mayıs ayı başlarında olmuştu.

F1, 2022'de tatil gününü kaldırma ve F1'in pistteki aksiyonunun Cuma günü başlamasıyla daha bilindik bir hafta sonu programına geri dönme kararı aldı.

Son sezonlarda her yıl düzenlenen yarışların sayısında bir artış görüldü ve mevcut takvim 24 Grand Prix olarak belirlendi.

Son sezonlardaki daha yoğun takvim, padokun seyahat eden üyeleri üzerinde daha fazla baskı yarattı ve pistteki aksiyon başlamadan önceki ekstra gün, hafta sonuna hazırlanmak için önemli bir zaman sağladı.

F1, Monako için Perşembe günkü antrenman aralığını korusaydı, medya günü Çarşamba günü yapılacaktı ve bu da takımların Imola'dan ayrılıp Monaco'ya gitmeleri için yalnızca iki günleri olacağı anlamına geliyordu.

Cuma tatilinden uzaklaşmak seyahat eden ekiplere, zaten yoğun olan programda biraz toparlanma ve dinlenme fırsatı veriyor.

Bu nedenle, Perşembe antrenman seanslarının yakın zamanda geri dönmesi pek olası görünmüyor.

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