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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako'da günün pilotu Vettel!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Monako'da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Monako'da günün pilotu Vettel!

Sebastian Vettel, cumartesi günü sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlayarak oldukça iyi bir iş yapmıştı.

Alman pilot, güçlü performansını pazar gününe de taşıdı ve geç pit stopla beraber hem Pierre Gasly hem de Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.

Damalı bayrağı beşinci sırada gören Vettel, 2020 Türkiye GP'den bu yana ilk puanlarını alırken, yeni takımıyla da en iyi sonucuna ulaşmış oldu.

Vettel güçlü performansıyla beraber taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi. Ayrıca Sergio Perez de yine taraftarlar tarafından günün en iyi isimlerinden birisi olarak seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Bahrain  Bahreyn GP  Sergio Pérez (Red Bull)
italy  Emilia Romagna GP United Kingdom Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz GP  Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya GP  Lewis Hamilton (Mercedes)
Mónaco Monako GP Alemania Sebastian Vettel (Aston Martin)
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Kemal Şengül

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