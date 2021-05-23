Monako'da günün pilotu Vettel!

Sebastian Vettel, cumartesi günü sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlayarak oldukça iyi bir iş yapmıştı.

Alman pilot, güçlü performansını pazar gününe de taşıdı ve geç pit stopla beraber hem Pierre Gasly hem de Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.

Damalı bayrağı beşinci sırada gören Vettel, 2020 Türkiye GP'den bu yana ilk puanlarını alırken, yeni takımıyla da en iyi sonucuna ulaşmış oldu.

Vettel güçlü performansıyla beraber taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi. Ayrıca Sergio Perez de yine taraftarlar tarafından günün en iyi isimlerinden birisi olarak seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Bahreyn GP Sergio Pérez (Red Bull) Emilia Romagna GP Lando Norris (McLaren) Portekiz GP Sergio Pérez (Red Bull) İspanya GP Lewis Hamilton (Mercedes) Monako GP Sebastian Vettel (Aston Martin)