Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Yarışa üçüncü sıradan başlayan ve Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen yerini koruyan Ocon, hatasız bir yarış çıkararak damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Bu yılki ilk podyumunu alan Ocon, aynı zamanda kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı yakalamış oldu.

Bu güçlü performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Fernando Alonso Suudi Arabistan Max Verstappen Avustralya Sergio Pérez Azerbaycan Sergio Pérez Miami Max Verstappen Monako Esteban Ocon

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu Max Verstappen 39 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 13 Sergio Pérez 13 Charles Leclerc 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 5 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1 Esteban Ocon 1