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Monako'da günün pilotu Ocon oldu

2023 Monako Grand Prix'sinde günün pilotu Alpine sürücüsü Esteban Ocon oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523

Yarışa üçüncü sıradan başlayan ve Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen yerini koruyan Ocon, hatasız bir yarış çıkararak damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Bu yılki ilk podyumunu alan Ocon, aynı zamanda kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı yakalamış oldu.

Bu güçlü performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
  Monako  Esteban Ocon

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 13
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
 Esteban Ocon 1
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