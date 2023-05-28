Monako'da günün pilotu Ocon oldu
2023 Monako Grand Prix'sinde günün pilotu Alpine sürücüsü Esteban Ocon oldu.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan ve Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen yerini koruyan Ocon, hatasız bir yarış çıkararak damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.
Bu yılki ilk podyumunu alan Ocon, aynı zamanda kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı yakalamış oldu.
Bu güçlü performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Monako
|Esteban Ocon
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|13
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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