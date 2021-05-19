Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı

Monako Grand Prix'si öncesinde pistin DRS bölgesiyle ilgili ayrıntılar açıklanırken, 2019'a kıyasla herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

Tek DRS bölgesinin algılama noktası 16. virajdan 80 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 19. virajdan 18 metre sonra olacak.

Yarış öncesinde pistin bazı bölümlerine yeni asfalt atıldı. Pit yoluna ek olarak 19. virajdan 1. virajın çıkışına, 4. virajın çıkışından 10. virajdaki tünelin çıkışına ve son olarak 11. virajdan 15. viraja kadarki bölüme yeni asfalt atıldı.

Dördüncü virajdaki kerbler kaldırıldı ve bunun yerine asfaltın üstüne sınır çizildi. 14. virajdaki kerbler de 2018'deki konumuna getirildi.

Öte yandan bu hafta sonu pilot hakemlik yapacak ismin Vitantonio Liuzzi olacağı da açıklandı.

Geçen yıl bazı yarışlarda görev alan eski F1 pilotu, bu yıl ilk kez bu görevi yapacak.

Bu yıl pilot hakem seçilenler:

Grand Prix Pilot hakem Bahreyn GP Emanuele Pirro Emilia Romagna GP Tom Kristensen Portekiz GP Tom Kristensen İspanya GP Derek Warwick