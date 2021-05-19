Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı! Sonraki / Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu yılki Monako Grand Prix'si öncesinde, pistin DRS bölgesinde herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı.

Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı

Monako Grand Prix'si öncesinde pistin DRS bölgesiyle ilgili ayrıntılar açıklanırken, 2019'a kıyasla herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

Tek DRS bölgesinin algılama noktası 16. virajdan 80 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 19. virajdan 18 metre sonra olacak.

Yarış öncesinde pistin bazı bölümlerine yeni asfalt atıldı. Pit yoluna ek olarak 19. virajdan 1. virajın çıkışına, 4. virajın çıkışından 10. virajdaki tünelin çıkışına ve son olarak 11. virajdan 15. viraja kadarki bölüme yeni asfalt atıldı.

Dördüncü virajdaki kerbler kaldırıldı ve bunun yerine asfaltın üstüne sınır çizildi. 14. virajdaki kerbler de 2018'deki konumuna getirildi.

Öte yandan bu hafta sonu pilot hakemlik yapacak ismin Vitantonio Liuzzi olacağı da açıklandı.

Geçen yıl bazı yarışlarda görev alan eski F1 pilotu, bu yıl ilk kez bu görevi yapacak.

Bu yıl pilot hakem seçilenler:

Grand Prix Pilot hakem
Bahrain  Bahreyn GP italy Emanuele Pirro
italy  Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
 İspanya GP  Derek Warwick
Biletler
paylaşım
yorumlar
Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Önceki haber

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Sonraki haber

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

2s
2
Formula 1

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

19 dk
3
Formula 1

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı

5s
4
Formula 1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

37 dk
5
Formula 1

Horner: "Red Bull, Monako'da yenilmemeli"

15s
Son Haberler
Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı
F1

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

19dk
Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

37dk
Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı
F1

Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı

1s
Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
F1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

2s
Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"
F1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

3s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı Monako GP
Formula 1

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Monako GP
Formula 1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte" Monako GP
Formula 1

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı

Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor

Horner: "Red Bull, Monako'da yenilmemeli"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Red Bull, Monako'da yenilmemeli"

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

Son Haberler

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

Masi, 10. virajın limitleri konusunda pilotları uyardı

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Monako GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı
Formula 1 Formula 1

Monako'da DRS bölgesinde değişiklik yapılmadı

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.