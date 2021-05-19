Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

Takımlar, COVID-19 salgını dolayısıyla 2020 Monako Grand Prix'sinin iptal edilmesi nedeniyle verdikleri 1 senelik aranın ardından bu sene, Formula 1 takviminin göz bebeği Monako'ya geri döndüler.

Monako; sahildeki yatları, şehrin hareketli sosyal hayatı ve meşhur kumarhaneleri ile birlikte pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip bu yüzden de ''Herkesin kazanmak istediği yarış'' olarak da biliniyor.

Her ne kadar bu seneki COVID-19 kısıtlamalarından ötürü pist dışındaki aksiyon biraz daha sakinleşecek olsa da Monako, hâlâ mükemmel tarihi ve görüntüleriyle takvimdeki en prestijli yarış olmaya devam edecek.

Monako Grand Prix'sinin bir diğer özelliği de diğer yarışlara göre farklı bir zaman çizelgesinin takip edilmesi. Basın toplantıları ile normal bir hafta sonunda cuma günü gerçekleştirilen 1. ve 2. antrenman seansı bir gün öne çekilerek, Cuma günü boş bırakılıyor. Peki, neden sadece Monako'da böyle bir program var?

Bu olayın hikayesi ilk Monako Grand Prix'sinin düzenlendiği 1950'li yıllara dayanıyor. Monako Grand Prix'sinin düzenleneceği ilk hafta sonu, Hristiyanlar için önemli bir gün ve aynı zamanda resmi tatil olan ''Ascension Day''e denk geliyordu.

Bildiğiniz üzere, Monako bir cadde yarışı ve Monte Carlo'daki yolların bir kısmını kapatıyor. Prenslik, bu önemli günde şehir içinde ulaşımın kolaylaşması için ve trafik akışının devam edebilmesi için Cuma günü yapılan pist üstü aksiyonlarını bir gün önceye çekti ve Cuma günü boş bırakıldı. Sonrasında ise bu, bir gelenek olarak devam etti.

O dönemlerde bu tür dini tatiller daha çok önemseniyordu hatta Monako pistinin ilk virajı Sainte Devote, ismini yanında bulunan küçük bir kiliseden almakta.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bahsedildiği gibi günümüzde bu tatil eski zamanlardaki önemi görmüyor ancak ilk Monako Grand Prix'sinde uygulanan bu gelenek, yıllar boyunca devam etmiş.

Sürücülerin cuma günleri genellikle boş geçmemekte. Monako'da geçiş yapılmasının zorluğundan dolayı takımları belki de senenin en önemli sıralama turlarından biri bekliyor. Bir önceki gün gerçekleştirilen antrenman seanslarında toplanan dataların üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra yapılması gereken birçok sponsor ve medya içeriği de oluyor.

Günümüzde cuma günlerinin boş olması lojistik bir avantaj da sağlıyor. Şehirdeki oteller, iş yükünü bugüne dağıtabiliyorlar. Oteller, bu boş günde stoklarını doldurarak cumartesi ve pazar günü olacak yoğunluğa hazırlanabiliyorlar.

Bu sene 2019'da da olduğu gibi cuma günü pist boş olmayacak çünkü bu hafta sonu Formula 2 de Monako'da yarışacak ancak Formula 1'in geleneklerinden biri devam edecek ve Formula 1 pilotları cuma günü piste çıkmayacaklar.