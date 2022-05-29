Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış

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Monako Grand Prix'si planlanan saatte başlamadan önce yağmur pisti doldurdu ve formasyon turundan sadece birkaç dakika önce start ertelendi.

Formasyon turu ilk olarak 16:09'a alındı ancak daha sonra FIA tarafından ikinci bir kez ertelenerek, 16:16'da ve güvenlik aracı arkasında başlanacağı söylendi.

Güvenlik aracı ardında iki tur yapıldıktan sonra yağmur arttı ve kırmızı bayrak çıktı.

FIA'nın startı 16:16'ya erteleme kararı, takımlara ıslak zemin lastiklerine geçme şansı vermek istendiği için alındı.

Daha sonra araçlar kırmızı bayrağın ardından pit yoluna dizildiklerinde, start sisteminin çalışmasını engelleyen bir elektrik kesintisi yaşandı ve hareketli start alınmadan önce yaklaşık 45 dk bekleyişe katkıda bulundu.

FIA'nın, artan yağmur ilk kırmızı bayrağa yol açmadan önce durarak start alabileceği ancak elektrik kesintisi nedeniyle start sisteminin daha sonra tam olarak çalışacağından emin olamadıkları ve bu nedenle seansın geri kalanında da hareketli start almayı seçtikleri anlaşıldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarıştan sonra iki kez durarak başlayabileceklerini düşündüğünü ama sonra "çılgınca su püskürdüğü" için hareketli başlangıcın "yapılacak en iyi şey" olduğunu söyledi.

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2020 sezonu öncesinde getirilen yeni bir kuralda, yarış direktörü uygun görürse, yarışın kırmızı bayrak ardından gridde durarak başlayabileceği yer alıyor.

Bu, yağmur nedeniyle çıkan ilk kırmızı bayraktan sonra ve Yüzme Havuzu şikanının çıkışında Mick Schumacher'in yaptığı büyük kaza nedeniyle çıkan ikinci kırmızı bayraktan sonra uygulanabilirdi.

Birkaç sürücü yarışın neden planlandığı saatte başlamadığını sorguladı ve ıslak zeminde sürebileceklerini söylediler.

FIA, yarış kontrolün "hızla piste yaklaşan şiddetli yağmur gördüğünü" söyledi ve start prosedürünü erteleme kararının "hafta sonu ıslak zeminde hiç sürülmediği için güvenlik amacıyla alındığını" açıkladı.

Haas pilotu Kevin Magnussen, "Başlayabilirdi."

"Elbette daha sonra sel gibi bir yağmur geldi ve kırmızı bayrak o zaman çıkabilirdi. Fakat bu yarışın bir parçası."

"Eğer koşullar iyiyse başlamalıyız. Ya da bize ıslak zeminde sürmek için kurs verin veya birkaç ders aldırın." dedi.