Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor

Singapur'daki yarışın 20 Eylül'de yapılması planlanıyor ve organizatörlerin yarışın gerçekleşeceği konusunda şüpheleri yok. Yarışta 150 farklı göreve sahip olacak 1.100 gönüllünün alımı için çalışmalar başladı. Her biri için minimum 32 saatlik plan yapılıyor.

Ayrıca sizler için takvimdeki ülkelerde ne kadar virüslü hasta olduğunu (15 Mart itibariyle) derledik.

2020 takvimi ve virüs bulaşan insan sayıları: