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Formula 1 / Son dakika

Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor

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Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 11:23

Mayıs ayı sonunda Formula 1'e ev sahipliği yapacak Monako, Coronavirüs'e karşı önlemler almaya başlarken, Singapur yarış hazırlıklarına başladı. Öte yandan Red Bull Ring pisti de kapatıldı.

Coronavirüs dünya çapında her geçen gün etkisini arttırıyor ve ülkelerde virüslü kişi sayısı artıyor.

Monako'da şimdiye kadar sadece iki kişide virüs görüldü ancak virüsün etkisini arttırıyor olması, ülkeyi yeni tedbirlere zorladı.

Monako'da restoranlar, kulüpler, kafeler, konser salonları ve kumarhaneler gibi halka açık yerler 'süresiz olarak' kapatıldı.

Formula 1 organizasyonu daha önce yaptığı açıklamada  Mayıs sonunda tekrar yarış yapmayı umduğunu açıklamıştı.  Monaco Grand Prix'si normalde 24 Mayıs'ta yapılacak ve bu kararın yarışı etkileyip etkilemeyeceği tamamen belirsiz.

Öte yandan Red Bull Racing, yakın zamanda Red Bull Ring pistinde hiçbir etkinlik düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, tüm pist üstü etkinliklerinin 16 Mart'tan itibaren duydurulacağına yer verildi.

Bu karar, insanların mümkün olduğunca evlerinde kalması gereken Avusturya'nın geniş çaplı önlemlerinden kısa bir süre sonra alındı.

içeride olabildiğince kapalı kalması gereken Avusturya'da daha geniş önlemlere uyuyor. F1 yarışının 5 Temmuz, MotoGP'nin ise 15 Ağustos'ta Red Bull Ring'de yapılması planlanıyor.

Son olarak Singapur, 2020 yarışının hazırlıklarına başladı. 

Singapur'daki yarışın 20 Eylül'de yapılması planlanıyor ve organizatörlerin yarışın gerçekleşeceği konusunda şüpheleri yok. Yarışta 150 farklı göreve sahip olacak 1.100 gönüllünün alımı için çalışmalar başladı. Her biri için minimum 32 saatlik plan yapılıyor.

Ayrıca sizler için takvimdeki ülkelerde ne kadar virüslü hasta olduğunu (15 Mart itibariyle) derledik.

2020 takvimi ve virüs bulaşan insan sayıları:

Planlanan tarih Grand Prix Enfeksiyonlar Ölen kişi sayısı İyileşen kişi sayısı  
İptal edildi Avustralya Avustralya 300 5 27  
Ertelendi bahreyn Bahreyn 214   60  
Ertelendi Vietnam Vietnam 56   16  
Ertelendi Çin Çin 80 849 3199 66 931  
3 Mayıs Hollanda Hollanda 1135 20 2  
10 Mayıs İspanya İspanya 7753 291 517  
24 Mayıs Monako Monako 2      
7 Haziran Azerbeycan Azerbeycan 23 1 6  
14 Haziran Kanada Kanada 255 1 11  
28 Haziran Fransa Fransa 4499 91 12  
5 Temmuz Avusturya Avusturya 860 1 6  
19 Temmuz Büyük Britanya Büyük Britanya 1372 35 18  
2 Ağustos Macaristan Macaristan 32 1 1  
30 Ağustos Belçika Belçika 886 4 1  
6 Eylül İtalya İtalya 21 157 1441 1966  
20 Eylül Singapur Singapur 226   105  
27 Eylül Rusya Federasyonu Rusya 63   8  
11 Ekim Japonya Japonya 814 24 144  
25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika 3127 62 56  
1 Kasım Meksika Meksika 41   4  
15 Kasım Brezilya Brezilya 121   1  
29 Kasım Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi 86   20  
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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