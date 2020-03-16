Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor
Mayıs ayı sonunda Formula 1'e ev sahipliği yapacak Monako, Coronavirüs'e karşı önlemler almaya başlarken, Singapur yarış hazırlıklarına başladı. Öte yandan Red Bull Ring pisti de kapatıldı.
Coronavirüs dünya çapında her geçen gün etkisini arttırıyor ve ülkelerde virüslü kişi sayısı artıyor.
Monako'da şimdiye kadar sadece iki kişide virüs görüldü ancak virüsün etkisini arttırıyor olması, ülkeyi yeni tedbirlere zorladı.
Monako'da restoranlar, kulüpler, kafeler, konser salonları ve kumarhaneler gibi halka açık yerler 'süresiz olarak' kapatıldı.
Formula 1 organizasyonu daha önce yaptığı açıklamada Mayıs sonunda tekrar yarış yapmayı umduğunu açıklamıştı. Monaco Grand Prix'si normalde 24 Mayıs'ta yapılacak ve bu kararın yarışı etkileyip etkilemeyeceği tamamen belirsiz.
Öte yandan Red Bull Racing, yakın zamanda Red Bull Ring pistinde hiçbir etkinlik düzenlenmeyeceğini açıkladı.
Açıklamada, tüm pist üstü etkinliklerinin 16 Mart'tan itibaren duydurulacağına yer verildi.
Bu karar, insanların mümkün olduğunca evlerinde kalması gereken Avusturya'nın geniş çaplı önlemlerinden kısa bir süre sonra alındı.
içeride olabildiğince kapalı kalması gereken Avusturya'da daha geniş önlemlere uyuyor. F1 yarışının 5 Temmuz, MotoGP'nin ise 15 Ağustos'ta Red Bull Ring'de yapılması planlanıyor.
Son olarak Singapur, 2020 yarışının hazırlıklarına başladı.
Singapur'daki yarışın 20 Eylül'de yapılması planlanıyor ve organizatörlerin yarışın gerçekleşeceği konusunda şüpheleri yok. Yarışta 150 farklı göreve sahip olacak 1.100 gönüllünün alımı için çalışmalar başladı. Her biri için minimum 32 saatlik plan yapılıyor.
Ayrıca sizler için takvimdeki ülkelerde ne kadar virüslü hasta olduğunu (15 Mart itibariyle) derledik.
2020 takvimi ve virüs bulaşan insan sayıları:
|Planlanan tarih
|Grand Prix
|Enfeksiyonlar
|Ölen kişi sayısı
|İyileşen kişi sayısı
|İptal edildi
|Avustralya
|300
|5
|27
|Ertelendi
|Bahreyn
|214
|60
|Ertelendi
|Vietnam
|56
|16
|Ertelendi
|Çin
|80 849
|3199
|66 931
|3 Mayıs
|Hollanda
|1135
|20
|2
|10 Mayıs
|İspanya
|7753
|291
|517
|24 Mayıs
|Monako
|2
|7 Haziran
|Azerbeycan
|23
|1
|6
|14 Haziran
|Kanada
|255
|1
|11
|28 Haziran
|Fransa
|4499
|91
|12
|5 Temmuz
|Avusturya
|860
|1
|6
|19 Temmuz
|Büyük Britanya
|1372
|35
|18
|2 Ağustos
|Macaristan
|32
|1
|1
|30 Ağustos
|Belçika
|886
|4
|1
|6 Eylül
|İtalya
|21 157
|1441
|1966
|20 Eylül
|Singapur
|226
|105
|27 Eylül
|Rusya
|63
|8
|11 Ekim
|Japonya
|814
|24
|144
|25 Ekim
|Amerika
|3127
|62
|56
|1 Kasım
|Meksika
|41
|4
|15 Kasım
|Brezilya
|121
|1
|29 Kasım
|Abu Dabi
|86
|20
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor
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Cum 1 May
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15:00
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|FP3
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Cmt 2 May
Cmt 2 May
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03:00
12:00
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|Sıralama
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Cmt 2 May
Cmt 2 May
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|Yarış
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