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Formula 1 / Son dakika

Monako, tribünlerin %40 kapasitesi kadar seyirci almayı planlıyor

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, Editör

Monako Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Monte Carlo'da, tribünlere yaklaşık %40 kapasitede taraftar alınacak.

Monako, tribünlerin %40 kapasitesi kadar seyirci almayı planlıyor

Monako Grand Prix'si, COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 yılında gerçekleşmemişti ancak bu yıl yarış sorunsuz şekilde yapılacak gibi duruyor.

Pistin hazırlıkları artık son safhaya geldi ve yakında tamamen yarışılabilir hale gelecek.

Şimdi, 23 Mayıs'ta yapılacak yarışın seyircili olup olmayacağına yönelik bazı yeni kararlar alındı.

Monako yetkilileri, seyircilerin Formula 1 yarışına katılmasına izin verdiler. Monakolu pilot Charles Leclerc'in adını taşıyan tribünde 500 taraftar olacak.

La Gazzetta dello Sport'a göre yarış organizatörleri, tribünlerin genel kapasitesinin yaklaşık %40'ını doldurabilecekler.

Bu, çok büyük bir rakam olmasa da, yine de tribünlerin boş kalmasından daha iyi olacak.

Charles Leclerc Tribünü, Tabac virajının hemen yanında yer alıyor ve pistin liman kısmını muhteşem şekilde görüyor.

Bu tribünde 1000 koltuk var ancak sosyal mesafeyi korumak adına sadece yarısının kullanılmasına izin verildi. Diğer tribünlerde de aşağı yukarı benzer tablo olacak.

Bilet satışları çoktan başladı ve bu tribüne olan ilgi oldukça yüksek olacak. Çünkü burada bulunan herkese Ferrari sırt çantası, şapkalar ve tişörtlerin de olduğu özel bir paket verilecek.

Ayrıca bu 500 kişi, Leclerc ile görüntülü şekilde sohbet etme şansı da yakalayacak.

Öte yandan Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak COTA da, 27 Nisan tarihiyle beraber bilet satışına başlayacağını duyurdu.

22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak yarışa, sınırlı sayıda taraftar alınacak.

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Editör Kemal Şengül

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