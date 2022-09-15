Monako takvimde kalmak için ayrıcalıklarından vazgeçecek
Monako, Formula 1 takviminde kalabilmek adına bazı ayrıcalıklarından vazgeçmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Son aylarda Monako yarışının kaderi Formula 1 dünyasınca tartışılıyordu ancak Racingnews365'e göre yarış organizatörleri ve şampiyonanın sahipleri nihayet anlaşmaya vardılar.
Yeni anlaşma sayesinde Monako, takvimde kalmaya devam edecek ve yarış 25-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yeni sözleşme sonrası Monako Grand Prix'si, artık TV yayınından sorumlu olmayacak ve piste kendi istedikleri reklamları yerleştiremeyecekler.
Önceki yıllarda F1'in partneri Rolex olmasına rağmen, pistin organizatörleri TAG Heuer ile anlaştığı için ortaya ilginç görüntüler çıkıyordu.
Bir bakıma Monako, kendi haklarından ve ayrıcalıklarından taviz vermek zorunda kalacak.
Bu kararların ardından Monako GP organizatörleri, bilet fiyatlarını %30 civarı artırmak zorunda kalacak. Önceki yılların aksine artık tek kategori bilet olacak ve fiyatlar yüksek seviyelerde olacak.
Yine de Monako, takvimdeki yerini en azından birkaç sene daha korumuş olacak.
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