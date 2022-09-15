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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Monako takvimde kalmak için ayrıcalıklarından vazgeçecek

Monako, Formula 1 takviminde kalabilmek adına bazı ayrıcalıklarından vazgeçmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

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, Editör
Monako takvimde kalmak için ayrıcalıklarından vazgeçecek
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Son aylarda Monako yarışının kaderi Formula 1 dünyasınca tartışılıyordu ancak Racingnews365'e göre yarış organizatörleri ve şampiyonanın sahipleri nihayet anlaşmaya vardılar.

Yeni anlaşma sayesinde Monako, takvimde kalmaya devam edecek ve yarış 25-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeni sözleşme sonrası Monako Grand Prix'si, artık TV yayınından sorumlu olmayacak ve piste kendi istedikleri reklamları yerleştiremeyecekler.

Önceki yıllarda F1'in partneri Rolex olmasına rağmen, pistin organizatörleri TAG Heuer ile anlaştığı için ortaya ilginç görüntüler çıkıyordu.

Bir bakıma Monako, kendi haklarından ve ayrıcalıklarından taviz vermek zorunda kalacak.

Bu kararların ardından Monako GP organizatörleri, bilet fiyatlarını %30 civarı artırmak  zorunda kalacak. Önceki yılların aksine artık tek kategori bilet olacak ve fiyatlar yüksek seviyelerde olacak.

Yine de Monako, takvimdeki yerini en azından birkaç sene daha korumuş olacak.

 

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