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Formula 1 / Son dakika

Monako prensi Coronavirüs'e yakalandı

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Monako prensi Coronavirüs'e yakalandı
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 16:00

Monako Prensi 2. Albert, Coronavirüs teşhisi konulan ilk devlet başkanı oldu.

Formula 1 takvimininin en önemli yarışı olarak kabul gören Monako’da, şu anda hüküm süren 2. Albert’in Coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

62 yaşındaki prensin hastanede gözetim altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

Albert, Coronavirüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Kraliyet Sarayı’nda yapılan açıklamada, 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam edeceği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı bildirildi.

Diğer taraftan, 2. Albert’in ülkede bulunan bir hastanede uzmanlar tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Şu ana kadar Coronavirüs vakasının tespit edildiği 39 bin nüfuslu Monako’da ilk vaka 28 Şubat’ta görülmüştü.

Formula 1 bugün yaptığı açıklamada Monako Grand Prix'sinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Şimdilik yarışın iptali konusunda bir açıklama bulunmuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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