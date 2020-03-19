Monako prensi Coronavirüs'e yakalandı

Formula 1 takvimininin en önemli yarışı olarak kabul gören Monako’da, şu anda hüküm süren 2. Albert’in Coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

62 yaşındaki prensin hastanede gözetim altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

Albert, Coronavirüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Kraliyet Sarayı’nda yapılan açıklamada, 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam edeceği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı bildirildi.

Diğer taraftan, 2. Albert’in ülkede bulunan bir hastanede uzmanlar tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Şu ana kadar Coronavirüs vakasının tespit edildiği 39 bin nüfuslu Monako’da ilk vaka 28 Şubat’ta görülmüştü.

Formula 1 bugün yaptığı açıklamada Monako Grand Prix'sinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Şimdilik yarışın iptali konusunda bir açıklama bulunmuyor.