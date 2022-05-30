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Formula 1 / Monako GP İstatistikler

Monako Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

2022 Monako Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monako Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
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Sıralama turları istatistikleri

  • Monako'da pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, bu yılki beşinci ve kariyerinin 14. pole pozisyonunu aldı. Böylelikle bu alanda Alberto Ascari, James Hunt, Rubens Barrichello, Ronnie Peterson ve Max Verstappen'i yakaladı.
  • Leclerc arka arkaya yedinci kez ilk çizgiyi aldı ve kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Monakolu pilot, bu sezon yedinci kez takım arkadaşını geçti.
  • Ferrari, Carlos Sainz'ın da ikinci olmasıyla bu yıl ikinci, takım tarihinde ise 82. kez ilk çizgiyi alıp, bu alanda Mercedes'i yakaladı.
  • Sergio Pérez, üçüncü oldu ve bu yıl ikinci kez takım arkadaşını geçti. Perez daha önce Monako'da ilk altıya dahi girememişti.
  • Max Verstappen, Suudi Arabistan'da olduğu gibi dördüncü oldu ve bu yılki en kötü sonucunu tekrarladı.
  • George Russell altıncı sırada yer aldı ve Lewis Hamilton'a karşı durumu 4-3'e getirdi. Lewis Hamilton, arka arkaya ikinci kez Monako'da ilk altının dışında kaldı.
Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Yarış istatistikleri

  • Sergio Perez, Monako Grand Prix'sini kazanarak, bu sezonki ilk ve kariyerinin üçüncü zaferini kazandı.
  • Perez, yarışta kazanılan puanlar açısından bu sezon ikinci kez Max Verstappen'i geride bıraktı.
  • Perez, galibiyet sayısında Pedro Rodriguez'i geride bıraktı ve Formula 1'in en başarılı Meksikalı sürücüsü oldu. Perez , Monako Grand Prix'sini kazanan ilk Meksikalı da oldu.
  • Perez, Monako Grand Prix'si galibiyetle kariyerinin 1000. puanını geride bıraktı.
  • Carlos Sainz ikinci oldu ve kariyerinde 10. kez podyuma çıktı.
  • Max Verstappen kariyerinde 16. kez üçüncü oldu.
  • Charles Leclerc dördüncü oldu ve Formula 1 kariyerinde ilk kez Monako'da bitiş çizgisine ulaştı. Leclerc 17 tur lider gitti ve kariyeri boyunca lider gittiği tur sayısını 500'ün üzerine çıkardı.
  • George Russell, beşinci sırada finiş gördü ve ilk beşe girme serisini yedi yarışa çıkardı. Tüm yarışlarda ilk beşe giren tek isim olan Russell, bu yıl tüm turları tamamlayan tek isim olmayı da sürdürüyor.
  • Fernando Alonso'nun yedinciliği, İspanyol pilotun bu yılki en iyi sonucuydu. Ayrıca 2016'dan beri ilk kez Monako'da puan aldı.
  • Haas, bu yıl ilk kez iki araçla birden yarış dışı kaldı. Ayrıca Monako'da ilk kez iki araçları da yarışa veda etti.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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