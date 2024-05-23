Monako GP hafta sonunda yağmur ihtimali var

Monte Carlo'da güneşli bir hafta sonu olmasını bekleyenler, havanın bulutlu olması beklendiğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Sezonun en önemli sıralama turlarından birinde ekstra bir risk de olabilir.

Weather.com'un yaptığı hava durumu tahminlerine göre takımlar Monako'da değişken hava koşullarıyla karşılaşabilir. Genellikle güneşli ve sıcak olan yarış hafta sonu bu sene takımların hava radarına her zamankinden daha fazla takip etmesini gerektirebilir. Hafta sonu boyunca sıcaklıkların 22 dereceyi geçmesi beklenmiyor.

Perşembe günü fırtına bekleniyor ancak Monako uzun zaman önce Perşembe günü gerçekleştirilen antrenman seanslarına son verdi ve geleneksel hafta sonu formatına döndü. Cuma gününün biraz güneşli ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor ve yağış ihtimali %24. Cumartesi ise işler ilginçleşiyor. Tahminlere göre yağış ihtimali %40 ancak öğleden sonra sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu durum sıralama turlarını tehlikeye atabilir.

Hava koşulları açısından hafta sonu boyunca en iyi günün Pazar olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 22 derece ve oldukça güneşli olması bekleniyor. Yağmur yağma ihtimali ise %8. Rüzgar hızı ve yönünün hafta sonu boyunca sabit kalması bekleniyor. Rüzgarın hızı güney doğu yönünde ve 8 mil civarında.