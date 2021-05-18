Monako GP'de yağmur beklenmiyor

Monako, 2019'dan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve bu hafta sonu için havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Normalde 1. ve 2. antrenman seansları cuma günleri yapılıyor, ancak Monako GP haftasında her iki seansta normalden bir gün önce, yani perşembe günü gerçekleştiriliyor.

Perşembe günü güneş kendisini gösterecek ve hava 1. ve 2. antrenman seansında 18 ila 19. derece olacak.

Cumartesi günü parçalı bulutlu olacak ve gün boyunca havanın 19 ila 20. derece civarında olacağı tahminleri var. Cumartesi sabah 06:00-08:00 arasında ufak yağmur geçişleri olması bekleniyor ve gün içerisinde yağmur ihtimali %15 civarında olacak.

Pazar günü ise havanın 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, yağmur ihtimali yine %10-15 civarında olacak.