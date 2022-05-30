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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP'de günün pilotu Perez oldu

Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun 7. yarışı Monako GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Monako GP'de günün pilotu Perez oldu
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Yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, ilk pit stopa erken gelmesinin ardından stratejik açıdan avantaj kazanmıştı.

Ferrari'nin Charles Leclerc'te yaptığı stratejik hatanın ardından Perez liderliğe yükseldi ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Kariyerinin 3. Formula 1 zaferini kazanan Meksikalı pilot, taraftarlar tarafından yapılan oylamada günün pilotu seçildi.

Oy oranları:

Sergio Pérez - %27.6
Pierre Gasly - %10.5
Carlos Sainz - %9.9
Charles Leclerc - %8.8
Fernando Alonso - %7.4

 

Bu yıl günün pilotu seçilenler

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
 Monaco   Sergio Perez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 10
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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