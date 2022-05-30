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Monako GP'de günün pilotu Perez oldu
Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun 7. yarışı Monako GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
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Yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, ilk pit stopa erken gelmesinin ardından stratejik açıdan avantaj kazanmıştı.
Ferrari'nin Charles Leclerc'te yaptığı stratejik hatanın ardından Perez liderliğe yükseldi ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Kariyerinin 3. Formula 1 zaferini kazanan Meksikalı pilot, taraftarlar tarafından yapılan oylamada günün pilotu seçildi.
Oy oranları:
Sergio Pérez - %27.6
Pierre Gasly - %10.5
Carlos Sainz - %9.9
Charles Leclerc - %8.8
Fernando Alonso - %7.4
Bu yıl günün pilotu seçilenler
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monaco
|Sergio Perez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|10
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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