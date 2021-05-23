Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

Monako'da cumartesi günü pole pozisyonunu Ferrari pilotu Charles Leclerc almıştı ancak yarıştan hemen önce gride geliş turunda şaft arızası yaşayan Monakolu pilot, yarışa daha başlayamadan veda etti.

Bu, ilk cebin boş kaldığı anlamına geliyordu ve Max Verstappen ikinci sıradan start alsa da önü tamamen boştu. Hollandalı pilot, startla birlikte sağa doğru kapanarak yerini korumayı başardı ve gride bakıldığında neredeyse herkesin yeri başlangıç sırasıyla aynıydı.

Turlar ilerledikçe Verstappen ve Valtteri Bottas arasındaki fark ortalama bir ila iki saniye arasında sabitlendi. Aynı şekilde Carlos Sainz da ön bölümdeki mücadeleden kopmadı. Hatta düzenli olarak Bottas'tan daha iyi turlar attı.

Mercedes yarışın 31. turunda Valtteri Bottas'ı pite aldı ve Fin pilotu erkenden pite alarak avantaj elde etmeye çalıştı. Ancak pit stop esnasında sağ ön lastik çıkarılamadı. Birden fazla tabanca denenmesine rağmen mekanikerler, Fin pilotun sağ ön tekerleğini çıkaramadılar. Bijon dönmediği için de Bottas ikinci götürdüğü yarışa bu şekilde veda etti.

Daha sonra Verstappen ve Sainz iki sorunsuz pit stop gerçekleştirdiler. Bu, galibiyet ve podyumun önündeki son engelin kalktığı anlamına geliyordu.

Pit stopların ardından Verstappen ve Sainz'ın turları oldukça benzerdi. Ancak turlar ilerledikçe ikili arasındaki fark açılmaya başladı.

Verstappen, son bölümde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Monako'daki ilk galibiyetini kazandı. Hollandalı pilot bu sonuçla hanesine 25 puan yazdırdı ve toplamda 105 puana ulaşarak kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi. Red Bull da bu pistte 2018'den sonraki ilk zaferini almış oldu ve bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, kendileri adına oldukça güçlü geçen hafta sonunda Leclerc'in yarışa başlayamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşamış olsa da Carlos Sainz ikinci sırada finiş görmeyi başardı.

İspanyol pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans ortaya koydu ve Bottas'ın yarış dışı kalmasından da faydalanarak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Sainz böylelikle Ferrari ile henüz beşinci yarışında ilk podyumunu alırken, kariyerindeki podyum sayısını üçe yükseltti.

Ayrıca Ferrari de 2020 Türkiye Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyuma çıkmış oldu ve önemli bir 18 puan kazandı.

McLaren pilotu Lando Norris, dördüncü sıradan başladığı yarışta güçlü performans sergileyen isimlerden bir tanesiydi. Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla üçüncü sıraya yükselen Norris, son bölümde Red Bull pilotu Sergio Perez'in baskısı altında kaldı.

Buna rağmen Norris, yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek McLaren'la bu yılki ikinci podyumunu aldı. Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışan McLaren, Norris'in podyumuyla beraber 2011 yılından sonra ilk kez Monako'da podyuma çıktı.

Yarışın yıldızlarından birisi de Red Bull pilotu Sergio Perez'di. Sekizinci sıradan başlayan Sergio Perez, yarışın ilk bölümünde Sebastian Vettel'in ardında epey zaman kaybetti, ancak rakiplerinden daha geç pit yaptı ve bu süreçte oldukça iyi tur zamanları yaparak dördüncülüğe çıktı.

Meksikalı pilot son bölümde Norris'i zorladı ancak rakibi geçmeyi başaramadı ve dördüncü olarak Red Bull kariyerindeki en iyi sonucu yakaladı.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull, Verstappen ve Perez'in topladığı 37 puan sayesinde takımlar şampiyonasındaki puanını 149'a yükselterek Mercedes'i geride bıraktı ve bir puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışın bir başka yıldızı Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'di. İlk bölümün sonlarına doğru Hamilton'la aynı tempoyu yakalayan Vettel, rakiplerinden daha geç pit stop yapmasının ardından hem Pierre Gasly'i hem de Hamilton'ı geçerek beşinci sıraya yükseldi. Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Alman pilot, Aston Martin'e katıldığından bu yana en iyi sonucunu elde etti ve ilk puanlarını kazanmış oldu. Vettel aynı zamanda 2020 Türkiye GP'den sonraki ilk puanlarını aldı.

Ayrıca Aston Martin, Lance Stroll'ün yarışı sekizinci sırada tamamlamasıyla beraber bu yıl ilk kez iki araçla birden puan almış oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, tüm yarışı Lewis Hamilton'ın baskısıyla geçirdi ve buna rağmen hatasız bir sürüş çıkararak altıncı sırada finiş gördü. Böylelikle bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Hamilton için kötü geçen hafta sonu yarışta da devam etti. İngiliz pilot startta yer kazanamadı ve Mercedes, Hamilton'ı öne taşıyabilmek adına normalden biraz daha erken bir pit stop yaptı. Ancak bu pit stop Hamilton'a zaman kazandırmadığı gibi Perez ve Vettel'in de ardına düşmesine neden oldu. Sonuç olarak İngiliz pilot, yarışı yedinci sırada bitirdi.

Hamilton, yarışın son anlarında fazladan bir pit stop yaparak en hızlı tur puanını almaya çalıştı ve bunu da başardı. Böylelikle şampiyonadaki puanını 101 yaptı. Fakat bu, şampiyona liderliğini Verstappen'e kaybettiği gerçeğini değiştirmedi. Bakü öncesinde bu iki pilot arasında dört puan bulunuyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hafta sonunun son puanları, Esteban Ocon ve Antonio Giovinazzi'ye gitti. Ocon, damalı bayrağı Giovinazzi'nin baskısına rağmen dokuzuncu sırada geçip takımına önemli bir iki puan kazandırırken, Giovinazzi de onuncu oldu ve hem kendisinin hem de Alfa Romeo'nun bu yılki ilk puanını kazandı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile puan almaya yaklaşsa da 11. olurken, McLaren pilotu Daniel Ricciardo 12. oldu ve takım arkadaşının podyuma çıktığı yarıştan puansız ayrıldı.

Fernando Alonso, startın en çok kazanan ismiydi ancak geçişin zor olduğu pistte 13. sırada finiş gördü.

Williams pilotları, George Russell ve Nicholas Latifi sırasıyla 14. ve 15. sıralarda finiş gördüler.

Son bölümde fazladan pit stop yapan Yuki Tsunoda 16. olurken, Haas pilotu Nikita Mazepin 17. ve Mick Schumacher 18. oldu.

Bottas ve Leclerc finiş göremeyen isimler oldular.

2021 sezonunun altıncı yarışı 6 Haziran'da Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: