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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP startı, yağmur nedeniyle ertelendi!

2022 Monako GP startı, yarışın hemen öncesinde gelen yağmur nedeniyle ertelendi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Monako GP startı, yağmur nedeniyle ertelendi!
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Yarış haftası boyunca beklenti, yarışın yağmurlu geçeceği yönündeydi. Bugün genel itibariyle hava şartları iyiydi ancak tam yarıştan önce yağmur kendisini gösterdi.

Yarışın 16:00'da başlaması bekleniyordu ancak yağmurun ardından start süreci ertelendi. Formasyon turu 16:09'da güvenlik aracı arkasında başlayacağı bildirildi.

Yağmurun gelmesinin ardından zaman tablosunda tüm pilotlar yeşil renkli yağmur yani geçiş lastiklerini takmış gibi görünmüştü ancak sonrasında zaman tablosundaki bilgiler değişti ve mavi renkli lastiklere geçildiği bilgisi verildi.

Daha sonradan yapılan güncellemede ise formasyon turunun 16:16'da başlayacağı bildirildi.

16:16: Yarış, 16:16'da güvenlik aracı arkasında, mavi renkli yağmur lastikleriyle başladı.

16:20: Güvenlik aracı arkasında atılan iki formasyon turunun ardından yağmur şiddetini arttırınca kırmızı bayrak sallandı ve yarış askıya alındı.

16:38: Yağmurun etkisi bayağı azaldı ancak henüz start sürecine dair bir açıklama yapılmadı.

16:55: 16:55'de 10 dakika sinyalinin verileceği bilgisi ekranlara yansıdı. Bu, yarışın 10 dk sonra başlayacağı manasına geliyor!

17:00: Yarış 17:05'te güvenlik aracı arkasında yeniden başlayacak.

17:05: Yarış, güvenlik aracı arkasında başladı. Güvenlik aracı arkasında 2 turun ardından hareketli start verildi.

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