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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP seyircili gerçekleşecek!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Monako Grand Prix'sinin seyircili yapılacağı açıklandı. Ancak pandemi şartları nedeniyle tribünlere günlük maksimum 7.500 kişi alınacak.

Monako GP seyircili gerçekleşecek!

Monako Prensliği, salı günü yaptıkları açıklama ile 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Formula 1 yarışına belli sayıda taraftar alınmasına karar verildiğini duyurdu.

2021 Monako Grand Prix'si, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Historic Grand Prix of Monaco ve bu hafta yapılacak Formula E yarışının aksine herkese açık olacak.

20 Mayıs perşembe, 22 Mayıs cumartesi ve 23 Mayıs pazar günü tribünlerin normal kapasitesinin %40'ı seyircilere açık olacak. Bu, her gün tribünlere 7.500 kişi alınacağı anlamına geliyor ve biletler normal şekilde fiyatlandırılacak.

21 Mayıs Cuma günü herhangi bir Formula 1 aktivitesi gerçekleştirilmiyor ve o gün sadece 3000 seyirci kapasiteli K ve T tribünleri açık olacak.  O gün tribünlere erişim ücretsiz olacak.

Monako halkı dışında yarışı seyretmeye gelenler, tribünlere girebilmek için yarıştan en geç 72 saat önce PCR testine girmek zorunda kalacak ve bu testin negatif sonuçlanması gerekecek.

Monaco GP hazırlık

Monaco GP hazırlık

Fotoğraf: ACM

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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