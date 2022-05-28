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Formula 1 / Monako GP Sıralama turları raporu

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Monako'da gerçekleştirilecek 7. yarışı öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in olurken seansın sonunda Sergio Perez'in yaptığı kazayla ortalık karıştı!

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
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Hafta sonu boyunca çok hızlı olan ve 3. antrenman seansı haricinde antrenmanlarda en hızlı isim olan Leclerc, sıralamalardaki üç seansta da en hızlı isim olmayı başardı ve kendi evinde pole pozisyonunu kazandı. 

Seans, damalı bayrağın sallanmasına 30 sn kala Sergio Perez'in kazasıyla kırmızı bayrakla durduruldu ve dereceler iyileştirilemedi.

Carlos Sainz seansı 2. sırada tamamladı ancak Perez'in aracına vurmaktan kurtulamadı. Perez harika götürdüğü hafta sonunda son anda kaza yapsa da 3. oldu.

Monako GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Monaco Charles Leclerc 1'11.376   168.308
2 Spain Carlos Sainz Jr. 1'11.601 0.225 167.779
3 Mexico Sergio Perez 1'11.629 0.253 167.714
4 Netherlands Max Verstappen 1'11.666 0.290 167.627
5 United Kingdom Lando Norris 1'11.849 0.473 167.200
6 United Kingdom George Russell 1'12.112 0.736 166.590
7 Spain Fernando Alonso 1'12.247 0.871 166.279
8 United Kingdom Lewis Hamilton 1'12.560 1.184 165.562
9 Germany Sebastian Vettel 1'12.732 1.356 165.170
10 France Esteban Ocon 1'13.047 1.671 164.458
11 Japan Yuki Tsunoda 1'12.797 1.421 165.023
12 Finland Valtteri Bottas 1'12.909 1.533 164.769
13 Denmark Kevin Magnussen 1'12.921 1.545 164.742
14 Australia Daniel Ricciardo 1'12.964 1.588 164.645
15 Germany Mick Schumacher 1'13.081 1.705 164.381
16 Thailand Alexander Albon 1'13.611 2.235 163.198
17 France Pierre Gasly 1'13.660 2.284 163.089
18 Canada Lance Stroll 1'13.678 2.302 163.050
19 Canada Nicholas Latifi 1'14.403 3.027 161.461
20 China Guan Yu Zhou 1'15.606 4.230 158.892
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3. Seans: Leclerc pole pozisyonunda, ortalık karıştı!

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı seansa Leclerc çok iyi bir şekilde başladı ve ilk hızlı turlarda 1:11.376 yaparak en yakın rakibine 0.2 sn fark attı ve geçici olarak pole pozisyonunu kazanabilecek duruma geldi. İlk hakların ardından Leclerc'i takım arkadaşı Carlos Sainz takip ederken Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen 3. ve 4. sıralarda yer aldılar.

İlk hakların ardından Fernando Alonso, kalanların en iyisiyken onu Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon takip ettiler. İlk turlarda Norris, Hamilton, Russell ve Ocon'da kullanılmış, diğerlerinde yeni set lastikler vardı.

Pilotlar ikinci kez piste çıkmalarının ardından derecelerini iyileştirmeye çalışıyordu. Özellikle hafta sonunun en hızlı ismi Leclerc, en hızlı ilk sektör zamanıyla pole derecesini iyileştirecek gibi görünüyordu ancak Perez'in kazası, seansın erken sonlanmasına neden oldu.

Perez, Portier virajında soldaki bariyerlere vurdu. Bunun üzerine önce sarı bayraklar, ardından kırmızı bayraklar sallandı. Seans durdurulana kadar Perez'i yakından takip eden Sainz da Perez'e vurdu ve yol orada kapanmış oldu. Onların arkasından gelen tüm pilotlar araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Aynı turda Fernando Alonso da pistin başka bir bölümünde kaza yaptı.

Leclerc böylece 1:11.376'lık derecesiyle Monako'da pole pozisyonunu kazanırken onu Sainz ve Perez takip ettiler.

Verstappen, hafta sonu boyunca ön sıra mücadelesinin uzağında kaldı ve 0.290 sn geride ancak 4. olabildi.

McLaren pilotu Lando Norris, antrenmanlardaki gücünü sürdürdü ve 5. olarak kalanların en iyisi olmayı başardı. Onu Mercedes'ten George Russell ve Alpine'den Alonso takip ettiler.

Lewis Hamilton 8. olurken son seansa geçmeyi başaran Sebastian Vettel 9. oldu. Esteban Ocon son seansa geçse de onunculuktan öteye gidemedi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 6 1'11.376     168.308
2 Spain Carlos Sainz Jr. 5 1'11.601 0.225 0.225 167.779
3 Mexico Sergio Perez 7 1'11.629 0.253 0.028 167.714
4 Netherlands Max Verstappen 7 1'11.666 0.290 0.037 167.627
5 United Kingdom Lando Norris 7 1'11.849 0.473 0.183 167.200
6 United Kingdom George Russell 7 1'12.112 0.736 0.263 166.590
7 Spain Fernando Alonso 5 1'12.247 0.871 0.135 166.279
8 United Kingdom Lewis Hamilton 7 1'12.560 1.184 0.313 165.562
9 Germany Sebastian Vettel 7 1'12.732 1.356 0.172 165.170
10 France Esteban Ocon 5 1'13.047 1.671 0.315 164.458
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2. Seans: Leclerc yine lider, Perez yakın takipte

Leclerc'in üstün formu sıralamaların ikinci seansında da devam etti. 3. antrenman seansı hariç tüm seanslarda en hızlı isim olan Leclerc, 2. sıralama seansında 1:12 bariyerinin altına inen ilk isim oldu. Leclerc, seansın sonunda 1:11.864 elde ederek en hızlı isim oldu. Leclerc 2. seansta bir ara tartı çağrısını kaçırdı ancak çok geçmeden durdu ve mekanikerler tarafından tartıya geri itildi.

Özellikle bugün Leclerc'e çok yakın olmayı başaran Sergio Perez, 2. seansı 0.090 sn geride ikinci sırada tamamlarken onu Carlos Sainz ve bu hafta sonu pek önlere yakın olamayan Max Verstappen takip etti.

Lewis Hamilton ikinci seansta lastik ısıtma konusunda sorunlar yaşasa da seansı 7. olarak geçmeyi başardı.

2. seansta elenen isimler Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Mick Schumacher oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 9 1'11.864     167.165
2 Mexico Sergio Perez 9 1'11.954 0.090 0.090 166.956
3 Spain Carlos Sainz Jr. 11 1'12.074 0.210 0.120 166.678
4 Netherlands Max Verstappen 9 1'12.117 0.253 0.043 166.579
5 United Kingdom Lando Norris 8 1'12.266 0.402 0.149 166.235
6 France Esteban Ocon 6 1'12.528 0.664 0.262 165.635
7 United Kingdom Lewis Hamilton 10 1'12.595 0.731 0.067 165.482
8 Germany Sebastian Vettel 9 1'12.613 0.749 0.018 165.441
9 United Kingdom George Russell 9 1'12.617 0.753 0.004 165.432
10 Spain Fernando Alonso 6 1'12.688 0.824 0.071 165.270
11 Japan Yuki Tsunoda 10 1'12.797 0.933 0.109 165.023
12 Finland Valtteri Bottas 8 1'12.909 1.045 0.112 164.769
13 Denmark Kevin Magnussen 9 1'12.921 1.057 0.012 164.742
14 Australia Daniel Ricciardo 9 1'12.964 1.100 0.043 164.645
15 Germany Mick Schumacher 7 1'13.081 1.217 0.117 164.381
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1. Seans: Leclerc lider, Gasly elendi

Monako GP sıralamalarının ilk seansında Charles Leclerc en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

Trafiğin en yoğun olduğu seansta her tur dereceler iyileşti ve pozisyonlar sürekli el değiştirdi. Bitime yaklaşık 3 dakika varken AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın şikanda yaşadığı temasta lastik patlatmasının ardından hakemler seansı kırmızı bayraklarla durdurdular. Seans durdurulduğunda elenme bölgesinde Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu yer alıyordu. Bu bölgenin hemen önünde ise Sebastian Vettel ve Lando Norris risk altındaydı.

Seans yeniden başladığında 2 dakika 25 sn zaman vardı, bu yüzden pilotlar pist üstünde pozisyon kazanma savaşı verdiler ve zaman kısa olduğu için doğal olarak zaman turuna başlayamayan isimler oldu.

Kırmızı bayraktan sonra piste çıkmayan Leclerc, ilk seansta 1:12.569'luk derecesiyle en hızlı isim olurken onu 0.047 sn geriden Sainz, 0.2 sn geriden George Russell takip etti. 

Elenme potasında yer alan Esteban Ocon, sorunsuz bir turla 4.lüğe, Lando Norris 5.liğe, Yuki Tsunoda 9.luğa, Daniel Ricciardo ise 11.liğe yükselerek kurtulurken elenen isimler Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Latifi ve Zhou oldular.

Son antrenman seansında 5. olan Gasly güçlü performansın ardından sıralamalarda sorunlardan uzak durmayı hedeflediklerini söylemişti ancak bir kez daha uzak duramadı. Gasly, kırmızı bayrak sonrası son turuna zamanında başlayamadı ve ilk seansta elenmekten kurtulamadı.

 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 9 1'12.569     165.541
2 Spain Carlos Sainz Jr. 9 1'12.616 0.047 0.047 165.434
3 United Kingdom George Russell 11 1'12.787 0.218 0.171 165.045
4 France Esteban Ocon 11 1'12.848 0.279 0.061 164.907
5 United Kingdom Lando Norris 12 1'12.927 0.358 0.079 164.729
6 Netherlands Max Verstappen 9 1'12.993 0.424 0.066 164.580
7 Mexico Sergio Perez 9 1'13.004 0.435 0.011 164.555
8 Denmark Kevin Magnussen 11 1'13.069 0.500 0.065 164.408
9 Japan Yuki Tsunoda 10 1'13.110 0.541 0.041 164.316
10 Germany Sebastian Vettel 12 1'13.313 0.744 0.203 163.861
11 Australia Daniel Ricciardo 12 1'13.338 0.769 0.025 163.805
12 Spain Fernando Alonso 11 1'13.394 0.825 0.056 163.680
13 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'13.444 0.875 0.050 163.569
14 Germany Mick Schumacher 10 1'13.469 0.900 0.025 163.513
15 Finland Valtteri Bottas 9 1'13.541 0.972 0.072 163.353
16 Thailand Alexander Albon 14 1'13.611 1.042 0.070 163.198
17 France Pierre Gasly 10 1'13.660 1.091 0.049 163.089
18 Canada Lance Stroll 11 1'13.678 1.109 0.018 163.050
19 Canada Nicholas Latifi 13 1'14.403 1.834 0.725 161.461
20 China Guan Yu Zhou 9 1'15.606 3.037 1.203 158.892
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