Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

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Hafta sonu boyunca çok hızlı olan ve 3. antrenman seansı haricinde antrenmanlarda en hızlı isim olan Leclerc, sıralamalardaki üç seansta da en hızlı isim olmayı başardı ve kendi evinde pole pozisyonunu kazandı.

Seans, damalı bayrağın sallanmasına 30 sn kala Sergio Perez'in kazasıyla kırmızı bayrakla durduruldu ve dereceler iyileştirilemedi.

Carlos Sainz seansı 2. sırada tamamladı ancak Perez'in aracına vurmaktan kurtulamadı. Perez harika götürdüğü hafta sonunda son anda kaza yapsa da 3. oldu.

Monako GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

3. Seans: Leclerc pole pozisyonunda, ortalık karıştı!

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı seansa Leclerc çok iyi bir şekilde başladı ve ilk hızlı turlarda 1:11.376 yaparak en yakın rakibine 0.2 sn fark attı ve geçici olarak pole pozisyonunu kazanabilecek duruma geldi. İlk hakların ardından Leclerc'i takım arkadaşı Carlos Sainz takip ederken Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen 3. ve 4. sıralarda yer aldılar.

İlk hakların ardından Fernando Alonso, kalanların en iyisiyken onu Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sebastian Vettel ve Esteban Ocon takip ettiler. İlk turlarda Norris, Hamilton, Russell ve Ocon'da kullanılmış, diğerlerinde yeni set lastikler vardı.

Pilotlar ikinci kez piste çıkmalarının ardından derecelerini iyileştirmeye çalışıyordu. Özellikle hafta sonunun en hızlı ismi Leclerc, en hızlı ilk sektör zamanıyla pole derecesini iyileştirecek gibi görünüyordu ancak Perez'in kazası, seansın erken sonlanmasına neden oldu.

Perez, Portier virajında soldaki bariyerlere vurdu. Bunun üzerine önce sarı bayraklar, ardından kırmızı bayraklar sallandı. Seans durdurulana kadar Perez'i yakından takip eden Sainz da Perez'e vurdu ve yol orada kapanmış oldu. Onların arkasından gelen tüm pilotlar araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Aynı turda Fernando Alonso da pistin başka bir bölümünde kaza yaptı.

Leclerc böylece 1:11.376'lık derecesiyle Monako'da pole pozisyonunu kazanırken onu Sainz ve Perez takip ettiler.

Verstappen, hafta sonu boyunca ön sıra mücadelesinin uzağında kaldı ve 0.290 sn geride ancak 4. olabildi.

McLaren pilotu Lando Norris, antrenmanlardaki gücünü sürdürdü ve 5. olarak kalanların en iyisi olmayı başardı. Onu Mercedes'ten George Russell ve Alpine'den Alonso takip ettiler.

Lewis Hamilton 8. olurken son seansa geçmeyi başaran Sebastian Vettel 9. oldu. Esteban Ocon son seansa geçse de onunculuktan öteye gidemedi.

2. Seans: Leclerc yine lider, Perez yakın takipte

Leclerc'in üstün formu sıralamaların ikinci seansında da devam etti. 3. antrenman seansı hariç tüm seanslarda en hızlı isim olan Leclerc, 2. sıralama seansında 1:12 bariyerinin altına inen ilk isim oldu. Leclerc, seansın sonunda 1:11.864 elde ederek en hızlı isim oldu. Leclerc 2. seansta bir ara tartı çağrısını kaçırdı ancak çok geçmeden durdu ve mekanikerler tarafından tartıya geri itildi.

Özellikle bugün Leclerc'e çok yakın olmayı başaran Sergio Perez, 2. seansı 0.090 sn geride ikinci sırada tamamlarken onu Carlos Sainz ve bu hafta sonu pek önlere yakın olamayan Max Verstappen takip etti.

Lewis Hamilton ikinci seansta lastik ısıtma konusunda sorunlar yaşasa da seansı 7. olarak geçmeyi başardı.

2. seansta elenen isimler Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Mick Schumacher oldular.

1. Seans: Leclerc lider, Gasly elendi

Monako GP sıralamalarının ilk seansında Charles Leclerc en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

Trafiğin en yoğun olduğu seansta her tur dereceler iyileşti ve pozisyonlar sürekli el değiştirdi. Bitime yaklaşık 3 dakika varken AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın şikanda yaşadığı temasta lastik patlatmasının ardından hakemler seansı kırmızı bayraklarla durdurdular. Seans durdurulduğunda elenme bölgesinde Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu yer alıyordu. Bu bölgenin hemen önünde ise Sebastian Vettel ve Lando Norris risk altındaydı.

Seans yeniden başladığında 2 dakika 25 sn zaman vardı, bu yüzden pilotlar pist üstünde pozisyon kazanma savaşı verdiler ve zaman kısa olduğu için doğal olarak zaman turuna başlayamayan isimler oldu.

Kırmızı bayraktan sonra piste çıkmayan Leclerc, ilk seansta 1:12.569'luk derecesiyle en hızlı isim olurken onu 0.047 sn geriden Sainz, 0.2 sn geriden George Russell takip etti.

Elenme potasında yer alan Esteban Ocon, sorunsuz bir turla 4.lüğe, Lando Norris 5.liğe, Yuki Tsunoda 9.luğa, Daniel Ricciardo ise 11.liğe yükselerek kurtulurken elenen isimler Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Latifi ve Zhou oldular.

Son antrenman seansında 5. olan Gasly güçlü performansın ardından sıralamalarda sorunlardan uzak durmayı hedeflediklerini söylemişti ancak bir kez daha uzak duramadı. Gasly, kırmızı bayrak sonrası son turuna zamanında başlayamadı ve ilk seansta elenmekten kurtulamadı.