Monako GP organizatörleri, F1 takviminden ayrılacaklarını yalanladı

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2022 Formula 1 sezonu, Rusya Grand Prix'sinin yerine yeni bir yarış eklenmesinin ardından 23 yarışla tüm zamanların rekorunu kıracak.

Gelecek yıl takvime Çin, Katar ve Las Vegas gibi yarışlar da dahil olacak. Hal böyle olunca takvimdeki yarış sayısı 25-26'yı buluyor.

Formula 1'in son Concorde Anlaşması gereği takvimde en fazla 24 yarış olmak zorunda. Bu yüzden de mevcut yarışlardan bazılarının takvimden çıkması gerekiyor. İddiaya göre bu yarışlardan birisi, henüz anlaşmasını yenilemeyen Monako.

Ancak Automobile Cub de Monaco başkanı Michael Boeri, takvimden çıkarılacakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Boeri, "Öncelikle basında yazılanlar hakkında konuşmak istiyorum: İnsanlar bu yılın ardından Formula 1 yarışını düzenleme konusunda sözde zorluklar olduğunu ve Liberty'nin Monako'dan yüksek fiyat talebinde bulunduğu için artık Monako GP'nin yapılmayacağını söylediler."

"Fakat bunlar yalan. Monako GP'nin 2022'den sonra da gerçekleşeceğini garanti edebilirim."

"F1'le görüşmelerimiz devam ediyor ve artık [sadece] sözleşmeyi imzalayıp, anlaşmayı somutlaştırmamız gerekiyor."

"Kontratın üç mü yoksa beş yıl mı süreceğini henüz bilmiyorum fakat bunlar sadece ayrıntılar." dedi.

Monako, F1 takvimindeki en tarihi yarışlardan birisi. İlk Grand Prix, Formula 1 Dünya Şampiyonası başlamadan 21 yıl önce yani 1929 yılında gerçekleşti.

Monako, 1950'deki ilk sezonda F1'deydi ve 1955'te takvime dönmesinin ardından sadece 2020'de gerçekleşmedi.