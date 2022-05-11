Monako GP öncesi yapılan yardım maçı bu yıl geri dönüyor

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Formula 1'de geleneksel şekilde her Monako Grand Pix'si öncesinde salı veya çarşamba günleri Formula 1 pilotlarının ya da farklı serilerde yer alan isimlerin katıldığı bir futbol maçı düzenleniyor.

Geçmişte Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Mick Schumacher, Carlos Sainz ve Charles Leclerc gibi isimler bu yardım maçlarına katıldılar.

Bu maça sadece yarış pilotları değil, eski futbolcular ve çeşitli sanatçılar da katılıyor.

Son birkaç yıldır özellikle pandemi nedeniyle düzenlenmeyen bu yardım maçı, 2022 yılında geri dönecek.

F1News'in haberine göre maç 24 Mayıs salı günü gerçekleştirilecek ve "Nationale Pilotu" Prens Albert'in huzurunda Stade Louis II'de Stars of the World'e karşı mücadele edecek.

Biletler 12 ila 15 euro arasında olurken, elde edilen tüm gelir hayır kurumlarına bağışlanacak.

Maç TSi 20:00'de başlayacak ve Sky Sports F1 tarafından canlı yayınlanacak.