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Formula 1 Haberler

Monako GP öncesi yapılacak yardım maçına katılacak isimler belli oldu

Monako GP öncesi 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan yardım maçına Kimi Raikkonen de dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim katılacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monako GP öncesi yapılacak yardım maçına katılacak isimler belli oldu
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Formula 1 kariyerine geçen yıl son noktayı koyan Kimi Raikkonen, eski meslektaşlarıyla tekrar bir araya gelme kararı aldı ancak bu kez farklı bir rolde olacak.

Önümüzdeki hafta Monako'da F1 pilotlarının katılacağı bir futbol maçın düzenlenecek ve nihayet etkinliğe katılacak isimler belli oldu.

Sürpriz şekilde bu listede 2007 dünya şampiyonu Raikkonen de yer aldı. Daha önce futbola fazla ilgi göstermemesine rağmen Raikkonen, Mika Hakkinen, Nico Rosberg, Max Verstappen, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi şampiyon isimlere katılacak.

İlginin epey yüksek olduğu etkinliğe, mevcut Formula 1 gridinden çok sayıda isim katılacak.

Bu isimler şöyle: Alonso, Vettel, Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lance Stroll, George Russell, Kevin Magnussen ve Mick Schumacher.

 

Mevcut gridden sadece Lewis Hamilton, Nicholas Latifi, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu ve Alex Albon etkinlikte yer almayacak.

Ayrıca Rosberg ve Hakkinen'e ek olarak Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Robert Kubica, Daniil Kvyat, Stoffel Vandoorne, Jerome d'Ambrosio ve Nico Hulkenberg gibi artık F1'de yer almayan isimler de etkinlikte yer alacak.

Rosberg, Kvyat ve d'Ambrosio, F1 takımında değil, karşı takımda mücadele edecek. Bu ekipte Thierry Neuville, Tom Kristensen, Loris Capirossi ve Max Biaggi gibi motor sporları dünyasından isimler de var.

24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikten elde edilen tüm gelir hayır kurumlarına bağışlanacak.

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