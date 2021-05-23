Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monte Carlo'daki sıralama turlarında 18.438 ile ilk sektörün en hızlı zamanını yaparken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 32.938'le ikinci ve 18.740'la üçüncü sektörde en hızlı isim oldu.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Charles Leclerc 18.612 (6) 32.983 (1) 18.740 (1) Max Verstappen 18.438 (1) 33.206 (5) 18.755 (2) Valtteri Bottas 18.489 (3) 33.041 (2) 18.790 (4) Carlos Sainz Jnr 18.443 (2) 33.084 (3) 18.812 (5) Lando Norris 18.633 (7) 33.219 (6) 18.768 (3) Pierre Gasly 18.715 (8) 33.171 (4) 18.985 (10) Lewis Hamilton 18.507 (4) 33.263 (7) 18.989 (11) Sebastian Vettel 18.734 (10) 33.465 (9) 19.015 (12) Sergio Perez 18.579 (5) 33.409 (8) 18.932 (7) Antonio Giovinazzi 18.842 (13) 33.535 (10) 18.921 (6) Esteban Ocon 18.820 (11) 33.603 (11) 19.063 (14) Daniel Ricciardo 18.845 (14) 33.711 (13) 18.945 (9) Lance Stroll 18.871 (15) 33.700 (12) 18.944 (8) Kimi Raikkonen 18.840 (12) 33.745 (14) 19.031 (13) George Russell 18.717 (9) 33.790 (17) 19.230 (15) Yuki Tsunoda 19.058 (17) 33.774 (15) 19.264 (16) Fernando Alonso 19.098 (18) 33.784 (16) 19.323 (18) Nicholas Latifi 18.986 (16) 33.971 (18) 19.321 (17) Nikita Mazepin 19.372 (19) 34.119 (19) 19.437 (19)

Hız ölçüm noktasında Mercedes motorlu araçların üstünlüğü vardı ve ilk sekiz Mercedes motorlu araçlardan oluştu. McLaren pilotu Daniel Ricciardo 287.6 km/s hızı gördü. Aston Martin'den Sebastian Vettel ise 1.4 km/s geride ikinci en yüksek sürate ulaştı.

Renault motorlu Alpine ise son iki sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kmh/mph) Fark 1 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 287.6 (178.7) 2 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 286.2 (177.8) -1.4 3 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 286.0 (177.7) -1.6 4 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 285.4 (177.3) -2.2 5 George Russell Williams Mercedes 285.0 (177.1) -2.6 6 Lando Norris McLaren Mercedes 284.5 (176.8) -3.1 7 Nicholas Latifi Williams Mercedes 284.4 (176.7) -3.2 8 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 284.2 (176.6) -3.4 9 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 283.9 (176.4) -3.7 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 283.7 (176.3) -3.9 11 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 283.6 (176.2) -4.0 12 Nikita Mazepin Haas Ferrari 283.2 (176.0) -4.4 13 Max Verstappen Red Bull Honda 283.1 (175.9) -4.5 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 282.6 (175.6) -5.0 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 282.6 (175.6) -5.0 16 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 282.4 (175.5) -5.2 17 Sergio Perez Red Bull Honda 281.1 (174.7) -6.5 18 Esteban Ocon Alpine Renault 280.9 (174.5) -6.7 19 Fernando Alonso Alpine Renault 280.3 (174.2) -7.3

İlk bölümün en hızlı ismi 226.6 km/s ile Valtteri Bottas olurken, ikinci bölümde Lando Norris 210.9 km/s hıza çıktılar. Son kısımda ise 277.4 km/s hızla Nicholas Latifi zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz Sürücü KM/S Sürücü KM/H Sürücü KM/S 1 V. Bottas 226.6 L. Norris 210.9 N. Latifi 277.4 2 L. Hamilton 226.2 V. Bottas 210.6 Y. Tsunoda 276.3 3 M. Verstappen 224.8 C. Sainz 210.2 L. Norris 275.7 4 L. Norris 224.1 D. Ricciardo 209.3 D. Ricciardo 275.6 5 G. Russell 224.0 S. Vettel 209.1 S. Vettel 275.4 6 P. Gasly 223.7 L. Hamilton 208.8 L. Stroll 274.3 7 C. Leclerc 223.3 E. Ocon 208.3 G. Russell 274.3 8 K. Raikkonen 223.2 C. Leclerc 208.2 K. Raikkonen 274.1 9 C. Sainz 223.0 A. Giovinazzi 208.1 A. Giovinazzi 274.1 10 S. Perez 222.6 G. Russell 208.1 S. Perez 273.9 11 N. Latifi 222.3 M. Verstappen 207.9 V. Bottas 273.8 12 E. Ocon 222.0 S. Perez 207.4 F. Alonso 273.4 13 D. Ricciardo 221.5 L. Stroll 206.1 L. Hamilton 272.7 14 F. Alonso 221.5 N. Latifi 205.8 C. Leclerc 272.7 15 Y. Tsunoda 221.4 P. Gasly 204.9 M. Verstappen 271.8 16 A. Giovinazzi 221.4 K. Raikkonen 204.9 P. Gasly 271.6 17 S. Vettel 220.9 F. Alonso 203.4 C. Sainz 271.2 18 L. Stroll 220.0 Y. Tsunoda 202.9 N. Mazepin 270.6 19 N. Mazepin 215.4 N. Mazepin 198.9 E. Ocon 269.3