Monako GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Monako GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Monte Carlo'daki sıralama turlarında 18.438 ile ilk sektörün en hızlı zamanını yaparken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 32.938'le ikinci ve 18.740'la üçüncü sektörde en hızlı isim oldu.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Charles Leclerc
|18.612 (6)
|32.983 (1)
|18.740 (1)
|Max Verstappen
|18.438 (1)
|33.206 (5)
|18.755 (2)
|Valtteri Bottas
|18.489 (3)
|33.041 (2)
|18.790 (4)
|Carlos Sainz Jnr
|18.443 (2)
|33.084 (3)
|18.812 (5)
|Lando Norris
|18.633 (7)
|33.219 (6)
|18.768 (3)
|Pierre Gasly
|18.715 (8)
|33.171 (4)
|18.985 (10)
|Lewis Hamilton
|18.507 (4)
|33.263 (7)
|18.989 (11)
|Sebastian Vettel
|18.734 (10)
|33.465 (9)
|19.015 (12)
|Sergio Perez
|18.579 (5)
|33.409 (8)
|18.932 (7)
|Antonio Giovinazzi
|18.842 (13)
|33.535 (10)
|18.921 (6)
|Esteban Ocon
|18.820 (11)
|33.603 (11)
|19.063 (14)
|Daniel Ricciardo
|18.845 (14)
|33.711 (13)
|18.945 (9)
|Lance Stroll
|18.871 (15)
|33.700 (12)
|18.944 (8)
|Kimi Raikkonen
|18.840 (12)
|33.745 (14)
|19.031 (13)
|George Russell
|18.717 (9)
|33.790 (17)
|19.230 (15)
|Yuki Tsunoda
|19.058 (17)
|33.774 (15)
|19.264 (16)
|Fernando Alonso
|19.098 (18)
|33.784 (16)
|19.323 (18)
|Nicholas Latifi
|18.986 (16)
|33.971 (18)
|19.321 (17)
|Nikita Mazepin
|19.372 (19)
|34.119 (19)
|19.437 (19)
Hız ölçüm noktasında Mercedes motorlu araçların üstünlüğü vardı ve ilk sekiz Mercedes motorlu araçlardan oluştu. McLaren pilotu Daniel Ricciardo 287.6 km/s hızı gördü. Aston Martin'den Sebastian Vettel ise 1.4 km/s geride ikinci en yüksek sürate ulaştı.
Renault motorlu Alpine ise son iki sırada yer aldı.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kmh/mph)
|Fark
|1
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|287.6 (178.7)
|2
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|286.2 (177.8)
|-1.4
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|286.0 (177.7)
|-1.6
|4
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|285.4 (177.3)
|-2.2
|5
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|285.0 (177.1)
|-2.6
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|284.5 (176.8)
|-3.1
|7
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|284.4 (176.7)
|-3.2
|8
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|284.2 (176.6)
|-3.4
|9
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|283.9 (176.4)
|-3.7
|10
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|283.7 (176.3)
|-3.9
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|283.6 (176.2)
|-4.0
|12
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|283.2 (176.0)
|-4.4
|13
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|283.1 (175.9)
|-4.5
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|282.6 (175.6)
|-5.0
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|282.6 (175.6)
|-5.0
|16
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|282.4 (175.5)
|-5.2
|17
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|281.1 (174.7)
|-6.5
|18
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|280.9 (174.5)
|-6.7
|19
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|280.3 (174.2)
|-7.3
İlk bölümün en hızlı ismi 226.6 km/s ile Valtteri Bottas olurken, ikinci bölümde Lando Norris 210.9 km/s hıza çıktılar. Son kısımda ise 277.4 km/s hızla Nicholas Latifi zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/H
|Sürücü
|KM/S
|1
|V. Bottas
|226.6
|L. Norris
|210.9
|N. Latifi
|277.4
|2
|L. Hamilton
|226.2
|V. Bottas
|210.6
|Y. Tsunoda
|276.3
|3
|M. Verstappen
|224.8
|C. Sainz
|210.2
|L. Norris
|275.7
|4
|L. Norris
|224.1
|D. Ricciardo
|209.3
|D. Ricciardo
|275.6
|5
|G. Russell
|224.0
|S. Vettel
|209.1
|S. Vettel
|275.4
|6
|P. Gasly
|223.7
|L. Hamilton
|208.8
|L. Stroll
|274.3
|7
|C. Leclerc
|223.3
|E. Ocon
|208.3
|G. Russell
|274.3
|8
|K. Raikkonen
|223.2
|C. Leclerc
|208.2
|K. Raikkonen
|274.1
|9
|C. Sainz
|223.0
|A. Giovinazzi
|208.1
|A. Giovinazzi
|274.1
|10
|S. Perez
|222.6
|G. Russell
|208.1
|S. Perez
|273.9
|11
|N. Latifi
|222.3
|M. Verstappen
|207.9
|V. Bottas
|273.8
|12
|E. Ocon
|222.0
|S. Perez
|207.4
|F. Alonso
|273.4
|13
|D. Ricciardo
|221.5
|L. Stroll
|206.1
|L. Hamilton
|272.7
|14
|F. Alonso
|221.5
|N. Latifi
|205.8
|C. Leclerc
|272.7
|15
|Y. Tsunoda
|221.4
|P. Gasly
|204.9
|M. Verstappen
|271.8
|16
|A. Giovinazzi
|221.4
|K. Raikkonen
|204.9
|P. Gasly
|271.6
|17
|S. Vettel
|220.9
|F. Alonso
|203.4
|C. Sainz
|271.2
|18
|L. Stroll
|220.0
|Y. Tsunoda
|202.9
|N. Mazepin
|270.6
|19
|N. Mazepin
|215.4
|N. Mazepin
|198.9
|E. Ocon
|269.3
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Monako GP
|Editör
|Kemal Şengül