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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, 2021 Monako GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'ye elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri götürme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından tüm pilotların elinde bir set sert lastik var. Ayrıca Nikita Mazepin ve Mick Schumacher hariç herkesin elinde bir set orta lastik bulunuyor. Mazepin ve Schumacher'in elindeki orta lastik sayısı ise iki.

Yumuşak lastiklere bakıldığında ise McLaren pilotlarına ek olarak Lance Stroll, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Nikita Mazepin ve George Russell'da bir set yeni yumuşak lastik var. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'nin elindeki yumuşak lastik sayısı ise üç.

Ayrıca Pirelli, bugünkü yarışta tek pit stop bekliyor.

En hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 27 ila 35. turlar arası pite girip orta lastikle finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 20 ila 25. turlar arası pite girip sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı.

Üçüncü en hızlı strateji de yarışa orta lastikle başlamak ve 43 ila 51. turlar arası pite girip yumuşak lastikle finiş görmek olarak açıklanmış durumda.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak(C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 - - 4
77. V. Bottas Mercedes 1 - 1 - - 4
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 1 3
5. S. Vettel Aston Martin 1 - 1 - - 4
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 1 4
14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - 3 2
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 1 4
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - - 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 3 2
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 1 - 1 4
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 - - 4
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 3 1
63. G. Russell Williams 1 - 1 - 1 4
6. N. Latifi Williams 1 - 1 - 3 2
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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