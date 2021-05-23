Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, 2021 Monako GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.
Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Monako GP'ye elindeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri götürme kararı almıştı.
Sıralama turlarının ardından tüm pilotların elinde bir set sert lastik var. Ayrıca Nikita Mazepin ve Mick Schumacher hariç herkesin elinde bir set orta lastik bulunuyor. Mazepin ve Schumacher'in elindeki orta lastik sayısı ise iki.
Yumuşak lastiklere bakıldığında ise McLaren pilotlarına ek olarak Lance Stroll, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Nikita Mazepin ve George Russell'da bir set yeni yumuşak lastik var. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'nin elindeki yumuşak lastik sayısı ise üç.
Ayrıca Pirelli, bugünkü yarışta tek pit stop bekliyor.
En hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 27 ila 35. turlar arası pite girip orta lastikle finiş görmek olacak.
İkinci en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 20 ila 25. turlar arası pite girip sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı.
Üçüncü en hızlı strateji de yarışa orta lastikle başlamak ve 43 ila 51. turlar arası pite girip yumuşak lastikle finiş görmek olarak açıklanmış durumda.
Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:
|Pilot
|Takım
|Sert (C3)
|Orta (C4)
|Yumuşak(C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|77. V. Bottas
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|14. F. Alonso
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|7. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|9. N. Mazepin
|Haas F1
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|1
|-
|2
|-
|3
|1
|63. G. Russell
|Williams
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|1
|-
|3
|2
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül