Kayıt Ol
Önceki / Marko: "Perez artık böyle kazalar yapmamalı" Sonraki / Verstappen: "Alonso'nun kazanmasını isterim"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Monako yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Max Verstappen'e ek olarak, Ferrari, Mercedes ve Alpine pilotlarının elinde birer set orta ve sert hamur var.

Fernando Alonso'nun elinde yeni lastik yok görünüyor ancak Aston Martin taktik gereği sert ve orta hamurla bir tur atmayı seçti.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak. 

 

Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 30 ila 38. turlar arasında sert hamura geçip finiş görmek gerekiyor.

Ayrıca sürücüler, yarışa yumuşak hamurla başlayıp 22 ila 30. turlar arasında orta lastiğe geçerek finiş görebilirler.

Son seçenek ise yarışa sert lastikle başlamak ve 53 ila 58. turlar arası pite girip, yumuşak lastikle finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull 1 - 1 - - 4
11. S. Perez Red Bull 1 - 1 - 4 1
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - - 4
63. G. Russell Mercedes 1 - 1 - - 4
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 - - 4
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - - 4
10. P. Gasly Alpine 1 - 1 - - 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4
81. O. Piastri McLaren 1 - 1 - 1 4
77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 1 - 1 4
24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 1 - 3 2
18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 1 1 4
14. F. Alonso Aston Martin - 1 - 1 - 4
20. K. Magnussen Haas 1 - 1 - 3 2
27. N. Hülkenberg Haas 1 - 1 - 3 2
21. N. de Vries AlphaTauri - 1 1 - 1 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri - 1 1 - - 4
2. L. Sargeant Williams 1 - 1 - 2 3
23. A. Albon Williams 1 - 1 - 1 4

 

paylaşım
yorumlar

Marko: "Perez artık böyle kazalar yapmamalı"

Verstappen: "Alonso'nun kazanmasını isterim"
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Elimden geleni yapacağım"

Leclerc: "Elimden geleni yapacağım"

Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Elimden geleni yapacağım" Leclerc: "Elimden geleni yapacağım"

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

Formula 1
Monako GP

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu! Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

Haas pilotları bu kadar geride kaldıkları için şaşkın

Haas pilotları bu kadar geride kaldıkları için şaşkın

Formula 1
Monako GP

Haas pilotları bu kadar geride kaldıkları için şaşkın Haas pilotları bu kadar geride kaldıkları için şaşkın

Son Haberler

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

F1 Formula 1
Monako GP

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

F1 Formula 1
Monako GP

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

F1 Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

F1 Formula 1
Monako GP

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Formula 1
Monako GP
Giacomo Rauli

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Kolay bir yarış değildi" Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Formula 1
Monako GP
Altay Gök

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!" Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık" Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Monako'da günün pilotu Ocon oldu Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol