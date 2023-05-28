Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Monako yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Max Verstappen'e ek olarak, Ferrari, Mercedes ve Alpine pilotlarının elinde birer set orta ve sert hamur var.
Fernando Alonso'nun elinde yeni lastik yok görünüyor ancak Aston Martin taktik gereği sert ve orta hamurla bir tur atmayı seçti.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak.
Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 30 ila 38. turlar arasında sert hamura geçip finiş görmek gerekiyor.
Ayrıca sürücüler, yarışa yumuşak hamurla başlayıp 22 ila 30. turlar arasında orta lastiğe geçerek finiş görebilirler.
Son seçenek ise yarışa sert lastikle başlamak ve 53 ila 58. turlar arası pite girip, yumuşak lastikle finiş görmek olacak.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (С3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|4
|1
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|10. P. Gasly
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|81. O. Piastri
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|1
|-
|1
|1
|4
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|-
|1
|-
|1
|-
|4
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|-
|1
|1
|-
|1
|4
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|-
|1
|1
|-
|-
|4
|2. L. Sargeant
|Williams
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|1
|-
|1
|4
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