Monako GP: Monte Carlo'da pole Verstappen'in, Alonso ikinci, Perez sonuncu!

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'daki sel felaketinden dolayı Imola'da yarışamayan F1 padoğu, sezonun 6. yarışı için "takvimin göz bebeği" olan Monako'ya geldi.

Ünlü misafirleri, hareketli sosyal hayatı, meşhur marinası ve kumarhaneleri ile pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip olan Monako GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Monako Pisti, F1 takvimindeki en dar ve geçiş yapması zor pist olduğundan, Monako'daki sıralama turları "sezonun en önemli sıralama turları" olarak görülür ve Pazar günü iyi bir sonuç almak için iyi bir Cumartesi günü geçirmek şarttır.

F1 pilotları da sezonun en önemli pole pozisyonunu alabilmek için Monte Carlo caddelerinde kıyasıya mücadele ettiler ve gerçekten muazzam bir sıralama seansı izledik.

Seansın sonunda ise en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Son şampiyon böylelikle yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Yarın gridde Verstappen'in yanında Aston Martin pilotu Fernando Alonso olacak.

Monako GP, 28 Mayıs Pazar günü TSi 16.00'da start alacak.

Yarış gridi:

Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen Monako'da ilk kez pole'de, Alonso ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Mercedes ve Alpine pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso, Max Verstappen, Yuki Tsunoda ve Lando Norris mücadele ettiler.

Pit sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 12 dakikalık seans başladı ve pilotlar sezonun belki de en önemli pole pozisyonunu almak için denemelerine başladılar.

Geçtiğimiz yıllarda kırmızı bayraklardan çok çeken Verstappen, bu sefer işini garantiye almak istedi ve piste çıkan ilk isimdi. Hollandalı pilot hemen ilk denemesine başladı ve onun arkasında da birçok pilot ilk denemelerine başlamıştı.

Çizgiyi ilk olarak Verstappen geçti ve 1:12.102 yaptı. Bu derece Verstappen'in Q2'deki derecesinden kötüydü, nitekim Alonso çizgiyi geçtiğinde Verstappen'den 0.4 saniye kadar daha hızlıydı ve İspanyol pilot ilk sıraya yükseldi!

Sonrasında Ferrari pilotları ve George Russell da Verstappen'i geçtiler. Böylelikle ilk denemelerin ardından Alonso, Sainz, Leclerc, George Russell, Verstappen, Esteban Ocon, Pierre Gasly ilk 6'sı oluştu.

İlk 3 pilotu sadece 0.053 saniye ayırıyordu!

Bitime 5 dakika kala Verstappen aynı lastiklerle ikinci bir tura başladı ve Alonso'yu sadece 0.052 ile geçerek liderliği eline aldı.

Sonrasında ise Lewis Hamilton ilk turunu tamamlayarak 0.071 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. Hamilton'dan birkaç saniye sonra ise Ocon çizgiyi geçti ve 0.1 farkla zirveye yükseldi! Pist her tur biraz daha hızlanıyordu ve Ocon, seansın bitime 3 dakika kala zirveye çıkarmayı başardı.

Esteban Ocon, Alpine F1 A523 Fotoğraf: Erik Junius

Bu noktada diğer pilotlar son denemelerine başladılar ve hafta sonunun belki en kritik anlarını izledik. İlk olarak Leclerc çizgiyi geçti ve Ocon'u geçerek ilk sıraya çıktı.

Sonrasında Sainz geldi ve dördüncü sıraya yerleşti. Sainz'ın ardından sıra Alonso'daydı. Daha önce burada iki kez kazanmış olan Alonso, Leclerc'i 0.022 ile geçerek ilk sıraya çıktı.

Son olarak ise gözler Verstappen'e çevrildi. Son denemesi için yeni lastiklerle piste çıkan Verstappen, son sektörde Alonso'dan 0.3 saniye alarak mükemmel bir turla pole'ü almayı başardı!

Son şampiyon, böylelikle Monako'daki ilk pole'ünü almış oldu ve yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Aston Martin'de Fernando Alonso da harika turlar kaydetti ama günün sonunda Verstappen'i geçmeye yeterli olmadı. Verstappen'in 0.084 saniye gerisinde kalan Alonso yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Yerel kahraman Charles Leclerc ise seansı üçüncü sırada noktaladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bitime 3 dakika kala zirveye yükselen Ocon ise seansı liderin 0.188 saniye gerisinde dördüncü tamamladı ve performansıyla birçok kişiyi şaşırttı. Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamladı.

"Aracı sürmenin zor olduğunu" söyleyen Lewis Hamilton altıncı sırayı alırken; onu Pierre Gasly, George Russell ve Yuki Tsunoda takip etti.

İkinci seansta aracına hasar alan Lando Norris ise McLaren mekanikerlerinin hızlı çalışması sayesinde piste çıkabildi ve liderin 0.9 saniye gerisinde 10. sırayı aldı.

Q3 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen yine en hızlısı, Stroll elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Sonuçta Monako'ya ilk 10 sıradan başlamak demek, puan almayı büyük oranda garantilemek demek.

İkinci bölümün tek olayı bitime 2 dakika kala yaşandı. McLaren pilotu Lando Norris, 11. virajda duvara çarparak sol ön süspansiyonunu kırdı ve sonrasında da 12. virajda bariyerlere çarptı. İngiliz pilot yine de pite dönebildi.

Seansın en hızlı derecesi Max Verstappen'den geldi. Charles Leclerc ile Fernando Alonso onu takip ettiler. George Russell dördüncü sırayı aldı.

Lewis Hamilton yine son turuna kadar elenme bölgesinde yer aldı ve taraftarlarını endişelendirdi ama son turunda hata yapmayarak 5. sıraya çıktı ve son bölüme kaldı. Ardından da takım radyosundan mühendisine "Dostum bu aracı sürmek cidden zor." dedi.

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda ve bariyerlere çarpan Lando Norris ise ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kaldılar.

Mekanikerler, Norris'i son bölüme yetiştirmek için hummalı bir çalışma başlatmıştı. Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise 11. olarak elendi.

Nyck de Vries, Alexander Albon, Lance Stroll ve Valtteri Bottas ise elenen diğer isimler oldular. Özellikle de bu hafta sonu güçlü olmayı bekleyen Aston Martin'de Lance Stroll'ün elenmesi sürpriz oldu diyebiliriz.

Q2 sonucu:

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Perez kaza yaptı!

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 18 dakikalık seans başladı ve pilotlar hemen pistin yolunu tuttular, Q1 standartlarına kıyasla ilk birkaç dakika oldukça yoğun geçti.

Seansın ilk kırmızı bayrağını görmemiz ise çok uzun sürmedi: Geçtiğimiz yılın Monako GP galibi Sergio Perez, seansın bitimine 11 dakika kala bariyerlere girdi!

İlk virajın girişinde aracın arkasını kaybeden Perez, sol tarafta yer alan bariyerlere oldukça sert bir şekilde çarptı.

Neyse ki Meksikalı pilotun durumu iyiydi ancak RB19 pek de iyi durumda değildi. Aracın sol tarafı ağır hasar almıştı ve güç ünitesi ile aktarma organları da hasar almış olabilir.

Perez, bu büyük hatasıyla birlikte sezonun en önemli sıralama turlarına sadece 7 dakika sonra veda etmiş oldu ve Monako GP'ye son sıradan başlayacağını düşünürsek, yarın için belki de puan alması bile artık çok zor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez'in aracının kaldırılmasıyla seans bitime 11 dakika kala yeniden başladı ve yeniden oldukça yoğun bir pist gördük.

Seansın geri kalanında herhangi bir olay olmazken, en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Pistin hızlanmasını da avantajlarına kullanan Yuki Tsunoda ile Alexander Albon sürpriz bir şekilde iki ve üçüncü sıraları aldılar.

Ferrari'de Carlos Sainz dördüncüydü. Seans boyunca elenme bölgesinde yer alan Sainz, son denemesinde ikinci bir yeni yumuşak lastik seti takmak zorunda kaldı ve elenme bölgesinden son turunda kurtulabildi.

Lance Stroll ilk 5'i tamamlarken, George Russell altıncıydı. Lewis Hamilton da tıpkı Sainz gibi son turunda elenme bölgesinden çıkabildi ve seansı 7. sırada noktaladı.

Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc ise ilk 10'u tamamladılar.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Elenme bölgesinde ise şu 5 pilot yer aldı ve sıralama turlarına ilk bölümde veda etti: Logan Sargeant, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou ve kaza yapan Perez.

Q1 sonucu: