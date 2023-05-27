Kayıt Ol
Önceki / Padoka dönen Vettel: "F1'e dönmek için gelmedim" Sonraki / Leclerc: "Üçüncülükten memnun değilim"
Formula 1 / Monako GP Sıralama turları raporu

Monako GP: Monte Carlo'da pole Verstappen'in, Alonso ikinci, Perez sonuncu!

2023 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'daki sel felaketinden dolayı Imola'da yarışamayan F1 padoğu, sezonun 6. yarışı için "takvimin göz bebeği" olan Monako'ya geldi. 

Ünlü misafirleri, hareketli sosyal hayatı, meşhur marinası ve kumarhaneleri ile pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip olan Monako GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Monako Pisti, F1 takvimindeki en dar ve geçiş yapması zor pist olduğundan, Monako'daki sıralama turları "sezonun en önemli sıralama turları" olarak görülür ve Pazar günü iyi bir sonuç almak için iyi bir Cumartesi günü geçirmek şarttır. 

F1 pilotları da sezonun en önemli pole pozisyonunu alabilmek için Monte Carlo caddelerinde kıyasıya mücadele ettiler ve gerçekten muazzam bir sıralama seansı izledik.  

Seansın sonunda ise en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Son şampiyon böylelikle yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Yarın gridde Verstappen'in yanında Aston Martin pilotu Fernando Alonso olacak. 

Monako GP, 28 Mayıs Pazar günü TSi 16.00'da start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'11.365   168.334
2 Spain Fernando Alonso 1'11.449 0.084 168.136
3 Monaco Charles Leclerc 1'11.471 0.106 168.084
4 France Esteban Ocon 1'11.553 0.188 167.892
5 Spain Carlos Sainz Jr. 1'11.630 0.265 167.711
6 United Kingdom Lewis Hamilton 1'11.725 0.360 167.489
7 France Pierre Gasly 1'11.933 0.568 167.005
8 United Kingdom George Russell 1'11.964 0.599 166.933
9 Japan Yuki Tsunoda 1'12.082 0.717 166.660
10 United Kingdom Lando Norris 1'12.254 0.889 166.263
11 Australia Oscar Piastri 1'12.395 1.030 165.939
12 Netherlands Nyck deVries 1'12.428 1.063 165.864
13 Thailand Alexander Albon 1'12.527 1.162 165.637
14 Canada Lance Stroll 1'12.623 1.258 165.418
15 Finland Valtteri Bottas 1'12.625 1.260 165.414
16 United States Logan Sargeant 1'13.113 1.748 164.310
17 Denmark Kevin Magnussen 1'13.270 1.905 163.957
18 Germany Nico Hulkenberg 1'13.279 1.914 163.937
19 China Guan Yu Zhou 1'13.523 2.158 163.393
20 Mexico Sergio Perez 1'13.850 2.485 162.670
Tüm sonuçları görüntüle
Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen Monako'da ilk kez pole'de, Alonso ikinci! 

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Mercedes ve Alpine pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso, Max Verstappen, Yuki Tsunoda ve Lando Norris mücadele ettiler. 

Pit sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 12 dakikalık seans başladı ve pilotlar sezonun belki de en önemli pole pozisyonunu almak için denemelerine başladılar. 

Geçtiğimiz yıllarda kırmızı bayraklardan çok çeken Verstappen, bu sefer işini garantiye almak istedi ve piste çıkan ilk isimdi. Hollandalı pilot hemen ilk denemesine başladı ve onun arkasında da birçok pilot ilk denemelerine başlamıştı. 

Çizgiyi ilk olarak Verstappen geçti ve 1:12.102 yaptı. Bu derece Verstappen'in Q2'deki derecesinden kötüydü, nitekim Alonso çizgiyi geçtiğinde Verstappen'den 0.4 saniye kadar daha hızlıydı ve İspanyol pilot ilk sıraya yükseldi! 

Sonrasında Ferrari pilotları ve George Russell da Verstappen'i geçtiler. Böylelikle ilk denemelerin ardından Alonso, Sainz, Leclerc, George Russell, Verstappen, Esteban Ocon, Pierre Gasly ilk 6'sı oluştu. 

İlk 3 pilotu sadece 0.053 saniye ayırıyordu! 

 

Bitime 5 dakika kala Verstappen aynı lastiklerle ikinci bir tura başladı ve Alonso'yu sadece 0.052 ile geçerek liderliği eline aldı. 

Sonrasında ise Lewis Hamilton ilk turunu tamamlayarak 0.071 saniye geride üçüncü sıraya çıktı. Hamilton'dan birkaç saniye sonra ise Ocon çizgiyi geçti ve 0.1 farkla zirveye yükseldi! Pist her tur biraz daha hızlanıyordu ve Ocon, seansın bitime 3 dakika kala zirveye çıkarmayı başardı. 

Esteban Ocon, Alpine F1 A523

Esteban Ocon, Alpine F1 A523

Fotoğraf: Erik Junius

Bu noktada diğer pilotlar son denemelerine başladılar ve hafta sonunun belki en kritik anlarını izledik. İlk olarak Leclerc çizgiyi geçti ve Ocon'u geçerek ilk sıraya çıktı. 

Sonrasında Sainz geldi ve dördüncü sıraya yerleşti. Sainz'ın ardından sıra Alonso'daydı. Daha önce burada iki kez kazanmış olan Alonso, Leclerc'i 0.022 ile geçerek ilk sıraya çıktı. 

Son olarak ise gözler Verstappen'e çevrildi. Son denemesi için yeni lastiklerle piste çıkan Verstappen, son sektörde Alonso'dan 0.3 saniye alarak mükemmel bir turla pole'ü almayı başardı! 

Son şampiyon, böylelikle Monako'daki ilk pole'ünü almış oldu ve yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Aston Martin'de Fernando Alonso da harika turlar kaydetti ama günün sonunda Verstappen'i geçmeye yeterli olmadı. Verstappen'in 0.084 saniye gerisinde kalan Alonso yarışa ikinci sıradan başlayacak. 

Yerel kahraman Charles Leclerc ise seansı üçüncü sırada noktaladı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bitime 3 dakika kala zirveye yükselen Ocon ise seansı liderin 0.188 saniye gerisinde dördüncü tamamladı ve performansıyla birçok kişiyi şaşırttı. Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamladı. 

"Aracı sürmenin zor olduğunu" söyleyen Lewis Hamilton altıncı sırayı alırken; onu Pierre Gasly, George Russell ve Yuki Tsunoda takip etti. 

İkinci seansta aracına hasar alan Lando Norris ise McLaren mekanikerlerinin hızlı çalışması sayesinde piste çıkabildi ve liderin 0.9 saniye gerisinde 10. sırayı aldı. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 30 1'11.365     168.334
2 Spain Fernando Alonso 25 1'11.449 0.084 0.084 168.136
3 Monaco Charles Leclerc 26 1'11.471 0.106 0.022 168.084
4 France Esteban Ocon 26 1'11.553 0.188 0.082 167.892
5 Spain Carlos Sainz Jr. 28 1'11.630 0.265 0.077 167.711
6 United Kingdom Lewis Hamilton 30 1'11.725 0.360 0.095 167.489
7 France Pierre Gasly 25 1'11.933 0.568 0.208 167.005
8 United Kingdom George Russell 29 1'11.964 0.599 0.031 166.933
9 Japan Yuki Tsunoda 29 1'12.082 0.717 0.118 166.660
10 United Kingdom Lando Norris 23 1'12.254 0.889 0.172 166.263
Tüm sonuçları görüntüle
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen yine en hızlısı, Stroll elendi 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Sonuçta Monako'ya ilk 10 sıradan başlamak demek, puan almayı büyük oranda garantilemek demek. 

İkinci bölümün tek olayı bitime 2 dakika kala yaşandı. McLaren pilotu Lando Norris, 11. virajda duvara çarparak sol ön süspansiyonunu kırdı ve sonrasında da 12. virajda bariyerlere çarptı. İngiliz pilot yine de pite dönebildi. 

Seansın en hızlı derecesi Max Verstappen'den geldi. Charles Leclerc ile Fernando Alonso onu takip ettiler. George Russell dördüncü sırayı aldı. 

Lewis Hamilton yine son turuna kadar elenme bölgesinde yer aldı ve taraftarlarını endişelendirdi ama son turunda hata yapmayarak 5. sıraya çıktı ve son bölüme kaldı. Ardından da takım radyosundan mühendisine "Dostum bu aracı sürmek cidden zor." dedi. 

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda ve bariyerlere çarpan Lando Norris ise ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kaldılar. 

Mekanikerler, Norris'i son bölüme yetiştirmek için hummalı bir çalışma başlatmıştı. Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise 11. olarak elendi. 

Nyck de Vries, Alexander Albon, Lance Stroll ve Valtteri Bottas ise elenen diğer isimler oldular. Özellikle de bu hafta sonu güçlü olmayı bekleyen Aston Martin'de Lance Stroll'ün elenmesi sürpriz oldu diyebiliriz. 

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 21 1'11.908     167.063
2 Monaco Charles Leclerc 20 1'12.103 0.195 0.195 166.611
3 Spain Fernando Alonso 19 1'12.107 0.199 0.004 166.602
4 United Kingdom George Russell 22 1'12.151 0.243 0.044 166.500
5 United Kingdom Lewis Hamilton 24 1'12.156 0.248 0.005 166.489
6 France Pierre Gasly 19 1'12.169 0.261 0.013 166.459
7 Spain Carlos Sainz Jr. 22 1'12.210 0.302 0.041 166.364
8 France Esteban Ocon 20 1'12.248 0.340 0.038 166.277
9 Japan Yuki Tsunoda 21 1'12.249 0.341 0.001 166.274
10 United Kingdom Lando Norris 19 1'12.377 0.469 0.128 165.980
11 Australia Oscar Piastri 22 1'12.395 0.487 0.018 165.939
12 Netherlands Nyck deVries 20 1'12.428 0.520 0.033 165.864
13 Thailand Alexander Albon 19 1'12.527 0.619 0.099 165.637
14 Canada Lance Stroll 19 1'12.623 0.715 0.096 165.418
15 Finland Valtteri Bottas 22 1'12.625 0.717 0.002 165.414
Tüm sonuçları görüntüle
Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Perez kaza yaptı! 

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 18 dakikalık seans başladı ve pilotlar hemen pistin yolunu tuttular, Q1 standartlarına kıyasla ilk birkaç dakika oldukça yoğun geçti. 

Seansın ilk kırmızı bayrağını görmemiz ise çok uzun sürmedi: Geçtiğimiz yılın Monako GP galibi Sergio Perez, seansın bitimine 11 dakika kala bariyerlere girdi! 

İlk virajın girişinde aracın arkasını kaybeden Perez, sol tarafta yer alan bariyerlere oldukça sert bir şekilde çarptı. 

 

Neyse ki Meksikalı pilotun durumu iyiydi ancak RB19 pek de iyi durumda değildi. Aracın sol tarafı ağır hasar almıştı ve güç ünitesi ile aktarma organları da hasar almış olabilir. 

Perez, bu büyük hatasıyla birlikte sezonun en önemli sıralama turlarına sadece 7 dakika sonra veda etmiş oldu ve Monako GP'ye son sıradan başlayacağını düşünürsek, yarın için belki de puan alması bile artık çok zor. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez'in aracının kaldırılmasıyla seans bitime 11 dakika kala yeniden başladı ve yeniden oldukça yoğun bir pist gördük. 

Seansın geri kalanında herhangi bir olay olmazken, en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. 

Pistin hızlanmasını da avantajlarına kullanan Yuki Tsunoda ile Alexander Albon sürpriz bir şekilde iki ve üçüncü sıraları aldılar. 

Ferrari'de Carlos Sainz dördüncüydü. Seans boyunca elenme bölgesinde yer alan Sainz, son denemesinde ikinci bir yeni yumuşak lastik seti takmak zorunda kaldı ve elenme bölgesinden son turunda kurtulabildi. 

Lance Stroll ilk 5'i tamamlarken, George Russell altıncıydı. Lewis Hamilton da tıpkı Sainz gibi son turunda elenme bölgesinden çıkabildi ve seansı 7. sırada noktaladı. 

Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc ise ilk 10'u tamamladılar. 

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Elenme bölgesinde ise şu 5 pilot yer aldı ve sıralama turlarına ilk bölümde veda etti: Logan Sargeant, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou ve kaza yapan Perez.

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 12 1'12.386     165.960
2 Japan Yuki Tsunoda 13 1'12.642 0.256 0.256 165.375
3 Thailand Alexander Albon 13 1'12.706 0.320 0.064 165.229
4 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'12.717 0.331 0.011 165.204
5 Canada Lance Stroll 12 1'12.722 0.336 0.005 165.193
6 United Kingdom George Russell 12 1'12.769 0.383 0.047 165.086
7 United Kingdom Lewis Hamilton 13 1'12.872 0.486 0.103 164.853
8 United Kingdom Lando Norris 12 1'12.877 0.491 0.005 164.842
9 Spain Fernando Alonso 10 1'12.886 0.500 0.009 164.821
10 Monaco Charles Leclerc 11 1'12.912 0.526 0.026 164.763
11 France Esteban Ocon 12 1'12.967 0.581 0.055 164.638
12 Australia Oscar Piastri 12 1'13.006 0.620 0.039 164.550
13 France Pierre Gasly 12 1'13.033 0.647 0.027 164.490
14 Finland Valtteri Bottas 13 1'13.038 0.652 0.005 164.478
15 Netherlands Nyck deVries 11 1'13.054 0.668 0.016 164.442
16 United States Logan Sargeant 13 1'13.113 0.727 0.059 164.310
17 Denmark Kevin Magnussen 9 1'13.270 0.884 0.157 163.957
18 Germany Nico Hulkenberg 8 1'13.279 0.893 0.009 163.937
19 China Guan Yu Zhou 13 1'13.523 1.137 0.244 163.393
20 Mexico Sergio Perez 4 1'13.850 1.464 0.327 162.670
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

paylaşım
yorumlar

Padoka dönen Vettel: "F1'e dönmek için gelmedim"

Leclerc: "Üçüncülükten memnun değilim"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Formula 1
Monako GP

Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda! Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi"

Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi"

Formula 1
Monako GP

Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi" Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi"

Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"

Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"

Formula 1
Monako GP

Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık" Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"

Son Haberler

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

F1 Formula 1
Monako GP

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

F1 Formula 1
Monako GP

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

F1 Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

F1 Formula 1
Monako GP

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Formula 1
Monako GP
Giacomo Rauli

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Alonso: "Kolay bir yarış değildi" Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Formula 1
Monako GP
Altay Gök

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!" Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık" Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"

Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Monako'da günün pilotu Ocon oldu Monako'da günün pilotu Ocon oldu

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol