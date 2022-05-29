Monako GP: Islak/kuru strateji yarışında zafer Perez'in, Leclerc podyum dışı!

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Yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, ön tarafta ilk pit stopa ilk gelen isimdi ve bu sayede büyük avantaj kazandı. Pitlerin ardından liderliği ele geçiren Perez, kalan bölümde yerini korumayı başardı. Perez böylece 2020 Sakhir, 2021 Azerbaycan'dan sonra Formula 1'deki 3. zaferini kazanmış oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Carlos Sainz, kuruyan pistte Ferrari'nin ısrarlı bir şekilde geçiş lastiklerine geçmesi için yaptığı çağrıya olumsuz cevap vererek pistte kaldı. Sainz'ın kararı doğruydu çünkü pist çok hızlı bir şekilde kuruyunca erkenden geçiş lastiklerine geçenler kuru zemin lastikleri için pite geldiler. Sainz, yarışa başladığı lastiklerden doğrudan kuru zemin lastiklerine geçti ve bu sayede takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçmeyi başardı. Pitten Perez'in gerisinde çıkan Sainz, kalan bölümde atak yapma fırsatı bulamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Max Verstappen, dördüncü sıradan yarışa başlamıştı. Verstappen, takım arkadaşından 2 tur sonra pite gelmesinin ardından Ferrari'nin Leclerc'de yaptığı hatayı değerlendirdi ve 3. sıraya yükseldi. Verstappen, kalan bölümde yerine razı oldu ve 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.

Yağmurlu geçmesi beklenen Monako GP'de günün erken saatlerinde havada hiçbir şey yoktu ancak yarış saatine doğru hava kararmaya başladı ve yarıştan yaklaşık 10 dk önce yağmur damlaları piste düşmeye başladı.

Yağmurun gelmesinin ardından yarış yönetimi yarışı askıya aldı ve bekleme sürecinde yağmur şiddetini daha da arttırdı.

16 dakikalık gecikmeyle araçlar güvenlik aracı arkasında piste çıktılar ancak 2 tur sonra kırmızı bayraklar sallandı ve yarış yeniden askıya alındı.

Bu duraklamanın ardından uzun bir bekleyiş süreci başladı ve 17:05'te yarış yeniden güvenlik aracı arkasında başlatıldı. Pistin güvenli olduğunun görülmesinin ardından güvenlik aracı pite döndü ve hareketli startla gerçek yarış başladı.

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, yarışı rahat bir şekilde lider götürüyordu. Onun arkasında Sainz, Perez, Verstappen ve Norris vardı. Yarışın yağmur lastikleriyle geçen ilk bölümünde Leclerc oldukça güçlüydü ve en yakın rakibi Sainz ile 5 sn civarında fark açtı. Ön tarafta pek mücadele yokken arka tarafta erkenden pite gelen ve yeşil renkli geçiş lastiklerine geçen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yükseliş mücadelesi veriyordu.

Yağmurun etkisi azaldıkça herkes birbirinin ne zaman pite gireceğini hesaplamaya çalıştı. İlk başta pite gelenler geçiş lastiklerine geçtiler. Bu isimlerden en önemlisi Perez'di. Red Bull pilotu 3. sıradayken 17. turda pite gelerek geçiş lastiklerine geçti. Perez, Norris'in arkasında 5. sırada yarışa döndü ve hızlı bir şekilde farkı kapatmaya başladı. Ancak bir tur sonra McLaren, Norris'i pite alınca Perez'in önü açıldı ve pistin kuruma hızı artınca Perez bir anda önündeki rakiplerinden 4 sn civarında hızlı turlar atmaya başladı.

Bunu gören Ferrari, Sainz'ı pite çağırdı ancak Sainz pistin çok hızlı kuruduğunu, doğrudan kuru zemin lastiklerine geçmek istediğini söyledi. Ferrari ve Red Bull, 19. turda lider Leclerc ve 3. sıradaki Verstappen'i pite aldılar. Ferrari ilk başta Leclerc'i çağırsa da sonradan pistte kal dedi ancak artık çok geçti çünkü Leclerc pite yönelmişti.

23. turda Ferrari, 24. turda Red Bull iki pilotunu birden kuru zemin lastikleri için pite aldılar. Bu pitlerin kazananı Perez, kaybedeni ise Leclerc oldu. Kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından sıralama Perez, Sainz, Verstappen ve Leclerc şeklinde oldu.

Yarış kuru zeminde sorunsuz bir şekilde ilerlerken bir süre sonra Haas pilotu Mick Schumacher, yüzme havuzu bölümünde kaza yaptı. Haas aracının arka tarafı ön taraftan ayrılırken, önce sanal güvenlik aracı, ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve son olarak kırmızı bayraklarla yarış durduruldu.

Bariyerlerin tamir edilmesinin ardından yarış yeniden hareketli startla başladı. Yeniden startta Red Bull pilotlarında orta, Ferrari pilotlarında sert lastikler vardı. Son bölümde ilk 4 sürücü yaklaşık 1.5 sn içerisinde birbirlerini takip ettiler ve gerilim en üst seviyedeydi ancak Monte Carlo caddelerinde atak yapmak pek mümkün olmadı.

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Duraklamalarla birlikte 3 saatte noktalanan yarışta kazanan isim Red Bull pilotu Sergio Perez oldu. Sainz, yarışı başladığı gibi ikinci sırada noktalarken Verstappen 3. oldu ve podyumu tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, kendi evinde ilk defa bir Formula 1 yarışını tamamladı ancak hem galibiyetten, hem podyumdan olmuş oldu.

Sainz gibi doğrudan yağmur lastiğinden kuru zemin lastiğine geçiş yapan Mercedes pilotu George Russell, bu sayede yükselmeyi başardı ve 5. olarak orta grubun zirvesinde yer aldı.

Hem sıralamalarda hem de startın ardından 5. sırada olan McLaren pilotu Lando Norris, arada geçiş lastiklerine geçen isimlerdendi ve o süreçte Russell'ın gerisine düştü. Norris, Russell'ın 0.263 sn arkasında yarışı 6. sırada tamamladı. Norris, yarışın en hızlı turunu atan isimdi.

Alpine pilotu Fernando Alonso, Sainz'ın başını çektiği stratejiyi uygulayanlardan birisiydi ve yağmur lastiğinden doğrudan kuru zemin lastiklerine geçti. Alonso bu sayede yerini korumayı başardı. Schumacher'in kazasından sonraki süreçte öndeki pilotlardan çok yavaş kalan Alonso, Lewis Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı ve yarışı 7. sırada tamamladı.

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton için Monako GP pek iyi geçmedi. Hamilton, 15. turda geçiş lastiklerine geçmesinin ardından Alpine'den Esteban Ocon'un arkasında yarışa döndü. Hamilton, Ocon'u geçmeye çalışırken temas yaşadı ve ön kanadına hasar verdi. Ocon'un pite gelmesinin ardından 8. sıraya yükselen Hamilton, son bölümde Alonso'nun arkasında kaldı ancak onu geçmeyi başaramadı ve 8. sırada yarışı noktaladı.

Esteban Ocon, damalı bayrağı 9. sırada görmeyi başardı ancak Hamilton'la olan mücadelesinde kazaya sebebiyet verdiği için 5 sn cezası almıştı. Bu cezanın ardından Ocon puan potasının dışına çıkarken Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Pierre Gasly birer sıra yükseldiler. Bu sayede Bottas, 9. olarak puan kazanırken Vettel 10. olarak son puanın sahibi oldu.

Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarışın başında yaptığı geçişlerle büyük takdir toplayan Gasly, Vettel'in gerisinde 11. oldu ve puan alamadı.

McLaren'dan Daniel Ricciardo yarışı 13. sırada tamamlarken, yarışın henüz başında güvenlik aracı arkasındayken bariyerlere sürterek lastik patlatan ve erkenden pite gelen Lance Stroll 14. oldu.

Stroll gibi ilk turda, güvenlik aracı arkasında bariyerlere vuran ancak devam etmeyi başaran Williams pilotu Nicholas Latifi 15. sırada yarışı tamamladı. Yarışı tamamlayabilen son isimler Guanyu Zhou ve Yuki Tsunoda oldular.

Yarışa erken veda eden isimler Williams'tan Alex Albon ile Haas pilotları Mick Schumacher ve Kevin Magnussen oldular. Albon ve Magnussen mekanik sorunla yarışa veda ederken, Schumacher yaptığı kaza sonucu veda etti. Yağmura rağmen sadece Schumacher kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Sezonun Monako'daki 7. yarışının ardından Verstappen 125 puan ile şampiyonada liderliğini sürdürürken, Leclerc 9 puan geriye düştü. Perez ise aldığı zaferle 110 puana çıktı ve öndeki bu mücadeleye oldukça yaklaştı.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 235 puan ile en yakın Ferrari'nin 36 puan önüne geçti. Mercedes 134 puanla 3. sırada yer alırken 4. sıradaki McLaren'ın 59 puanı bulunuyor.

Sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan GP 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.