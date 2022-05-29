Monako GP öncesi: Yarış gridi 2022 Monako GP öncesinde yarış gridi aşağıdaki gibi olacak. Dünkü sıralama sonucunda göre Charles Leclerc pole pozisyonundan başlarken onun yanında takım arkadaşı Carlos Sainz olacak. Ferrari pilotlarının arkasındaki çizgide Red Bull pilotları bulunacak.