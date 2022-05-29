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Formula 1 / Monako GP Sonuçlar

Monako GP öncesi: Yarış gridi

2022 Monako GP öncesinde yarış gridi aşağıdaki gibi olacak. Dünkü sıralama sonucunda göre Charles Leclerc pole pozisyonundan başlarken onun yanında takım arkadaşı Carlos Sainz olacak. Ferrari pilotlarının arkasındaki çizgide Red Bull pilotları bulunacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Monako GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

17

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

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