Monako GP öncesi: Yarış gridi
2022 Monako GP öncesinde yarış gridi aşağıdaki gibi olacak. Dünkü sıralama sonucunda göre Charles Leclerc pole pozisyonundan başlarken onun yanında takım arkadaşı Carlos Sainz olacak. Ferrari pilotlarının arkasındaki çizgide Red Bull pilotları bulunacak.
|
1
|
Charles Leclerc
|
2
|
Carlos Sainz
|
3
|
Sergio Pérez
|
4
|
Max Verstappen
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
George Russell
|
7
|
Fernando Alonso
|
8
|
Lewis Hamilton
|
9
|
Sebastian Vettel
|
10
|
Esteban Ocon
|
11
|
Yuki Tsunoda
|
12
|
Valtteri Bottas
|
13
|
Kevin Magnussen
|
14
|
Daniel Ricciardo
|
15
|
Mick Schumacher
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Pierre Gasly
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Nicholas Latifi
|
20
|
Guanyu Zhou
Ferrari, Sainz'ın vites kutusunu değiştirdi
Sıralamalarda takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP