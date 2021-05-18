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Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Monako GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

Monako GP basın toplantısı programı açıklandı

2019'dan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Monako'da, basın toplantıları çarşamba günü yapılıyor ve perşembe günü ise geleneksel 1. ve 2. antrenman seansları gerçekleştiriliyor.

Basın toplantısı yine ikişerli şekilde yapılacak ve bazı güzel eşleşmeler var. Basın toplantısının açılışını Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ikilisi yapacak.

Sebastian Vettel ve Max Verstappen eşleşirken, Charles Leclerc de takım arkadaşı Carlos Sainz ile eşleşti.

19 Mayıs Çarşamba: TSi 15:00

  • Fernando Alonso (Alpine)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

 

  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Nicholas Latifi (Williams)

 

  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Esteban Ocon (Alpine)

 

  • Mick Schumacher (Haas)
  • George Russell (Williams)

 

  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
  • Lando Norris (McLaren)

 

  • Nikita Mazepin (Haas)
  • Valtteri Bottas (Mercedes)

 

  • Sebastian Vettel (Aston Martin)
  • Max Verstappen (Red Bull)

 

  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Daniel Ricciardo (McLaren)

 

  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
  • Sergio Pérez (Red Bull)

 

  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Carlos Sainz (Ferrari)

Takım patronları basın toplantısı da cuma günü değil, perşembe günü yapılacak. İlk grupta Laurent Rossi, Mattia Binotto ve Toto Wolff yer alırken, ikinci grupta Andreas Seidl, Christian Horner ve Jost Capito eşleşti.

20 Mayıs Perşembe: TSi 14:00
  • Laurent Rossi (Alpine)
  • Mattia Binotto (Ferrari)
  • Toto Wolff (Mercedes)

 

  • Andreas Seidl (McLaren)
  • Christian Horner (Red Bull)
  • Jost Capito (Williams)

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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