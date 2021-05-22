Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!
2021 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Monako'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava 18, pist ise 28 dereceydi. Gece yağan yağmur nedeniyle sabah pist ıslansa da, 3. antrenman seansında pist tamamen kuruydu ve bu yüzden herhangi bir sorun yaşanmadı.
Seans içerisinde trafik hemen hemen herkesin turunu olumsuz etkiledi. Seans içerisinde iki büyük kaza vardı. Bunlardan ilki 15 dakika kala bariyerlere çarpan Nicholas Latifi'nin kazasıydı.
Kanadalı pilot, havuz bölümünde önce sağdaki bariyere çarptı ve ardından kerbün üzerine çıkarak bariyerlere vurdu. Seans pistin temizlenmesi için bir süreliğine durduruldu ve ardından tekrar başladı.
İkinci kaza ise bitime yaklaşık iki dakika kala bariyerlere çarpan Mick Schumacher'in kazasıydı. Alman pilot yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak özellikle sol kısma büyük hasar verdi. Bu da seansın kırmızı bayrakla sona erdiği anlamına geliyordu.
Seans içerisinde Charles Leclerc ilk virajı kaçırıp pist dışına taştı, ayrıca Mercedes pilotlarının sık sık blokaj yaşayıp pist dışına çıktığı da görüldü.
İlk dakikalarda pistte Alfa Romeo pilotları vardı ve Mercedes sürücüleri, ilk 20 dakikada zaman turu kaydetmemeyi seçtiler.
Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Erik Junius
Gözler perşembe günkü güçlü performansları sonrası Ferrari sürücülerinin üzerindeydi ve Charles Leclerc ilk 15 dakikanın ardından 1:12.223'lük turuyla liderliğe yükseldi. Daha sonra bu dereceyi 1:11.658'e çekti. Carlos Sainz da ikinci en hızlı zamanı yaptı.
Max Verstappen son 35 dakikaya girerken 1:11.458'lik turuyla ilk sırayı eline geçirmeyi başardı. Ancak çok geçmeden Calros Sainz bu turu 1:11.341'e çekti.
Red Bull pilotu Verstappen, kırmızı bayrak sonrası son bölümde orta sektörde en iyi dereceyi yaptı ve 1:11.294 yaparak liderliği Sainz'dan aldı.
Son anlardaki kırmızı bayrakla beraber Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, Hollandalı pilot bu yıl bir kez daha 3. antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.
Ferrari pilotları, tıpkı perşembe günü olduğu gibi cumartesi günü de çok iyi performans gösterdiler.
Üçüncü seansta hem Sainz hem de Leclerc'in temposu çok iyiydi ve seansı uzun süre önde götürmeyi başardılar.
Sainz Verstappen'in son bölümde zaman turunu geliştirmesinin ardından 1:11.341'lik turuyla 0.047 saniye geride ikinci oldu.
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari pilotu Leclerc, en hızlı derecesini 1:11.552'ye çekmesine rağmen takım arkadaşı Sainz'ın 0.2 saniye ardında kaldı ve seansı üçüncü sırada noktaladı. Ferrari böylelikle seansı 2. ve 3. sıralarda tamamlamış oldular.
Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, hem temiz tur atamadılar hem de aracın dengesinden memnun görünmediler. Valtteri Bottas son anlarda en hızlı derecesini geliştirip 1:11.765 yapsa da, Lewis Hamilton 1:12'nin altına inemedi ve 1:12.020'lik turuyla ancak yedinci olabildi.
Red Bull pilotu Sergio Perez, üçüncü antrenman seansını takım arkadaşı Verstappen'in 0.523 saniye ardında beşinci sırada tamamlarken, McLaren'dan Lando Norris 1:11.988 yaptı ve 1:12'nin altına inen son isim olarak altıncı oldu.
Alfa Romeo sürücüleri yine ilk ona girecek tempoya sahipti. Kimi Raikkonen 1 saniye geride sekizinci olurken, Antonio Giovinazzi yaklaşık 0.2 saniye ardında 11. oldu. Bu, sıralama turları öncesinde İtalyan ekip için umut verici bir tabloydu.
AlphaTauri'de Pierre Gasly dokuzuncu olup yine ilk ona girerken, Sebastian Vettel de Aston Martin'iyle ilk onu tamamlayan isim oldu. Vettel, Giovinazzi'nin derecesini sadece 0.002 saniye ile geçti.
Lance Stroll, Vettel'in yaklaşık 0.2 saniye ardında 12. olurken, Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Norris'in derecesinden 1 saniye yavaş kaldı ve 13. sırada yer alabildi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Erik Junius
Mick Schumacher, Haas VF-21
Fotoğraf: Erik Junius
Mick Schumacher, kaza yapmadan önceki denemesinde 1:13.139 yaparak kendisini 14. sıraya taşımayı başardı. Fakat hasar nedeniyle sıralama turlarına katılıp katılamayacağı bilinmiyor.
Alpine bu hafta sonu beklenenin çok altında kalmışa benziyor. Fernando Alonso seansı 1:13.329'la 15. sırada tamamlarken, Esteban Ocon 1:13.614'le sonuncu tamamladı.
Nikita Mazepin yine sorunsuz bir seans geçirip 16. olurken, Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi 17. ve 18. oldular.
AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, Gasly'den 1.2 saniye yavaş kalıp 19. oldu.
Tüm sürücüler seans içerisindeki en hızlı turlarını kırmızı logolu yumuşak lastikle attılar.
Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|19
|1'11.294
|2
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'11.341
|0.047
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'11.552
|0.258
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'11.765
|0.471
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|18
|1'11.817
|0.523
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'11.988
|0.694
|7
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'12.020
|0.726
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'12.298
|1.004
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|28
|1'12.357
|1.063
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'12.537
|1.243
|11
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'12.539
|1.245
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'12.700
|1.406
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'12.959
|1.665
|14
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|21
|1'13.139
|1.845
|15
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|19
|1'13.329
|2.035
|16
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|20
|1'13.390
|2.096
|17
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|29
|1'13.447
|2.153
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|22
|1'13.475
|2.181
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|30
|1'13.522
|2.228
|20
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|18
|1'13.614
|2.320
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Monako GP
|Alt-etkinlik
|FP3
|Pilotlar
|Max Verstappen
|Editör
|Kemal Şengül