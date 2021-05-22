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Formula 1 / Monako GP Antrenman raporu

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

Monako'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava 18, pist ise 28 dereceydi. Gece yağan yağmur nedeniyle sabah pist ıslansa da, 3. antrenman seansında pist tamamen kuruydu ve bu yüzden herhangi bir sorun yaşanmadı.

Seans içerisinde trafik hemen hemen herkesin turunu olumsuz etkiledi. Seans içerisinde iki büyük kaza vardı. Bunlardan ilki 15 dakika kala bariyerlere çarpan Nicholas Latifi'nin kazasıydı.

Kanadalı pilot, havuz bölümünde önce sağdaki bariyere çarptı ve ardından kerbün üzerine çıkarak bariyerlere vurdu. Seans pistin temizlenmesi için bir süreliğine durduruldu ve ardından tekrar başladı.

İkinci kaza ise bitime yaklaşık iki dakika kala bariyerlere çarpan Mick Schumacher'in kazasıydı. Alman pilot yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak özellikle sol kısma büyük hasar verdi. Bu da seansın kırmızı bayrakla sona erdiği anlamına geliyordu.

Seans içerisinde Charles Leclerc ilk virajı kaçırıp pist dışına taştı, ayrıca Mercedes pilotlarının sık sık blokaj yaşayıp pist dışına çıktığı da görüldü.

İlk dakikalarda pistte Alfa Romeo pilotları vardı ve Mercedes sürücüleri, ilk 20 dakikada zaman turu kaydetmemeyi seçtiler.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

Gözler perşembe günkü güçlü performansları sonrası Ferrari sürücülerinin üzerindeydi ve Charles Leclerc ilk 15 dakikanın ardından 1:12.223'lük turuyla liderliğe yükseldi. Daha sonra bu dereceyi 1:11.658'e çekti.  Carlos Sainz da ikinci en hızlı zamanı yaptı.

Max Verstappen son 35 dakikaya girerken 1:11.458'lik turuyla ilk sırayı eline geçirmeyi başardı. Ancak çok geçmeden Calros Sainz bu turu 1:11.341'e çekti.

Red Bull pilotu Verstappen, kırmızı bayrak sonrası son bölümde orta sektörde en iyi dereceyi yaptı ve 1:11.294 yaparak liderliği Sainz'dan aldı.

Son anlardaki kırmızı bayrakla beraber Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmazken, Hollandalı pilot bu yıl bir kez daha 3. antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Ferrari pilotları, tıpkı perşembe günü olduğu gibi cumartesi günü de çok iyi performans gösterdiler.

Üçüncü seansta hem Sainz hem de Leclerc'in temposu çok iyiydi ve seansı uzun süre önde götürmeyi başardılar.

Sainz Verstappen'in son bölümde zaman turunu geliştirmesinin ardından 1:11.341'lik turuyla 0.047 saniye geride ikinci oldu.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari pilotu Leclerc, en hızlı derecesini 1:11.552'ye çekmesine rağmen takım arkadaşı Sainz'ın 0.2 saniye ardında kaldı ve seansı üçüncü sırada noktaladı. Ferrari böylelikle seansı 2. ve 3. sıralarda tamamlamış oldular.

Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, hem temiz tur atamadılar hem de aracın dengesinden memnun görünmediler. Valtteri Bottas son anlarda en hızlı derecesini geliştirip 1:11.765 yapsa da, Lewis Hamilton 1:12'nin altına inemedi ve 1:12.020'lik turuyla ancak yedinci olabildi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, üçüncü antrenman seansını takım arkadaşı Verstappen'in 0.523 saniye ardında beşinci sırada tamamlarken, McLaren'dan Lando Norris 1:11.988 yaptı ve 1:12'nin altına inen son isim olarak altıncı oldu.

Alfa Romeo sürücüleri yine ilk ona girecek tempoya sahipti. Kimi Raikkonen 1 saniye geride sekizinci olurken, Antonio Giovinazzi yaklaşık 0.2 saniye ardında 11. oldu. Bu, sıralama turları öncesinde İtalyan ekip için umut verici bir tabloydu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly dokuzuncu olup yine ilk ona girerken, Sebastian Vettel de Aston Martin'iyle ilk onu tamamlayan isim oldu. Vettel, Giovinazzi'nin derecesini sadece 0.002 saniye ile geçti.

Lance Stroll, Vettel'in yaklaşık 0.2 saniye ardında 12. olurken, Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Norris'in derecesinden 1 saniye yavaş kaldı ve 13. sırada yer alabildi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Erik Junius

Mick Schumacher, kaza yapmadan önceki denemesinde 1:13.139 yaparak kendisini 14. sıraya taşımayı başardı. Fakat hasar nedeniyle sıralama turlarına katılıp katılamayacağı bilinmiyor.

Alpine bu hafta sonu beklenenin çok altında kalmışa benziyor. Fernando Alonso seansı 1:13.329'la 15. sırada tamamlarken, Esteban Ocon 1:13.614'le sonuncu tamamladı.

Nikita Mazepin yine sorunsuz bir seans geçirip 16. olurken, Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi 17. ve 18. oldular.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, Gasly'den 1.2 saniye yavaş kalıp 19. oldu.

Tüm sürücüler seans içerisindeki en hızlı turlarını kırmızı logolu yumuşak lastikle attılar.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 19 1'11.294  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 28 1'11.341 0.047
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'11.552 0.258
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 21 1'11.765 0.471
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 18 1'11.817 0.523
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'11.988 0.694
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'12.020 0.726
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 25 1'12.298 1.004
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 28 1'12.357 1.063
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'12.537 1.243
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 21 1'12.539 1.245
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 22 1'12.700 1.406
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'12.959 1.665
14 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'13.139 1.845
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 19 1'13.329 2.035
16 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 20 1'13.390 2.096
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1'13.447 2.153
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 22 1'13.475 2.181
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 30 1'13.522 2.228
20 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'13.614 2.320
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Max Verstappen
Editör Kemal Şengül

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