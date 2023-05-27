Monako GP 3. antrenman: Verstappen lider, Red Bull 1-2, Hamilton kaza yaptı

Takvimin göz bebeği olan Monako'da hafta sonu dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. Monte Carlo'da pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti.

Pilotlar, sezonun en önemli sıralama turları öncesinde son kez piste çıkarak araçlarında son ayarlamaları, düzenlemeleri yapabilme şansına sahiplerdi.

Seans raporu

60 dakikalık seansın ilk 5 dakikası oldukça sakin geçti. Aston Martin pilotları ve Nyck de Vries piste çıkarak keşif turlarını tamamladılar ve pite geri döndüler.

İlk 5 dakikanın ardından daha çok pilotun piste çıktığını görüyorduk ki Alpine pilotu Estaban Ocon tünelin içerisinde yolda kaldı. A523'ün arkasından dumanlar çıktığını gördük ve Ocon, motoru kaybettiğini söyledi.

Fransız pilot, 15-20 saniye kadar durduktan sonra yeniden hareketlenebildi ve yavaş bir şekilde pite döndü. Ocon sonrasında seansa devam edebildi.

İlk 15 dakika geride kalırken Max Verstappen ve Mercedes pilotları daha piste çıkmamışlardı. Bu noktada Sergio Perez, Lando Norris, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll ilk 5'i vardı.

İlk 20 dakika geride kalırken ise Verstappen piste çıktı ve daha ilk zaman turunda 1:13.784 yaparak 0.6 saniye farkla ilk sıraya yükseldi. Cuma gününün en hızlısı Verstappen, Cumartesiye de hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

Verstappen'in bu turundan birkaç dakika sonra Alonso da temposunu attırdı ve 1:13.697 ile Verstappen'in 0.097 saniye önünde zirveye yükseldi. Ancak Alonso da zirvede uzun süre kalamadı çünkü bu sefer de Perez hızlı bir derece kaydetti ve 1:13.587 ile ilk sıraya çıktı.

Sonrasında ise Verstappen ikinci zaman turunu kaydetti ve 0.004 farkla yeniden zirveye yükseldi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

Pilotlar üste üste turlar atıyorlardı ve nispeten yoğun bir seans izliyorduk. Perez on dört turluk, Alonso ise 9 turluk bir serideydi. Dolayısıyla dereceler de sürekli gelişiyor ve sıralama sürekli değişiyordu.

Seansı yarıladığımızda ise Verstappen, 1:12.898 ile ilk sıradaydı. Perez, Sainz, Leclerc, Hamilton, Alonso, Russell, Ocon, Stroll ve Bottas ise ilk 10'u tamamlıyordu.

Ferrari pilotu Leclerc, özellikle de ikinci sektörde yer alan Yüzme Havuzu Şikanı'ndan önce aracın yere çok fazla çarptığını ve aracı kontrol edemediğini söylüyordu. Monakolu pilot bu yüzden "aracı değiştirmeleri" gerektiğini takıma iletti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son 15 saniye girdiğimizde Verstappen, Perez, Stroll, Sainz, Leclerc, Hamilton ilk 6'sı vardı. Son 10 dakikaya girilirken ise Kevin Magnussen 1. virajda frenlemeyi kaçırarak kaçış alanına girdi. Magnussen, birkaç manevranın ardından kaçış alanından çıktı ve yoluna devam etti.

Haas pilotu kaçış alanından çıksa da sadece birkaç saniye sonra 2. sektörde yolda kaldı. Danimarkalı pilotun Haas'ının pistten kaldırılabilmesi için Sanal Güvenlik Aracı uygulaması kullanıldı. Böylelikle FIA kırmızı bayraklarla seansı durdurmamış oldu.

Monako'daki pist görevlileri her zaman olduğu gibi yine hızlı bir şekilde çalıştılar ve aracı hızlıca pistten kaldırdılar. Böylelikle bitime 6 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı ve pilotlara son demeleri için zaman kalmış oldu.

Ancak bu son denemeleri göremedik çünkü seans bir kez daha durdu. Neden mi? Çünkü Lewis Hamilton bariyerlerdeydi! İngiliz pilot, 5. virajın girişinde aracın arkasını kaybetti ve bariyerler çok yakın olduğundan aracı toparlayacak kadar vakti olmadığından da bariyerlere girdi.

W14'ün sol ön süspansiyonu kırıldı ve Hamilton seansa devam edemedi. Bu kazadan dolayı bitime 5 dakika kala bu sefer kırmızı bayraklar sallandı.

FIA, kırmızı bayrakların çıkmasının ardından seansın devam etmeyeceğini duyurdu ve böylelikle 3. antrenman seansını Max Verstappen zirvede tamamlamış oldu. Hollandalı pilot, 1:12.776'lık derecesiyle sıralama turları öncesinde zirveyi bırakmadı, Perez ise takım arkadaşının 0.073 saniye gerisinde ikinciydi.

Aston Martin'de Lance Stroll liderin sadece 0.166 saniye gerisinde üçüncüydü. Sainz ise 0.485 geride dördüncü sırayı aldı. McLaren'da Lando Norris ilk 5'i tamamladı ve İngiliz markayı önlere taşımaya devam etti.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alpine'de Pierre Gasly en hızlı 6. zamanı kaydederken, seans boyunca aracın yere sürtmesiyle sorun yaşayan Leclerc yedinci oldu.

Esteban Ocon ile Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladılar. Bottas'ın arkasında Russell, Magnussen, Nico Hulkenberg ve Alonso yer aldı.

Seansın son dakikalarında sürekli sarı bayraklara ya da kırmızı bayraklara takılan Alonso, bu yüzden derecesini geliştiremedi ve 14. sırada kaldı.

Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Alexander Albon, Oscar Piastri ve Nyck de Vries ise son sıraları aldılar.

Monte Carlo'da sıralama turları, 17.00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images