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Formula 1 / Monako GP Antrenman raporu

Monako GP 3. antrenman: Verstappen lider, Red Bull 1-2, Hamilton kaza yaptı

2023 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Takvimin göz bebeği olan Monako'da hafta sonu dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. Monte Carlo'da pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti. 

Pilotlar, sezonun en önemli sıralama turları öncesinde son kez piste çıkarak araçlarında son ayarlamaları, düzenlemeleri yapabilme şansına sahiplerdi. 

1 ve 2. antrenman raporları:

Seans raporu

60 dakikalık seansın ilk 5 dakikası oldukça sakin geçti. Aston Martin pilotları ve Nyck de Vries piste çıkarak keşif turlarını tamamladılar ve pite geri döndüler. 

İlk 5 dakikanın ardından daha çok pilotun piste çıktığını görüyorduk ki Alpine pilotu Estaban Ocon tünelin içerisinde yolda kaldı. A523'ün arkasından dumanlar çıktığını gördük ve Ocon, motoru kaybettiğini söyledi. 

Fransız pilot, 15-20 saniye kadar durduktan sonra yeniden hareketlenebildi ve yavaş bir şekilde pite döndü. Ocon sonrasında seansa devam edebildi. 

 

İlk 15 dakika geride kalırken Max Verstappen ve Mercedes pilotları daha piste çıkmamışlardı. Bu noktada Sergio Perez, Lando Norris, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll ilk 5'i vardı. 

İlk 20 dakika geride kalırken ise Verstappen piste çıktı ve daha ilk zaman turunda 1:13.784 yaparak 0.6 saniye farkla ilk sıraya yükseldi. Cuma gününün en hızlısı Verstappen, Cumartesiye de hızlı bir başlangıç yapmış oldu. 

Verstappen'in bu turundan birkaç dakika sonra Alonso da temposunu attırdı ve 1:13.697 ile Verstappen'in 0.097 saniye önünde zirveye yükseldi. Ancak Alonso da zirvede uzun süre kalamadı çünkü bu sefer de Perez hızlı bir derece kaydetti ve 1:13.587 ile ilk sıraya çıktı. 

Sonrasında ise Verstappen ikinci zaman turunu kaydetti ve 0.004 farkla yeniden zirveye yükseldi.  

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Erik Junius

Pilotlar üste üste turlar atıyorlardı ve nispeten yoğun bir seans izliyorduk. Perez on dört turluk, Alonso ise 9 turluk bir serideydi. Dolayısıyla dereceler de sürekli gelişiyor ve sıralama sürekli değişiyordu. 

Seansı yarıladığımızda ise Verstappen, 1:12.898 ile ilk sıradaydı. Perez, Sainz, Leclerc, Hamilton, Alonso, Russell, Ocon, Stroll ve Bottas ise ilk 10'u tamamlıyordu. 

Ferrari pilotu Leclerc, özellikle de ikinci sektörde yer alan Yüzme Havuzu Şikanı'ndan önce aracın yere çok fazla çarptığını ve aracı kontrol edemediğini söylüyordu. Monakolu pilot bu yüzden "aracı değiştirmeleri" gerektiğini takıma iletti. 

 
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son 15 saniye girdiğimizde Verstappen, Perez, Stroll, Sainz, Leclerc, Hamilton ilk 6'sı vardı. Son 10 dakikaya girilirken ise Kevin Magnussen 1. virajda frenlemeyi kaçırarak kaçış alanına girdi. Magnussen, birkaç manevranın ardından kaçış alanından çıktı ve yoluna devam etti.

Haas pilotu kaçış alanından çıksa da sadece birkaç saniye sonra 2. sektörde yolda kaldı. Danimarkalı pilotun Haas'ının pistten kaldırılabilmesi için Sanal Güvenlik Aracı uygulaması kullanıldı. Böylelikle FIA kırmızı bayraklarla seansı durdurmamış oldu. 

 

Monako'daki pist görevlileri her zaman olduğu gibi yine hızlı bir şekilde çalıştılar ve aracı hızlıca pistten kaldırdılar. Böylelikle bitime 6 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı ve pilotlara son demeleri için zaman kalmış oldu. 

Ancak bu son denemeleri göremedik çünkü seans bir kez daha durdu. Neden mi? Çünkü Lewis Hamilton bariyerlerdeydi! İngiliz pilot, 5. virajın girişinde aracın arkasını kaybetti ve bariyerler çok yakın olduğundan aracı toparlayacak kadar vakti olmadığından da bariyerlere girdi. 

W14'ün sol ön süspansiyonu kırıldı ve Hamilton seansa devam edemedi. Bu kazadan dolayı bitime 5 dakika kala bu sefer kırmızı bayraklar sallandı.  

 

FIA, kırmızı bayrakların çıkmasının ardından seansın devam etmeyeceğini duyurdu ve böylelikle 3. antrenman seansını Max Verstappen zirvede tamamlamış oldu. Hollandalı pilot, 1:12.776'lık derecesiyle sıralama turları öncesinde zirveyi bırakmadı, Perez ise takım arkadaşının 0.073 saniye gerisinde ikinciydi. 

Aston Martin'de Lance Stroll liderin sadece 0.166 saniye gerisinde üçüncüydü. Sainz ise 0.485 geride dördüncü sırayı aldı. McLaren'da Lando Norris ilk 5'i tamamladı ve İngiliz markayı önlere taşımaya devam etti. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alpine'de Pierre Gasly en hızlı 6. zamanı kaydederken, seans boyunca aracın yere sürtmesiyle sorun yaşayan Leclerc yedinci oldu. 

Esteban Ocon ile Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladılar. Bottas'ın arkasında Russell, Magnussen, Nico Hulkenberg ve Alonso yer aldı. 

Seansın son dakikalarında sürekli sarı bayraklara ya da kırmızı bayraklara takılan Alonso, bu yüzden derecesini geliştiremedi ve 14. sırada kaldı. 

Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Alexander Albon, Oscar Piastri ve Nyck de Vries ise son sıraları aldılar. 

Monte Carlo'da sıralama turları, 17.00'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 19 1'12.776     165.070
2 Mexico Sergio Perez 24 1'12.849 0.073 0.073 164.905
3 Canada Lance Stroll 20 1'12.942 0.166 0.093 164.695
4 Spain Carlos Sainz Jr. 20 1'13.261 0.485 0.319 163.978
5 United Kingdom Lando Norris 21 1'13.396 0.620 0.135 163.676
6 France Pierre Gasly 24 1'13.453 0.677 0.057 163.549
7 Monaco Charles Leclerc 19 1'13.475 0.699 0.022 163.500
8 United Kingdom Lewis Hamilton 17 1'13.486 0.710 0.011 163.476
9 France Esteban Ocon 18 1'13.496 0.720 0.010 163.453
10 Finland Valtteri Bottas 20 1'13.521 0.745 0.025 163.398
11 United Kingdom George Russell 18 1'13.590 0.814 0.069 163.245
12 Denmark Kevin Magnussen 13 1'13.624 0.848 0.034 163.169
13 Germany Nico Hulkenberg 16 1'13.650 0.874 0.026 163.112
14 Spain Fernando Alonso 18 1'13.697 0.921 0.047 163.007
15 Japan Yuki Tsunoda 21 1'13.738 0.962 0.041 162.917
16 China Guan Yu Zhou 20 1'13.772 0.996 0.034 162.842
17 United States Logan Sargeant 19 1'13.851 1.075 0.079 162.668
18 Thailand Alexander Albon 23 1'13.930 1.154 0.079 162.494
19 Australia Oscar Piastri 18 1'13.998 1.222 0.068 162.344
20 Netherlands Nyck deVries 24 1'14.187 1.411 0.189 161.931
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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