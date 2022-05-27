Monako GP 2. antrenman: Leclerc yine lider, Ferrari 1-2!

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Monako'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla neredeyse benzer şartlarda gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, ilk seansa göre daha fazla olay vardı.

İlk seansta olduğu gibi ikinci seansta da sürücüler hemen piste çıkarak ritim yakalamaya odaklandılar ve hemen hemen herkeste orta hamur vardı.

İlk yedi dakikalık bölümün ardından Max Verstappen, 1:14.915 yaparak zaman tablosunun tepesine çıkmayı başardı.

Birkaç dakika sonra Carlos Sainz liderliği alsa da, Sergio Perez 1:14.001 gibi güçlü bir tur çıkararak 0.8 saniye farkla liderliğe çıktı. Bu noktada yoğun trafik nedeniyle temiz bir tur atmak zordu.

Hafta sonunun ilk kırmızı bayrağı, McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun yüzme havuzu bölümünde aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıyla çıktı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Neyse ki Ricciardo'nun durumu iyiydi ancak aracın sol tarafı epey hasar gördü ve bariyerlerde de tamir yapılması gerekiyordu. Bu da seansın bir süre kırmızı bayrakla durdurulmasına yol açtı.

Kazadan sonra Ricciardo'nun mühendisinin Avustralyalı pilotun durumunu sormadan aracın durumunu sorması epey yankı uyandırırken, Ricciardo bu soruya "Ben iyiyim." diyerek karşılık verdi.

Seans bitime 37 dakika kala tekrar başlarken, Ricciardo hariç herkes piste çıktı ve yumuşak lastikle ilk denemeler geldi.

Perez, ilk zaman turunda 1:13.324 yaparak en hızlı turunu daha da pekiştirdi. Fakat Leclerc, önü açık şekilde attığı ilk turda 1:13.125 yaparak Meksikalı sürücüyü geride bıraktı.

Verstappen, 1:13 yapıp, liderliği Leclerc'ten alsa da, bu durum pek kuzun sürmedi çünkü Leclerc 1:12.764 yaparak tekrar liderliği eline geçirdi. Monakolu sürücü bir sonraki turda bu dereceyi 1:12.656'ya çekti.

Leclerc daha sonra bir başka en hızlı turla daha gelirken trafiğe takıldı ve turunu geliştiremedi.

Kalan bölümde herkes uzun sürüşlere odaklandı ve zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Ferrari pilotu Leclerc, böylelikle ilk antrenman seansının ardından ikinci seansta da zirvede yer aldı.

Carlos Sainz, en hızlı turunu adım adım geliştirdi ve seansı takım arkadaşı Leclerc'in 0.044 saniye gerisinde ikinci bitirdi. Ferrari böylelikle günü 1-2 şeklinde kapatmış oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull pilotları, belli noktalarda iyi görünseler de tek turda Ferrari pilotlarının hızına yetişmekte zorlandılar ve Perez 0.379 saniye geride üçüncü, Verstappen ise 0.447 saniye geride dördüncü oldu.

Özellikle Verstappen, araçta pek rahat değildi ve tutarlı turlar çıkarmakta zorlandı. Sonuç olarak da seansı takım arkadaşının gerisinde tamamladı.

McLaren'da Lando Norris güçlü bir cuma günü geçirdi ve ikinci seansı 0.6 saniye geride beşinci sırada tamamladı.

Mercedes, ilk seansta süspansiyon sertliğine bağlı dalgalanma sorunları yaşadı ve ikinci seansta bunu geliştirmeye odaklandı. Fakat George Russell 0.750 saniye geride altıncı olurken, Lewis Hamilton daha da zorlandı ve 1.6 saniye geride 12. oldu. İngiliz pilot, en hızlı turunda trafiğe de takıldı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yedinci olup tekrar ilk ona girerken, Fernando Alonso daha iyi bir ikinci seans geçirdi ve 1.2 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu bir ara aracının kontrolünü kaybeden fakat durumu çok iyi toparlayan Sebastian Vettel ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda tamamladı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas pilotlarının ikisi de ilk onun dışında kalırken, Kevin Magnussen 1.5 saniye geride 11., Mick Schumacher ise ilk seansı kaçırmasının ardından 2.2 saniye geride 17. oldu.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun güçlü olması beklenen pistte, ilk seansı kaçırmasının da etkisiyle geride kaldı ve 13. oldu. Onu Alexander Albon ve Zhou Guanyu takip etti.

Lance Stroll 16. olurken, temiz tur çıkaramayan bir başka isim olan Esteban Ocon 18., Nicholas Latifi 19. ve zaman turu olmayan Ricciardo 20. oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

Seans sonucu: