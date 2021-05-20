Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

İkinci antrenman seansında da hava çok sıcaktı. Sabahki bölüme kıyasla pist sıcaklığı 10 derece daha arttı ve 50 dereceyi buldu.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da seans başlar başlamaz 20 pilotun tamamı piste çıktı. İlk başta sert lastik takan Carlos Sainz hariç tüm sürücülerde orta lastik vardı ve peş peşe hızlı tur denemeleri yapmaya başladılar.

Lewis Hamilton ilk 15 dakika geride kalırken Mercedes'le 1:12.569 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Sonrasında sürücüler yumuşak lastiğe geçtiler ve peş peşe sıralama simülasyonları yaptılar. Valtteri Bottas, yumuşak lastikle 1:12.107 yapıp ilk sırayı alırken, Carlos Sainz güçlü görünen Ferrari ile 1:11.796 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Son bölümde Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:11.684 yaptı ve takım arkadaşını 0.112 saniye ile geçerek en hızlı isim olmayı başardı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari pilotu, ilk antrenman seansını vites kutusu sorunu nedeniyle kaybetmişti ve ikinci seans başlar başlamaz piste çıktı. Monakolu pilot özellikle orta sektörde çok kuvvetliydi ve son bölümde 1:11.684 yaparak seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Ferrari için umut verici günde Carlos Sainz Jr., hem sert lastikle hem de yumuşak lastikle iyi turlar attı ve Leclerc'in sadece 0.112 saniye gerisinde ikinci oldu. Ferrari böylelikle uzun bir aradan sonra ilk kez 1-2 oldu.

Hamilton, en hızlı turu bir araya getirmekte zorlanan isimlerden biriydi. En hızlı zamanla gelmesine rağmen hata yapan ve büyük bir kontra veren Hamilton, günü 1:12.074'lük turuyla 0.390 saniye geride üçüncü sırada bitirdi.

Aracın dengesinden ve ayarlarından rahatsız olan Max Verstappen, Hamilton'ın 0.007, Leclerc'in ise 0.397 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Mercedes'in diğer pilotu Bottas, son bölümde derecesini geliştiremedi ve Verstappen'in 0.026 saniye gerisinde beşinci oldu.

McLaren pilotu Lando Norris, sadece 24 tur attığı seansı 1:12.379'luk turuyla altıncı bitirdi. İngiliz pilotun turu, lider Leclerc'ten 0.695 saniye daha yavaştı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk ona girmeyi başardığı seansta 0.814 saniye geride yedinci olurken, Red Bull pilotu Sergio Perez ilk turlarda iyi görünse de, sonrasında tüm sektörleri bir araya getirmekte zorlandı ve 1:12.708'lik turuyla sekizinci oldu. Perez, Verstappen'den 0.6 saniye yavaş kaldı.

Alfa Romeo, oldukça iyi bir cuma günü geçirdi. Antonio Giovinazzi, bir ara üçüncü sıraya kadar çıktığı seansta 1:12.746'lık turuyla 1.062 saniye geride 9. oldu. Kimi Raikkonen ise 0.3 saniye gerisinde 11. oldu.

Bu ikilinin arasında Aston Martin'le nispeten rahat görünen Sebastian Vettel yer aldı. Alman pilot, liderin 1.298 saniye ardında kaldı.

Alpine adına pek de iyi bir cuma günü olmadı. Sıcak şartlarda zorlanan Fernando Alonso ve Esteban Ocon, sırasıyla 12. ve 14. sıralarda yer aldılar. Alonso, liderin 1.491 saniye ardında kalırken, Ocon da Alonso'dan 0.024 saniye yavaş kaldı.

Bu iki ismin arasında Ocon'dan 0.004 saniye daha hızlı bir tur atan Lance Stroll yer aldı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Monako'da istediği cuma gününü geçiremedi. Takım arkadaşı Norris'ten 0.878 saniye yavaş kalan Ricciardo seansı ancak 15. bitirebildi.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi 16. ve 17. sıralarda yer alırken, Haas pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher 18. ve 19. oldu. Mazepin, böylelikle her iki seansta da Schumacher'i geride bıraktı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher, seansın bitimine kısa bir süre kala arkadan kayma yaşadı ve bariyerlere çarparak sağ arka süspansiyonunu kırdı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bir diğer çaylak Yuki Tsunoda da bariyerlere çarparak aracına hasar verdi ve pite gelerek seansa erken veda etti. Japon pilot 1:14.829'luk turuyla 20. oldu.

Tsunoda hariç tüm pilotlar, en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu: