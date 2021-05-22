Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

Mercedes ve Red Bull'un üstünlüğüyle geçen ilk dört yarışın ardından Monako'da tamamen farklı bir tablo vardı. Ferrari, perşembe günü gerçekleştirilen antrenman turlarındaki güçlü performansını cumartesi gününe de taşıdı ve sıralama turlarında güçlü turlar çıkardı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1:10.346'lık zaman turuyla pole pozisyonunun sahibi olurken, bitime kısa bir süre kala bariyerlere çarptı ve aracına hasar verdi.

Yarınki yarışa Max Verstappen ikinci sıradan başlarken, hemen ardında Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Ferrari'den Carlos Sainz olacak.

Yarış pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

3. Bölüm: Leclerc kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, Mercedes ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, McLaren'dan Lando Norris, AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Aston Martin'den Sebastian Vettel kaldı.

Sürücüler aşınmanın son derece az olduğu Monako'da arka arkaya birkaç tur denemesi yaptılar.

İlk turların ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:10.346 ile zirvede yer alırken, Red Bull pilotu Max Verstappen 0.230 saniye geride ikinci ve Mercedes'ten Valtteri Bottas 0.255 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Bitime yaklaşık üç dakika kala sürücüler son zaman turlarını kaydetmek için piste çıktılar.

Leclerc son zaman turunda havuz bölümünde önce sağdaki bariyerlere çarpıp süspansiyonunu kırdı, sonrada kerblere çıkarak kaza yaptı.

Bu, son zaman turlarının atılamayacağı anlamına geliyordu çünkü seansın bitimine yaklaşık 20 saniye vardı ve kırmızı bayrak çıkmıştı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, tıpkı Mercedes pilotu Valtteri Bottas gibi oldukça iyi bir ilk sektör zamanıyla geliyordu. Ancak son zaman turunu kaydedemeyince 0.230 saniye geride ikinci oldu.

Bottas, en hızlı turunda Verstappen'den 0.025 saniye ardında kalıp üçüncü oldu ve Mercedes adına zorlu geçen hafta sonunda iyi bir sonuç elde etti.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pole pozisyonuna yakın olmasına rağmen 0.265 saniye yavaş kaldı ve dördüncülükle yetindi.

McLaren pilotu Lando Norris, son zaman turunda Sainz'dan 0.009 saniye yavaş kalıp beşinci oldu ve McLaren'la bu yılki en iyi sıralama seanslarından bir tanesi geride bıraktı.

AlphaTauri'den Pierre Gasly yine güçlü bir son tur çıkardı ve altıncı sıranın sahibi oldu.

Seansın sürprizlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Lewis Hamilton'ın temiz turlar atamamasıydı. Hamilton son denemesinde iyi bir ilk sektör zamanı yakaladı ancak ikinci sektörde hata yapıp turu bıraktı. Tam yeni tura başlayacakken de kırmızı bayrak çıktı. İngiliz pilot böylelikle seansı 0.749 saniye geride yedinci bitirebildi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, takımla en iyi sıralama turlarını geçirdi ve 1 saniye geride sekizinci olmayı başardı.

Sergio Perez, en hızlı zaman turunda trafikte kalması nedeniyle dokuzuncu olabilirken, ilk onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

2. Bölüm: En hızlısı Leclerc, Giovinazzi son bölüme kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde 15 pilot, ilk ona girebilmek adına piste çıktılar ve dereceler yine oldukça yakındı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, en hızlı dereceyi 1:10.650'ye kadar çekerken, son anlarda Charles Leclerc'ten 1:10.597 geldi ve bu bölümün en hızlı ismi oldu.

Verstappen 0.053 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 0.098 saniye geride üçüncü ve Carlos Sainz 0.209 saniye geride dördüncü oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon, iyi bir son tur çıkarmasına rağmen 11. olup elenirken, Daniel Ricciardo tıpkı antrenman seanslarında olduğu gibi takım arkadaşı Lando Norris'ten epey yavaş kaldı ve 12. oldu.

İkinci bölümde elenen diğer isimler Aston Martin pilotu Lance Stroll, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ve Williams'tan George Russell oldu.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ise 10. olarak son bölüme kalmayı başardı.

Tüm sürücüler hızlı turlarını yumuşak lastikle attıkları için yarışa bu lastiklerle başlayacaklar.

İkinci bölüm sonucu:

1. Bölüm: Bottas en hızlısı, Alonso elendi

Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Haas pilotu Mick Schumacher hariç herkes, seans başlar başlamaz piste çıktı.

Trafik nedeniyle sürücüler temiz turlar çıkarmakta zorlandılar ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1:11'in altına inebilen tek isim olarak seansı 1:10.938'lik turuyla ilk sırada tamamlamayı başardı.

Fin pilotun zaman turu, ikinci sıradaki Charles Leclerc'ten 0.175 saniye daha iyiydi. Max Verstappen bu bölümü üçüncü bitirirken, McLaren'dan Lando Norris dördüncü ve Ferrari'den Carlos Sainz beşinci oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde orta grup çok yakındı ve Yuki Tsunoda sadece 0.018 saniye farkla 16. olarak ilk bölümde elendi.

Alpine pilotu Fernando Alonso da takım arkadaşı Esteban Ocon'un ikinci bölüme kalmayı başardığı seansta 17. olarak ilk bölümde elendi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İlk bölümde elenen diğer isimler 18. olan Nicholas Latifi ve Haas pilotu Nikita Mazepin oldu.

Schumacher, 3. antrenmandaki kazası nedeniyle seansa katılamadı.

İlk bölüm sonucu: