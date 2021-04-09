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Formula 1 / Son dakika

Monako, Formula 1 yarışının hazırlıklarında sona geliyor

Ekleyen:
, Editör

Monako, bu yıl gerçekleştirilecek yarışlara yönelik hazırlıklarda sona geliyor ve piste yönelik çalışmalar devam ediyor.

Monako, Formula 1 yarışının hazırlıklarında sona geliyor

Bahar aylarında Monako'da üç farklı yarış düzenlenecek ve bu üç yarışa yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl COVID-19 nedeniyle herhangi bir yarış düzenlenememişti ancak bu yıl Formula 1'e ek olarak Formula E ve Grand Prix de Monaco Historique yarışları gerçekleştirilecek.

Grand Prix de Monaco Historique bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek ve 23-25 Nisan'da yapılması planlanıyor. Yarışa katılım için rekor sayıda başvuru yapılmış durumda.

Bu yarışın yaklaşmasından ötürü, geçtiğimiz aylarda başlayan hazırlıklar, son haftalarda giderek hız kazandı ve artık Monaco caddeleri yarışlar için hazır görünüyor.

Monako Otomobil Kulübü, yarış hafta sonunda yer alacak personelli video konferans yoluyla son bir brifing daha düzenlerken, pistin montajında da sona gelinmiş durumda.

Bu yıl Formula E de ilk kez tam Monako GP pist düzenini kullanma kararı almıştı.

2021 Monako F1 yarışı 20-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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