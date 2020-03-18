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Formula 1 / Son dakika

Monaco: "F1 yarışı planlandığı gibi yapılacak"

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Monaco: "F1 yarışı planlandığı gibi yapılacak"
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 14:26

Monaco GP organizatörleri, Formula 1 yarışının planlandığı gibi Mayıs sonunda yapılacağını açıkladı.

Monaco'da Coronavirüs'ün etkisini en aza indirmek amacıyla önemli önlemler alınmaya başlanırken, bunların Formula 1 yarışını nasıl etkileyeceği merak konusuydu.

Monaco'da, Formula 1 yarışını düzenleyen Monaco Otomobil Kulübü, bölgeye erişim konusunda kısıtlamalar olduğunu duyurdu, ancak Mayıs için planlanan yarışların zamanında gerçekleşeceğini doğruladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Monaco Historic Grand Prix'si (8-10 Mayıs 2020) ve Formula 1 yarışı (21-24 Mayıs 2020), 12 Mart'ta yapılan resmi bir açıklamada belirtildiği gibi normal tarihinde gerçekleştirilecek."

Bununla birlikte pistin inşasına henüz başlanamadı çünkü işi yapması gereken personelin tamamı İtalyan ve İtalyanlar'ın ülkeye girişi şu noktada yasak.

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Editör Kemal Şengül

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