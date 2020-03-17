Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
255 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Monako, F1 hazırlıklarına başlayamıyor

paylaşım
yorumlar
Monako, F1 hazırlıklarına başlayamıyor
Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 05:56

Monako pisti, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle Formula 1 hazırlıklarına başlayamadı.

Coronavirüs'ün etkisi her geçen gün artmaya devam ederken, motor sporları dünyası da bu virüsten ciddi şekilde ertelenmiş durumda.

Formula 1'de ilk dört yarışın iptali/ertelenmesi sonrası Hollanda ile İspanya GP'nin de ertelenmesi bekleniyor.

Liberty, Monako GP'nin gerçekleşmesi için zorluyor ancak Mayıs sonundaki yarışın hazırlıkları planlandığı gibi gitmiyor.

Monako, genellikle Formula 1 yarışlarının hazırlıklarına Mart ortasında başlıyor. Bu dönemde geçici tribünler kuruluyor ve yarışa yönelik hazırlıklar yapılıyor. Yarış iptal edilmediği için hazırlıkların şu anda başlaması gerekiyordu. Ancak bu çalışmalar başlamadı.

Monako Otomobil Kulübü ACM, bu iş için İtalyan işçilerle çalışıyordu ancak İtalyanlar'ın Monako'ya girişi, Coronavirüs salgını nedeniyle  yasaklandı. Bundan ötürü pistin hazırlıklarına henüz başlanamadı.

Kısa vadede bu kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam edeceği için hazırlık çalışmaları olumsuz etkilenmiş olacak.

 

 

Alakalı video

Sonraki haber
Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

Önceki haber

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
45 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, Vettel'e 'hayır' demiyor!

2
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini Avustralya'da protesto edecekmiş

3
Formula 1

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

4
Formula 1

Monako, virüse karşı önlemler almaya başladı, Singapur yarışa hazırlanıyor

5
Formula 1

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

Son Videolar

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Haberler

Monako, F1 hazırlıklarına başlayamıyor
F1

Monako, F1 hazırlıklarına başlayamıyor

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!
F1

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

F1 tarihinde bugün: 16 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 16 Mart

Renault, Melbourne'e giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı
F1

Renault, Melbourne'e giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı

Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!
F1

Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.