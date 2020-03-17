Monako, F1 hazırlıklarına başlayamıyor

Coronavirüs'ün etkisi her geçen gün artmaya devam ederken, motor sporları dünyası da bu virüsten ciddi şekilde ertelenmiş durumda.

Formula 1'de ilk dört yarışın iptali/ertelenmesi sonrası Hollanda ile İspanya GP'nin de ertelenmesi bekleniyor.

Liberty, Monako GP'nin gerçekleşmesi için zorluyor ancak Mayıs sonundaki yarışın hazırlıkları planlandığı gibi gitmiyor.

Monako, genellikle Formula 1 yarışlarının hazırlıklarına Mart ortasında başlıyor. Bu dönemde geçici tribünler kuruluyor ve yarışa yönelik hazırlıklar yapılıyor. Yarış iptal edilmediği için hazırlıkların şu anda başlaması gerekiyordu. Ancak bu çalışmalar başlamadı.

Monako Otomobil Kulübü ACM, bu iş için İtalyan işçilerle çalışıyordu ancak İtalyanlar'ın Monako'ya girişi, Coronavirüs salgını nedeniyle yasaklandı. Bundan ötürü pistin hazırlıklarına henüz başlanamadı.

Kısa vadede bu kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam edeceği için hazırlık çalışmaları olumsuz etkilenmiş olacak.

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