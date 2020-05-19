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Formula 1 / Son dakika

Monako, 2021 için Formula 1 ve Formula E planını hazırladı

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Monako, 2021 için Formula 1 ve Formula E planını hazırladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 May 2020 12:51

Monako, koronavirüs sonrası 2021 yarış planlarını açıklarken, Formula 1, Formula E ve Historic Grand Prix'siyle ilgili yeni tarihler verdi.

Automobile Club de Monaco, bu yıl COVID-19 salgınının bir sonucu olarak hem Historic Grand Prix'yi hem de F1 yarışını iptal etmek zorunda kaldı. Fakat gelecek planlarını hemen hazırladı.

Monako, Formula 1 yarışına ek olarak Historic Grand Prix'ye ve Formula E yarışına ev sahipliği yapıyor.

Salı günü Automobile Club de Monaco tarafından yayınlanan bir bildiride, bu üç etkinliğin 2021 yılında beş haftalık bir süre içerisinde arka arkaya yapılacağı duyuruldu.

Ünlü Historic Grand Prix'nin 23-25 Nisan 2021'de yapılacağı açıklandı. Bundan iki hafta sonra 8 Mayıs'ta Formula E yarışı yapılacak.

F1 yarışı ise 20-23 Mayıs'ta gerçekleşecek. Böylelikle Monako, 2021 için geçici tarihi açıklanan ilk F1 yarışı oldu.

Pandemi sonrası yeni ihtiyaçlara uyum sağlamak için yarış hazırlıklarına Şubat ayında başlanacak.

Automobile Club de Monaco'nun yöneticisi Christian Tornatore, "Bir ay içinde üç yarış düzenlemek ACM'deki herkes için bir ilk olacak."

"Lojistik açıdan karmaşık olacak fakat yapılması imkansız değil. Yeni kısıtlamalar nedeniyle pisti normalden daha erken, yani 15 Mart yerine Şubat sonunda hazırlamaya başlamamız gerekiyor."

"Daha sonra, yer alacak her kategorinin gerektirdiği teknik özellikleri, piste ve çevresine entegre edeceğiz. Bunu başarabilmek ve hedeflerimize ulaşmak adına ilgili herkesin deneyimlerine ve esnekliğine güveneceğiz." dedi.

Normalde Historic Grand Prix'si iki yılda bir sadece çift numaralı yıllarda gerçekleşiyor. Bu nedenle 2022 yılında Historic yarışı yine yapılacak ve 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu, 2022 Monako Grand Prix'sininde 26-29 Mayıs'ta, yani her zaman olduğu gibi bu yarıştan iki hafta sonra yapılacağı anlamına geliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Editör Luke Smith

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