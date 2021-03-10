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Monako, 2021 F1 yarışını %50 taraftar kapasitesiyle yapmayı düşünüyor

Ekleyen:
, Editör

Monako GP organizatörleri, bu yılki Monako yarışını %50 taraftar kapasiteyle gerçekleştirmeyi planlıyorlar.

Monako, 2021 F1 yarışını %50 taraftar kapasitesiyle yapmayı düşünüyor

Geçen yılki Monako Grand Prix'si, COVID-19 pandemisi ve etkileri nedeniyle iptal edilmiş ve Formula 1'de ilk kez Monako GP gerçekleşmemişti.

İki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk Monako GP'nin nasıl yapılacağıyla ilgili soru işaretleri var ve ilk gelen bilgiler yarışın seyircili yapılacağı yönünde.

İtalyan AutoMoto'nun muhabiri Paolo Ciccarone, Monako GP organizatörlerinin padoka seyirci girişini engelleyeceğini, ancak tribünlerin yaklaşık yarı kapasiteyle açık olacağını iddia etti.

Ciccarone, "İnsanlar arasındaki sosyal mesafeyi artırabilmek adına tribünlerin kapasitesi %50'ye düşürüldü."

"Pandeminin nasıl geliştiğine bağlı olarak kurallarda değişiklik yapılabilir. Ancak şunu tekrarlamak gerekiyor: bunlar henüz resmileşmedi." dedi.

Bahreyn GP'de tribünlere sadece aşı olmuş ve COVID-19'u atlatmış kişiler alınıyor.

Imola ve Portimao'daki ikinci ve üçüncü yarışa ise hiçbir seyirci alınmayacak. Azerbaycan GP de 2021 yarışının seyircisiz gerçekleşeceğini açıkladı.

 

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Editör Kemal Şengül

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