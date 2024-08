Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Verstappen, Red Bull'un stratejisini, hakemleri ve rakiplerini oldukça eleştirdiği Macaristan Grand Prix'si boyunca telsiz konuşmaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Bu durum, üç kez dünya şampiyonu olan pilot ile yarış mühendisi Gianpiero Lambiase arasında gerginliğe yol açsa da, Belçika'da ikilinin arası tekrar düzeldi.

Hollandalı pilot, özellikle McLaren ve Mercedes'in Red Bull'u yakalamasıyla birlikte mevcut düzenlemelerde hiç olmadığı kadar baskı altında.

RacingNews365 ile ortak bir röportajda konuşan Monaghan, Verstappen'in telsiz mesajlarının sertliğine aldırış etmediğini açıkça dile getiriyor. Monaghan'a göre Verstappen'in bunu yapmasının sebebi, takımın en üst düzeyde performans göstermesini istemesi.

Monaghan, "Max'in hem kendisi hem de bizim için oldukça yüksek bir çıta belirlediğini düşünüyorum."

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images