Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, Max Verstappen'in sert telsiz mesajlarının sebebinin, takımın ulaşmasını istediği 'yüksek bir çıta' olduğuna inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Verstappen, Red Bull'un stratejisini, hakemleri ve rakiplerini oldukça eleştirdiği Macaristan Grand Prix'si boyunca telsiz konuşmaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Bu durum, üç kez dünya şampiyonu olan pilot ile yarış mühendisi Gianpiero Lambiase arasında gerginliğe yol açsa da, Belçika'da ikilinin arası tekrar düzeldi.
Hollandalı pilot, özellikle McLaren ve Mercedes'in Red Bull'u yakalamasıyla birlikte mevcut düzenlemelerde hiç olmadığı kadar baskı altında.
RacingNews365 ile ortak bir röportajda konuşan Monaghan, Verstappen'in telsiz mesajlarının sertliğine aldırış etmediğini açıkça dile getiriyor. Monaghan'a göre Verstappen'in bunu yapmasının sebebi, takımın en üst düzeyde performans göstermesini istemesi.
Monaghan, "Max'in hem kendisi hem de bizim için oldukça yüksek bir çıta belirlediğini düşünüyorum."
Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Geçen yıl ve bu yılki yarışlarda, diğerlerinin henüz ulaşamadığı bir seviyeye ulaştı. Bu nedenle, onun belirlediği yüksek çıtaya ulaşamadığımızı hissettiğinde kendisinden bu tür yorumlar görmemiz çok normal."
"Üslubunun doğru ya da yanlış olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem. Sadece o böyle yorumlar yaptığında takım olarak kendimizden en iyi verimi alamadığımızı hissediyorum."
"Eğer hiçbir şey söylemeseydi, bu bizi farklı bir şey yapmaya iter miydi bilmiyorum. Ancak bu yorumları yaparken, bunu olumsuz bir şey olarak görmekten ziyade yapıcı bir eleştiri olarak görmeliyiz."
"Kendisi için ve bizim için en iyisini istiyor, ayrıca bu takım için oldukça önemli bir figür." dedi.
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