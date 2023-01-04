Monaghan: "Verstappen henüz kusursuz değil"

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Max Verstappen, geçen yıl tek sezonda 15 galibiyet alarak yeni bir rekora imza atmış ve adından fazlasıyla söz ettirmişti.

Artık hatalarını minimuma indiren ve daha soğukkanlı sürüşler çıkaran genç sürücünün son yıllardaki gelişimi dikkatlerden kaçmıyor.

Bazıları artık zirve noktasına geldiğini düşünse de, herkes aynı fikirde değil ve böyle düşünenlerden birisi de Paul Monaghan.

Red Bull'un baş yarış mühendisi, Verstappen'in henüz tüm potansiyelini ortaya koymadığını ve 2023'te bir sonraki adımı atabileceğini söyledi.

Monaghan, "Max çok yetenekli bir sürücü . Gençliğinde babasının etkisiyle çok sıkı çalıştı ve bugün bunun karşılığını alıyor."

"Max araçla nasıl çalışması gerektiğini ve ne istediğini biliyor."

"Takım içerisindeki mühendislerle birlikte, aracın dengesini nasıl artıracaklarını ve sürüşünü nasıl kolaylaştıracaklarını biliyorlar. Sürmesi kolay olmasa da sürülebilir bulduğu bir aracı nasıl hazırlayacaklarını biliyorlar."

"Bu, lastikleri izlemesini ve durumu kontrol etmesini sağlıyor."

"Max'in takımımızdaki başarılarına bakın, hepsi çok etkileyici. Olağanüstü bir sürücü olmasaydı tüm bunları başaramazdı."

"Kendisini daha da geliştirebilir mi? Elbette yapabilir, muhtemelen bunu söylememden hoşlanmayacağı aşikâr!"

"Bence Max'in hâlâ daha iyi olabileceği alanlar var. Gelecek sezon neyi daha iyi yapabileceğini düşünüyor olacak. O bunu düşünürken, biz de ona neler yapabileceğini gösterebileceği bir araç vermeliyiz." dedi.