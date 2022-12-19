Monaghan: "Red Bull'un en hak edilmiş şampiyonluğu 2022"

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Yeni kuralların ilk sezonunu domine eden Red Bull, bitime tam dört yarış kala şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen 15 galibiyetle rekor kırarken, diğer iki galibiyet ise Sergio Perez'e gitti.

Dominant geçen sezonu yorumlayan Paul Monaghan, bu şampiyonluğun sezon boyunca başarılı olmalarının ödülü gibi hissettirdiğini ve 2010'a göre çok daha hak edilmiş bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

F1 Nation podcast'ine konuşan Monaghan, bu şampiyonluğu diğer şampiyonluklarla kıyaslaması istendiğinde, "Elbette daha farklı ama aynı derecede tatmin edici. 2010'da ilk takımlar şampiyonluğuna ulaşmamızı hatırlıyorum; bu başarıya ulaşabileceğimize inanmıyorduk, sadece beklentimiz vardı. Dolayısıyla şampiyon olmamız bizi rahatlatmıştı."

Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu sefer biraz daha hak etmişiz ve haklı olarak oradaymışız gibi hissettiriyor -2010'daki gibi şanslı olmamızın aksine. Bu düşünce biraz garip gelebilir, ama siz sordunuz, benim cevabım da bu."

"Takım için çalışan, takımı ve Honda'yı destekleyen herkes için çok heyecanlıyım. Milton Keynes'te harika işler yapan bir sürü insan var. Ne büyük bir takım çalışması ama; dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biriyle [Ferrari] mücadele ettik ve onları yendik!" şeklinde yorum yaptı.

Red Bull'un sezonun hangi aşamasında şampiyonluk favorisi gibi hissettiği sorulan Monaghan, "Hollanda ve Monza, o periyoda kadar aslında genel olarak şanslıydık. Asla formdan düşmek istemezsiniz, 'eğer geri gideceksek gerçekten işleri berbat etmeliyiz' diye düşünürsünüz."

"Asla rakiplerinizi hafife almayın, nitekim Charles [Leclerc] müthiş bir sürücü. Asla kendisini çantada keklik olarak görmedim." dedi.