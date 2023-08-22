Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
Red Bull'un RB19'u bu sezon diğerlerinden ayrı bir seviyede yarışıyor, ancak bu şampiyona liderlerinin gelişimlerine ara verecekleri anlamına gelmiyor.
Red Bull 2023 gridine dominant bir araçla geldi ve Max Verstappen sezonun ilk yarışını takım arkadaşı Sergio Perez'in 12 saniye, üçüncü sıradaki Fernando Alonso'nun 38 saniye önünde kazandı.
Şu ana kadar 12 yarışın tamamını kazanan Red Bull, yaz tatilinden bu başarısını sürdürmek için dönerken, Verstappen de üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na doğru ilerlerken üst üste dokuzuncu galibiyetini kovalıyor.
Bahreyn'de en yakın Red Bull dışı aracın 38 saniye önünde yer alan Verstappen'in 12 yarış sonra Belçika'da hâlâ 30 saniye önde olmasıyla Red Bull'un rakiplerinin aradaki farkı kapatamadığı görülüyor.
Baş mühendis Paul Monaghan, takımın RB19 için geliştirme planını henüz tamamlamadığını söylüyor.
Monaghan, "Sanırım önümüzdeki yarışların nasıl sonuçlanacağını ve rakiplerimizin ne yapacağını görmemiz gerekecek, ancak sezon boyunca RB19'da başka değişiklikler de olacak."
"Aerodinamik yükseltmenin boyutu ve ölçeği, görsel etkisiyle eşleşmek zorunda değil. Aracın daha az görünür olan ve benzer şekilde makul bir kazanç sağlayabilecek başka alanlarını da değiştirebiliriz."
Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Ama evet, yıl boyunca RB19'da başka değişiklikler de olacak."
"Nihai hedefimiz iki şampiyonluğu da kazanmak ve bu yolda en verimli şekilde nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Elbette diğer herkes de bu yolda başarılı olmak istiyor, dolayısıyla bu sadece bizim kontrolümüzde değil."
"Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." dedi.
Red Bull bu sezonki ikinci büyük güncellemesini Macaristan Grand Prix'sine getirdi ve önceki konfigürasyonlarına göre daha agresif bir sidepod tasarımı ve bir posta kutusu şeklinde soğutma girişi sundu.
Monaghan, Red Bull'un yoluna devam edeceğini yineledi.
"Birdenbire 'Ah, biraz daha yere basma kuvvetine ihtiyacımız var' ya da 'Daha verimli bir araca ihtiyacım var' diyemezsiniz - bu Gringotts'tan [Harry Potter'daki banka] alabileceğiniz bir şey değil."
"Yolumuza devam edeceğiz. Eğer bu yıl başka bir şey yapmamız gerekirse o zaman onun için bir alan bulabiliriz. Ancak şu anda bir yolumuz var ve onu takip edeceğiz."
Son Haberler
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar