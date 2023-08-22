Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"

Red Bull 2023 gridine dominant bir araçla geldi ve Max Verstappen sezonun ilk yarışını takım arkadaşı Sergio Perez'in 12 saniye, üçüncü sıradaki Fernando Alonso'nun 38 saniye önünde kazandı.

Şu ana kadar 12 yarışın tamamını kazanan Red Bull, yaz tatilinden bu başarısını sürdürmek için dönerken, Verstappen de üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na doğru ilerlerken üst üste dokuzuncu galibiyetini kovalıyor.

Bahreyn'de en yakın Red Bull dışı aracın 38 saniye önünde yer alan Verstappen'in 12 yarış sonra Belçika'da hâlâ 30 saniye önde olmasıyla Red Bull'un rakiplerinin aradaki farkı kapatamadığı görülüyor.

Baş mühendis Paul Monaghan, takımın RB19 için geliştirme planını henüz tamamlamadığını söylüyor.

Monaghan, "Sanırım önümüzdeki yarışların nasıl sonuçlanacağını ve rakiplerimizin ne yapacağını görmemiz gerekecek, ancak sezon boyunca RB19'da başka değişiklikler de olacak."

"Aerodinamik yükseltmenin boyutu ve ölçeği, görsel etkisiyle eşleşmek zorunda değil. Aracın daha az görünür olan ve benzer şekilde makul bir kazanç sağlayabilecek başka alanlarını da değiştirebiliriz."

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ama evet, yıl boyunca RB19'da başka değişiklikler de olacak."

"Nihai hedefimiz iki şampiyonluğu da kazanmak ve bu yolda en verimli şekilde nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Elbette diğer herkes de bu yolda başarılı olmak istiyor, dolayısıyla bu sadece bizim kontrolümüzde değil."

"Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." dedi.

Red Bull bu sezonki ikinci büyük güncellemesini Macaristan Grand Prix'sine getirdi ve önceki konfigürasyonlarına göre daha agresif bir sidepod tasarımı ve bir posta kutusu şeklinde soğutma girişi sundu.

Monaghan, Red Bull'un yoluna devam edeceğini yineledi.

"Birdenbire 'Ah, biraz daha yere basma kuvvetine ihtiyacımız var' ya da 'Daha verimli bir araca ihtiyacım var' diyemezsiniz - bu Gringotts'tan [Harry Potter'daki banka] alabileceğiniz bir şey değil."

"Yolumuza devam edeceğiz. Eğer bu yıl başka bir şey yapmamız gerekirse o zaman onun için bir alan bulabiliriz. Ancak şu anda bir yolumuz var ve onu takip edeceğiz."