Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Özel Haber

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

paylaşım
yorumlar
Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Efe Kahya
Çeviren: Abdullah Çelik
24 May 2020 19:29

Normal şartlarda 24 Mayıs 2020, Monaco GP'nin gerçekleştirilmesi gereken tarihti ancak koronavirüs nedeniyle Monaco da gerçekleştirilemedi. Monaco'da zafere doğru giderken kazanamayan 5 pilotu sizler için derledik.

1988: Ayrton Senna

Ayrton Senna, 6 galibiyet ile Monaco'da en çok kazanan pilot olma unvanını hâlâ elinde bulunduruyor. Senna, 1988'de de kazanabilseydi art arda 7 zaferle olağanüstü bir rekora sahip olacaktı ancak üstün götürdüğü hafta sonunda geçirdiği talihsiz kaza bunun önüne geçti.

Senna, aslında 1988 Monaco GP'de ulaşılamaz seviyedeydi. Cumartesi günü takım arkadaşı Alain Prost'un 1.4 sn farkla önünde inanılmaz bir pole pozisyonu kazandı. 3. sıradaki Gerhard Berger ile olan fark ise 2.6 saniyeydi. Senna daha sonraki açıklamasında o turunda farklı bir boyutta olduğunu ve bilinçli bir şekilde sürmediğini söyledi.

Senna pazar günü de ulaşılamaz gibi görünüyordu. Prost'un startta Berger'in arkasına düşmesi de bu duruma yardımcı oldu. Prost, Ferrari pilotunu geçtiğinde Senna çoktan 50 sn fark açmıştı. Takım patronu Ron Dennis, Senna'ya yavaşlamasını ve aracı sağ salim bitiş çizgisine ulaştırması gerektiğini söyledi ancak muhtemelen bu uyarı Senna'nın ritminin bozulmasında etkili oldu.

Senna, 78 turluk yarışın 67. turunda konsantrasyonunu kaybetti ve yavaş Portier virajında önden kayarak dışarıdaki bariyerlere vurdu. Senna orada aracından indikten sonra doğrudan Monaco'daki dairesine gitti ve gece olana kadar takımla konuşmadı.

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Photo by: Sutton Images

1992: Nigel Mansell

1988'de Senna kaybeden taraf olsa da 1992'de şanslı bir galibiyet aldı. Nigel Mansell ve Riccardo Patrese, baskın Williams FW14B ile gridde ilk çizgiyi kapatmıştı.

Senna, startta Patrese'yi geçti ancak Mansell'i geçemedi. Mansell, Senna'nın Monaco'daki zaferlerini sonlandıracak gibi görünüyordu ancak lastik patlaması şüphesi ile yarışın bitmesine 7 tur kala pite girmek zorunda kaldı. Mansell yarışa Senna'nın 7 sn gerisinde döndü ve yarıştan sonra çok üzgündü.

Nigel Mansell, Williams

Nigel Mansell, Williams

Photo by: Sutton Images

2000: Michael Schumacher

Senna gibi Schumacher de Monaco'da başarılı isimlerden birisiydi. Schumacher, Monaco'da 8 senede 5 zafer elde etse de, art arda iki kezden daha fazla kazanamadı.

Schumacher'in kazanacak gibi görünüp kaybettiği yarış 2000 yarışıydı. Ferrari ile pole pozisyonundan başlayan Schumacher kazanacak gibiydi. Rakibi olabilecek diğer isimler kazalar ya da dayanıklılık sorunlarıyla kaybolmuşlardı.

Schumacher, 55. turda egzoz sorunu yaşadığında, 2. sıradaki David Coulthard'ın tam bir pit stop zamanlık önündeydi. Egzoz sorunu ardından süspansiyonun kırılmasına neden oldu. Sonuç olarak Coulthard, Rubens Barrichello'nun 15 sn farkla önünde kazanan isim oldu.

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari

Fotoğraf: Motorsport Images

2015: Lewis Hamilton

2015 Monaco GP'yi Lewis Hamilton domine ediyordu. Pole pozisyonundan başlayan Hamilton, en yakın rakibi takım arkadaşı Nico Rosberg ve Ferrari'den Sebastian Vettel'in önünde rahat bir şekilde zafere doğru ilerliyordu.

Max Verstappen'in Romain Grosjean ile kaza yapması sonucu güvenlik aracı piste girdiğinde Hamilton 19 sn farkla öndeydi. Mercedes, Hamilton'ı bu farka güvenerek lastik değişimi için pite aldı ancak bu hamle Hamilton'ı Rosberg ve Vettel'in arkasına attı.

Telsizden konuşan Hamilton, "Bu yarışı kaybettim, öyle değil mi?" diye cevap verdi. Hamilton haklıydı çünkü yeni lastiklerine rağmen Monaco caddelerinde geçmeyi başaramadı. Rosberg, Monaco'da art arda 3. zaferini kazandı ve Senna'dan sonra art arda bu kadar kazanan ilk isim oldu.

2015 Monaco Grand Prix podyumu

2015 Monaco Grand Prix podyumu

Fotoğraf: Sutton Images

2016: Daniel Ricciardo

Bu listedeki en yeni giriş ise Daniel Ricciardo'nun 2016'da yaşadığı ünlü hayal kırıklığı anısı. Ricciardo, F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu cumartesi günü almıştı ve Red Bull'u ile ıslak-kuru zeminde gerçekleşen yarışın galibiyet için büyük favorisiydi.

Gösterdiği bütün çaba ise pit stoplarda çöpe gitti. Red Bull'un lastikleri hazırlamaması sebebiyle Ricciardo, 40 saniye boyunca pitlerde kaldı ve liderlikle beraber galibiyeti Mercedes sürücüsü Hamilton'a verdi.

Ricciardo, Krallık caddelerinde kaybettiği galibiyet sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı, ki yakın zamanda olan olaylar sonrasında bu durum onun canını daha çok acıtmıştı. Bir önceki yarış olan İspanya'da Ricciardo, Mercedes pilotlarının birbirlerine çarparak yarış dışı kalması sonrasında liderliği ele geçirmişti, ancak yapılan yanlış strateji ile beraber dördüncülüğe gerilemişti. Ricciardo yarışı lastik patlatarak bitirirken yeni takım arkadaşı Verstappen yarışı kazanan isim olmuştu.

Öfkeli bir şekilde konuşan Ricciardo şunları söylemişti: "Üst üste ikinci hafta sonunda bana kazık atıldı. Çok kötü bir durum. Çok canım yanıyor."

Daniel Ricciardo ve Lewis Hamilton

Daniel Ricciardo ve Lewis Hamilton

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sonraki haber
F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

Önceki haber

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

Sonraki haber

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

29dk
2
Formula 1

Ocon: "Ben şampiyon olmuşken Verstappen'in F1'e gitmesini kabullenemedim"

3
Formula 1

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

1s
4
Formula 1

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

58dk
5
Formula 1

Hakkinen: "Ferrari'de yarışmak, Sainz için hiç de kolay olmayacak"

Son Videolar

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Son Haberler

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü
F1

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot
F1

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!
F1

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs

Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"
F1

Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.