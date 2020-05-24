Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

1988: Ayrton Senna

Ayrton Senna, 6 galibiyet ile Monaco'da en çok kazanan pilot olma unvanını hâlâ elinde bulunduruyor. Senna, 1988'de de kazanabilseydi art arda 7 zaferle olağanüstü bir rekora sahip olacaktı ancak üstün götürdüğü hafta sonunda geçirdiği talihsiz kaza bunun önüne geçti.

Senna, aslında 1988 Monaco GP'de ulaşılamaz seviyedeydi. Cumartesi günü takım arkadaşı Alain Prost'un 1.4 sn farkla önünde inanılmaz bir pole pozisyonu kazandı. 3. sıradaki Gerhard Berger ile olan fark ise 2.6 saniyeydi. Senna daha sonraki açıklamasında o turunda farklı bir boyutta olduğunu ve bilinçli bir şekilde sürmediğini söyledi.

Senna pazar günü de ulaşılamaz gibi görünüyordu. Prost'un startta Berger'in arkasına düşmesi de bu duruma yardımcı oldu. Prost, Ferrari pilotunu geçtiğinde Senna çoktan 50 sn fark açmıştı. Takım patronu Ron Dennis, Senna'ya yavaşlamasını ve aracı sağ salim bitiş çizgisine ulaştırması gerektiğini söyledi ancak muhtemelen bu uyarı Senna'nın ritminin bozulmasında etkili oldu.

Senna, 78 turluk yarışın 67. turunda konsantrasyonunu kaybetti ve yavaş Portier virajında önden kayarak dışarıdaki bariyerlere vurdu. Senna orada aracından indikten sonra doğrudan Monaco'daki dairesine gitti ve gece olana kadar takımla konuşmadı.

Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Photo by: Sutton Images

1992: Nigel Mansell

1988'de Senna kaybeden taraf olsa da 1992'de şanslı bir galibiyet aldı. Nigel Mansell ve Riccardo Patrese, baskın Williams FW14B ile gridde ilk çizgiyi kapatmıştı.

Senna, startta Patrese'yi geçti ancak Mansell'i geçemedi. Mansell, Senna'nın Monaco'daki zaferlerini sonlandıracak gibi görünüyordu ancak lastik patlaması şüphesi ile yarışın bitmesine 7 tur kala pite girmek zorunda kaldı. Mansell yarışa Senna'nın 7 sn gerisinde döndü ve yarıştan sonra çok üzgündü.

Nigel Mansell, Williams Photo by: Sutton Images

2000: Michael Schumacher

Senna gibi Schumacher de Monaco'da başarılı isimlerden birisiydi. Schumacher, Monaco'da 8 senede 5 zafer elde etse de, art arda iki kezden daha fazla kazanamadı.

Schumacher'in kazanacak gibi görünüp kaybettiği yarış 2000 yarışıydı. Ferrari ile pole pozisyonundan başlayan Schumacher kazanacak gibiydi. Rakibi olabilecek diğer isimler kazalar ya da dayanıklılık sorunlarıyla kaybolmuşlardı.

Schumacher, 55. turda egzoz sorunu yaşadığında, 2. sıradaki David Coulthard'ın tam bir pit stop zamanlık önündeydi. Egzoz sorunu ardından süspansiyonun kırılmasına neden oldu. Sonuç olarak Coulthard, Rubens Barrichello'nun 15 sn farkla önünde kazanan isim oldu.

Michael Schumacher, Ferrari Fotoğraf: Motorsport Images

2015: Lewis Hamilton

2015 Monaco GP'yi Lewis Hamilton domine ediyordu. Pole pozisyonundan başlayan Hamilton, en yakın rakibi takım arkadaşı Nico Rosberg ve Ferrari'den Sebastian Vettel'in önünde rahat bir şekilde zafere doğru ilerliyordu.

Max Verstappen'in Romain Grosjean ile kaza yapması sonucu güvenlik aracı piste girdiğinde Hamilton 19 sn farkla öndeydi. Mercedes, Hamilton'ı bu farka güvenerek lastik değişimi için pite aldı ancak bu hamle Hamilton'ı Rosberg ve Vettel'in arkasına attı.

Telsizden konuşan Hamilton, "Bu yarışı kaybettim, öyle değil mi?" diye cevap verdi. Hamilton haklıydı çünkü yeni lastiklerine rağmen Monaco caddelerinde geçmeyi başaramadı. Rosberg, Monaco'da art arda 3. zaferini kazandı ve Senna'dan sonra art arda bu kadar kazanan ilk isim oldu.

2015 Monaco Grand Prix podyumu Fotoğraf: Sutton Images

2016: Daniel Ricciardo

Bu listedeki en yeni giriş ise Daniel Ricciardo'nun 2016'da yaşadığı ünlü hayal kırıklığı anısı. Ricciardo, F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu cumartesi günü almıştı ve Red Bull'u ile ıslak-kuru zeminde gerçekleşen yarışın galibiyet için büyük favorisiydi.

Gösterdiği bütün çaba ise pit stoplarda çöpe gitti. Red Bull'un lastikleri hazırlamaması sebebiyle Ricciardo, 40 saniye boyunca pitlerde kaldı ve liderlikle beraber galibiyeti Mercedes sürücüsü Hamilton'a verdi.

Ricciardo, Krallık caddelerinde kaybettiği galibiyet sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı, ki yakın zamanda olan olaylar sonrasında bu durum onun canını daha çok acıtmıştı. Bir önceki yarış olan İspanya'da Ricciardo, Mercedes pilotlarının birbirlerine çarparak yarış dışı kalması sonrasında liderliği ele geçirmişti, ancak yapılan yanlış strateji ile beraber dördüncülüğe gerilemişti. Ricciardo yarışı lastik patlatarak bitirirken yeni takım arkadaşı Verstappen yarışı kazanan isim olmuştu.

Öfkeli bir şekilde konuşan Ricciardo şunları söylemişti: "Üst üste ikinci hafta sonunda bana kazık atıldı. Çok kötü bir durum. Çok canım yanıyor."