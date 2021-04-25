Monaco Historic Grand Prix: Heyecan verici yarış, tartışmalı sonlandı

Farklı yıllara ait klasik F1 araçlarının katılımıyla düzenlenen Monaco Historic Grand Prix organizasyonunun bu hafta sonu 12.si tamamlandı.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Lotus 77 ile Marco Werner pole pozisyonunu kazanırken zamanında Niki Lauda'nın yarıştığı Ferrari 312B aracıyla Jean Alesi 2. oldu.

Bugünkü yarışın startında Alesi, harika bir kalkış yapmasının ardından ilk virajda liderliğe yükselirken Werner 2. sıraya gerilemiş oldu.

18 tur üzerinden koşulan yarışın ilk 15 turu boyunca Alesi çok iyi savunma yaparak daha hızlı görünen Werner'i arkasında tutmayı başardı.

Ancak yarışın bitmesine 3 tur kala, son virajdan çıktıktan sonra Alesi sağ tarafındaki bariyerlere vurarak yarış dışı kaldı. Tekrar görüntülerinde Werner'in virajdan çıktıktan sonra Alesi'ye arkadan temas ettiği, Alesi'nin bu yüzden kontrolünü kaybederek duvara vurduğu görüldü.

Bu kazanın ardından Werner liderliğe yükselirken Michael Lyons ikinciliğe, zamanında Ayhancan Güven ile mücadelelerinden tanıdığımız Julien Andlauer ise üçüncülüğe yükseldi. Yarış, son turda Piero Lottini'nin kazası nedeniyle kırmızı bayraklar altında tamamlandı.

Damalı bayrak sallanırken yarışı kazanan isim Werner olurken podyumu tamamlayan isimler Lyons ve Andlauer'di. Ancak tam podyum törenine çıkılacağı esnada Werner'e Alesi ile olan kazası nedeniyle 15 sn ceza verildiği duyuruldu.

Bunun üzerine yarışı kazanan isim Lyons olurken Andlauer ikinciliğe yükseldi ve Werner 3. sıraya geriledi.

Lyons podyum töreninde her ne kadar istemese de podyumun en üst basamağına geçerken Werner podyumun arkasında bekleyerek protesto etti ve törenin ardından kupasını da almadan oradan ayrıldı. Lyons ise podyumdan indikten sonra podyuma çıkan araçların yanına giderek birincilik kupasını Werner'in aracının ön kanadına bıraktı.

Ferrari ile 79 Formula 1 yarışına çıkan Alesi, spordaki tek zaferini 1995 Kanada GP'de Ferrari ile almayı başarmıştı.

Yarışın tamamını buradan izleyebilirsiniz.