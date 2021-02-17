Monaco, GP için pist kurulumuna başlıyor!

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de hem F1, hem de Historic Grand Prix etkinlikleri iptal edilmişti. Ancak iki organizasyonun bu sene yapılması planlanıyordu.

Monaco Otomobil Kulübü, Monaco GP'nin bu sene de gerçekleştirilmeyeceği iddiaları karşısında ocak ayında iddiaları yalanlamıştı. Federasyon son olarak yarışların yapılacağını yeniden doğruladı.

Bugün Monaco'daki yerel yönetimden yapılan açıklamada Pazartesi günü pist çalışmalarının başlayacağı duyuruldu.

Bu işlemlerin içerisinde pist üstündeki işaretlerin yeniden boyanması, gerekli yapıların kurulması gibi şeyler yer alıyor. Bu kapsamda pistin düzenlenecek üç yarış öncesinde zamanında hazır olabilmesi için trafikte bazı yolların kapatılacağı bildirildi.

22 Şubat'ta başlayacak çalışmalar 7 hafta sürecek ve pistin 23 - 25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Historic Grand Prix'ye hazır olması sağlanacak.

Bu etkinlikten sonra 8 Mayıs'ta Formula E yarışı düzenlenecek. Son olarak ise 20 - 23 Mayıs tarihleri arasında Monaco GP etkinlikleri yapılacak.

Monaco'da ilk defa bu üç etkinlik aynı yıl içerisinde yapılacak. Historic ve Formula E yarışları normalde F1 yarış hafta sonundan iki hafta önce ya da sonra dönüşümlü olarak düzenleniyordu.

Bu arada Monaco GP, geçen seneki iptalin ardından 1954'ten beri ilk defa takvimde yer alamamıştı.

Bu gelişme, F1 dünyası için iyi bir haber oldu. Sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'nin ertelenmesinin ardından sezon bir hafta gecikmeli Bahreyn'de başlayacak ancak yine de takvimde bazı değişiklikler olabileceği söyleniyor.

Monaco, mevcut takvime göre Bahreyn, Emilia-Romagna Portekiz ve İspanya yarışlarının ardından 5. yarış olacak.