Monako GP: Padoktan gelen teknik kareler

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Mercedes Monako'da W14'te bazı büyük değişiklikler yaptı. Bunlardan en önemlisi, sıfır sidepod yapısını terk ederek rakiplerinde olduğu gibi rampa tarzı geriye doğru alçalan yapıya geçmesiydi.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Yeni sidepodun ön tarafında, eski tasarımdaki yan kaza barı yapısının korunduğu açık bir şekilde görülüyor. Onun altında ise daha geleneksel bir sidepod hava girişi bulunuyor.

Mercedes W14 front suspension comparison Photo by: Uncredited

Mercedes'teki değişiklikler sidepod bölgesiyle sınırlı değildi. Ön süspansiyonun üst salıncağında da ciddi değişiklik yapıldı ve üst salıncağın ön kolu şasiye daha üst bölgeden bağlandı. Bu değişikliğin hem mekanik hem de aerodinamik açıdan fayda sağlaması bekleniyor.

Haas VF-23 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Haas, Mercedes ve Ferrari'yi takip ederek ön kanadın planya ayıraçlarını hava akımını dışarı yönlendirecek şekilde yeniledi. (Mercedes bu çözümü hazırlasa da kullanmadı)

McLaren MCL60 front brake detail Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL60'ın ön fren kaliperlerine yakından bakıldığında, sıcaklığı yönetmek için kullanılan kanatçıklar görünüyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

RB19'un kurulduğu esnada çekilen bu fotoğraf, Honda güç ünitesinin yerleşimini, hem sidepod hem de güç ünitesi üzerindeki radyatörleri gösteriyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Red Bull'un Monako'ya getirdiği yüksek yere basma gücü üreten arka kanadın açısı oldukça derinken diğer taraftan çift katmanlı kiriş kanat profili bulunuyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Burada ise DRS mekanizması açıkken çekilmiş fotoğrafta, üst planyanın kıvrımları daha iyi görünüyor.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Ferrari SF-23'ün fren kaliperini çevreleyen merdiven tarzı kaplaması

Mercedes W14 technical detail Photo by: Uncredited

Mercedes'in yeni süspansiyon tasarımını ve üst salıncağın iç tarafıyla dış tarafının yüksekliğinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir başka fotoğraf.

Alpine A523 technical detail Photo by: Uncredited

Alpine A523'ün ön fren düzeneğinin yakından görünümü. Kaliper saat 3 pozisyonunda monte edilmiş ve diskteki matkap deliklerinin ürettiği ısıyı tahliye etmek için bir geçit sağlamak için damla şeklindeki delikler kullanıyor.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Uncredited

Mercedes'in yeni sidepod yapısını ve rampa açısını gösteren bir kare.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Uncredited

McLaren'in oldukça derin profile sahip yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

Alfa Romeo C43'ün kurulumu esnasında çekilen fotoğraf, süspansiyon bölümünü ve farklı boyuttaki Belleville yaylarını gösteriyor.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Uncredited

McLaren MCL60'ın ön kanadının bu fotoğrafı, kanadın detaylarını ve hava akımını dışarı doğru yönlendiren çözümlerini gösteriyor.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

AlphaTauri AT04'teki dikiz aynası Miami Grand Prix'sinde güncellendi. Artık ana aksamın hemen üstünde değil altında da bir kanatçık bulunuyor.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

AlphaTauri AT04'ten çekilen bu kare, tabanın bu bölgesindeki yüzeyler arasındaki yükselti farkını ve çözümlerin detaylarını gösteriyor.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

Tabanın ön bölümünün üstten görüntüsü.

Williams FW45 technical detail Photo by: Uncredited

Williams FW45'teki ön fren kaliperinde, Red Bull RB19 ve Aston Martin AMR23'te de bulunan tüp tarzı soğutma kanatçıkları bulunuyor. Ayrıca, ısı atma portlarının çevresinde birkaç sıra yatay kanat vardır.

Williams FW45 technical detail Photo by: Uncredited

Williams, bu sezon antrenman seanslarında farklı kanat konfigürasyonlarını deneme konusunda istekli oldu. Muhtemelen Monako'da da doğru düzeni ararken farklı tasarımları test edecek. Üst kanadın pivotlarının etrafında da nasıl aerodinamik dostu bir kabarcık oluşturduğuna dikkat.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

SF-23'ün ön kanadının bu açısı, yalnızca büyütülmüş ve kanat benzeri planya boşluk ayırıcılarla değil, aynı zamanda kanatların uç plakayla birleştikleri şekliyle de dışa doğru akım oluşturmak için gösterilen çabayı gösteriyor. Diğer taraftan kenar plakasına geçiş bölgesinde bir oyuk bulunuyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

RB19'un alt kısmına bakıldığında, uzak bir bölgeye yerleştirilen yardımcı elemanlar ve çeşitli kanalları oluşturmak için şasi içerisinde açılan boşluklar görülüyor.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

Monako'daki daha sıkışık garaj düzeninin ortaya çıkardığı benzersiz zorluklardan biri, ekiplerin genellikle parçaları ve ekipmanı çatı katından aşağıdaki garaja geçirmek zorunda kalmasıdır.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

Alfa Romeo C43'ün direksiyonuna yakından bakış

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Aston Martin'in Monako'ya getirdiği yüksek yere basma gücü üreten arka kanat. Red Bull'da olduğu gibi üst planyanın ortasında derin bir V kesiği bulunuyor.