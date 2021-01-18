Monaco GP organizatörleri, 2021 yarışının iptal edileceğini yalanladı

Formul1.nl geçtiğimiz günlerde 2021 Monako, Azerbaycan ve Kanada Grand Prix'sinin iptal edileceğini iddia etmişti.

Bu iddia kısa sürede büyük yankı uyandırsa da, Formula 1 sözcüsü çok geçmeden bu iddiaları yalanladı.

Sözcü, "Revize edilen 2021 takviminin ayrıntılarını belirledik ve başka bir değişiklik bulunmuyor. Cadde yarışlarının gerçekleşmeyeceği iddiası tamamen yanlış." demişti.

İddiaların devam etmesi üzerine Monaco GP organizatörleri sosyal medya üzerinden açıklama yaparak 2021 Monaco GP'nin gerçekleşeceğini duyurdular.

Monaco Otomobil Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada dolaşan söylentilere rağmen 2021 Monako Grand Prix'sinin 20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini doğrulayabiliriz." denildi.

Ayrıca açıklamada Monaco Historic Grand Prix'sinin 23-25 Nisan, Monako Formula EPrix'sinin ise 8 Mayıs tarihlerinde yapılacağı doğrulandı.